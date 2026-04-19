5 أدوات صغيرة لكن لا غنى عنها في ويندوز 11.. تعرف عليها

توجد العديد من التطبيقات التي تضيف إلى ويندوز 11 مزايا جديدة لم تكن موجودة فيه سابقا، ولكن بعضها يأتي بحجم كبير مما يجعل تشغيلها على الحواسيب الضعيفة أو منخفضة المواصفات صعبا.

ولا يعني هذا أن جميع التطبيقات والأدوات التي تضيف مزايا جديدة لأنظمة ويندوز 11 هي كبيرة الحجم، إذ توجد مجموعة من الأدوات الصغيرة والمناسبة التي يمكن تحميلها وتثبيتها على أي نظام تشغيل مهما كانت مواصفاته وستعمل بكفاءة عالية.

وفيما يلي مجموعة من الأدوات الصغيرة التي يمكن تثبيتها في نظام ويندوز 11 والتي لا غنى عنها للمستخدم لما تقدمه من مزايا مبتكرة ومحورية:

أداة "أوتو هوت كي"

يدعم ويندوز 11 بشكل أساسي خاصية تخصيص الأزرار لأداء مهام مختلفة، وتختلف هذه المهام والأزرار التي يتم تخصيصها بناء على احتياج التطبيقات أو حتى النظام ذاته، ويعني هذا أن هناك بعض مفاتيح الاختصار التي يمكنك استخدامها مباشرة دون تثبيت أي تطبيقات، وهناك اختصارات وتطبيقات أخرى تتطلب منك تخصيص هذه الأزرار.

وتمنح أداة "أوتو هوت كي" (AutoHotkey) المستخدم القدرة على أتمتة أي وظيفة أو مهمة حتى وإن لم يكن نظام ويندوز نفسه يدعمها، كأن تقوم باستخدام زر خاص لإنشاء ملف "ورد" جديد ثم تقوم الأداة بكتابة نص مصغر داخله بشكل بسيط، أو تقوم بملء العناوين والمساحات الفارغة كما ترغب.

ولا يقتصر استخدام هذه الأداة على تطبيق أو آلية بعينها، إذ تمنحك الحرية للقيام بكل ما ترغب به، وفق تقرير نشره موقع "ميك يوز أوف" (MakeUseOf) التقني الأمريكي.

وتمتد قدرات تخصيص الأداة إلى جعل الأزرار مخصصة داخل تطبيق بعينه، وبالتالي قد يعمل الاختصار بشكل ما في أحد التطبيقات ويعمل بشكل آخر في تطبيق آخر، وهي أداة مجانية للتحميل في النظام.

"ويز تري"

يعاني مستخدمو "ويندوز" دوما من صعوبات في إدارة مساحات التخزين واستخدامها والحلول الخاصة بها، وذلك لأن أداة إدارة مساحات التخزين المثبتة داخل النظام لا تمنح المستخدمين حرية كبيرة في التحكم بالأقراص وإدارتها بشكل مناسب.

إعلان

وتأتي أداة "ويز تري" (WizTree) لتقدم هذه الحلول الاحترافية والمتخصصة، حسب تقرير موقع "ميك يوز أوف"، إذ تمنح المستخدم القدرة على رؤية كل ما يتم تخزينه في أقراصه بواجهة رسومية مبسطة.

وتتيح الأداة مجموعة من الخيارات الاحترافية لاستعراض الملفات المخزنة بناء على نوعها ومكان تخزينها والمساحة التي يشغلها كل ملف على حدة، مما يمنح المستخدم قدرة أفضل على إدارة ملفاته.

وتمتاز الأداة بكونها أداة مجانية يمكن تحميلها بسهولة من الموقع الرسمي لها وتثبيتها في النظام والاستفادة منها، وتوفر الأداة حلولا تجارية للشركات والأعمال التي تحتاج إلى عمليات إدارة الملفات وتخزينها.

بروسيس إكسبلورر

يعرف كل مستخدمي "ويندوز" أهمية أداة "مدير المهام" (Task Manager) التي تقدمها "مايكروسوفت" بنفسها مباشرة، وهذه الأداة تعرض لك كل العمليات التي تتم في النظام وتظهر لك تفاصيلها.

ومن خلال أداة بروسيس إكسبلورر (Process Explorer)، تستطيع اكتشاف التطبيقات التي تستهلك المزيد من الموارد، كما تستطيع معرفة إن كان هناك أي تطبيقات خبيثة تعمل في النظام دون معرفتك وإيقافها عن العمل.

ويؤكد تقرير موقع "ميك يوز أوف" أن أداة "بروسيس إكسبلورر" هي النسخة الاحترافية والمحسنة من "مدير المهام"، إذ تعرض لك تفاصيل معمقة عن المهام والتطبيقات التي تعمل في النظام، فضلا عن إمكانية معرفة مكان الملف الذي يشغّل هذه المهمة والتي تستهلك موارد الجهاز.

ويمكنك بالطبع إيقاف أي عملية تراها تستهلك الكثير من موارد جهازك أو استعراض المزيد من البيانات عنها.

كويك لوك

تضم أنظمة "ماك أو إس" ميزة مفيدة ومريحة للغاية لمستخدميها تتيح لهم استعراض محتويات أي ملف مهما كان نوعه دون الحاجة إلى فتح الملف أو التطبيق المسؤول عن تشغيله، وذلك عبر ضغطة زر واحدة.

وأداة "كويك لوك" (Quick Look) أو المعاينة السريعة تجلب هذه الميزة لنظام ويندوز 11، حيث تتيح لك مشاهدة محتويات الملفات (صور، مستندات، ملفات صوتية، وفيديو) فورا بمجرد تحديد الملف والضغط على مفتاح المسافة (Spacebar) دون الحاجة لفتح التطبيق الخاص به، مما يوفر وقتا طويلا.

والأداة هي مشروع مفتوح المصدر متاح للتحميل مجانا، كما يمكن تحميلها من متجر "مايكروسوفت" مباشرة.

وتدعم الأداة كافة الملفات والامتدادات الشهيرة الخاصة بها، كما تحصل على مجموعة من التحديثات باستمرار وبشكل دوري لدعم الملفات والصيغ المجهولة، كما يمكن تثبيت مجموعة من الإضافات إليها لزيادة عدد هذه الملفات، حسب تقرير موقع "سلاش غير" التقني الأمريكي.

فلو لانشر

تجلب هذه الأداة إحدى أهم المزايا الموجودة في أنظمة "ماك أو إس" وتنقلها إلى أنظمة "ويندوز"، وهي تتيح للمستخدم فتح شريط لإدارة المهام وتوجيه الأوامر بشكل مباشر إلى نظام التشغيل والتطبيقات والملفات المخزنة به.

ويكفي أن تكتب اسم التطبيق أو الملف الذي تبحث عنه في شريط البحث حتى يبدأ بالظهور لك مباشرة وتستطيع فتحه والوصول إليه وتشغيله.

إعلان

وأداة "فلو لانشر" (Flow Launcher) مجانية ويمكن تحميلها من خلال الموقع الرسمي للأداة إلى جانب متجر "مايكروسوفت" أيضا.