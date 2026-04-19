ماذا ستقدم غوغل في مؤتمرها السنوي "آي أو 2026" المقبل؟

قررت "غوغل" أن تقيم مؤتمر المطورين السنوي التابع لها "غوغل آي أو 2026" في 19 مايو/أيار المقبل بمقر الشركة في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، إلى جانب بثه بشكل مباشر ومجاني عبر الإنترنت.

ويختلف هذا المؤتمر عن "ميد باي غوغل" الذي تطرح فيه الشركة هواتفها الذكية الرائدة "بيكسل" في كل عام، ويكون عادة في أغسطس/آب.

ومن المعتاد أن تعلن "غوغل" خلال مؤتمر المطورين الخاص بها عن أحدث التقنيات الجديدة التي وصلت إليها في مختلف القطاعات، بدءا من "أندرويد" وأنظمة التشغيل التابعة له، وحتى الذكاء الاصطناعي الذي أصبح محوريا في كل فعالية من فعاليات الشركة.

لكن عن ماذا ستعلن "غوغل" خلال مؤتمرها المقبل "آي أو 2026″؟

الجديد في "أندرويد 17"

يشير تقرير موقع "أندرويد سينترال" التقني الأمريكي إلى أن غوغل ستكشف عن المزايا الجديدة التي تصل إلى نظام "أندرويد 17" بشكل نهائي ومكثف خلال المؤتمر المقبل، وذلك لأن الشركة وصلت بالفعل إلى النسخ النهائية الجاهزة للطرح.

وتحتفظ "غوغل" دوما بأهم المزايا وأكبرها للكشف عنها خلال مؤتمر "غوغل آي أو"، وذلك رغم أن الكثير من المزايا تظهر في النسخ التجريبية للنظام التي يتم إرسالها للمستخدمين.

ويُرجح التقرير أن يظهر "أندرويد 17" هذا العام مع تصميم مستوحى من نظام "آي أو إس 26" ويقتبس منه التأثير الزجاجي على الواجهة، وذلك بناء على الأكواد التي وجدت في النسخ التجريبية.

نسخة أندرويد للحواسيب

يؤكد تقرير موقع "تيك رادار" التقني الأمريكي أن "غوغل" تعمل بشكل مباشر على نسخة من نظام تشغيل "أندرويد" مخصصة للحواسيب الشخصية على غرار "كروم أو إس" الذي أُلغي في السنوات الماضية.

وتحمل هذه النسخة اسم "ألمونيوم أو إس"، وهي تمزج نظام "أندرويد" مع "كروم أو إس" بشكل مباشر في نظام تشغيل واحد.

إعلان

وتهدف "غوغل" لاستخدام نظام "ألمونيوم أو إس" بشكل مكثف مع حواسيبها المحمولة الجديدة، إذ تنوي تقديم فئة من الحواسيب المحمولة الرائدة التي تعتمد على معالجات "إيه آر إم" على غرار حواسيب "ماك بوك" الجديدة من "آبل".

كما يحمل النظام الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة في جميع مزاياه وجوانبه، ويُتوقع أن يعمل النظام بشكل مباشر من خلال الحواسيب المحمولة واللوحية وحتى الحواسيب المكتبية التابعة للشركة.

التركيز على النظارات الذكية

شهد عام 2026 تركيزا موسعا من جميع الشركات على تقنيات النظارات الذكية، ويُتوقع أن تسير "غوغل" على الخطى نفسها في مؤتمر "آي أو" المقبل.

ويشير تقرير "أندرويد سينترال" إلى أن غوغل تنوي زيادة التعاون مع الشركات من أجل استخدام نظام نظارات الواقع الافتراضي "أندرويد إكس آر"، وذلك عبر تقديم نسخة مخففة من النظام يمكن استخدامها مع النظارات الذكية بدلا من نظارات الواقع الافتراضي الذكية.

وقد تعلن "غوغل" عن نسخة النظارات الذكية الخاصة بها بالتعاون مع "سامسونغ" خلال المؤتمر المقبل، ويتسق هذا مع إعلان "سامسونغ" سابقا نيتها منافسة نظارة "ميتا راي بان" هذا العام.

مزايا إضافية في "جيميناي"

استغلت "غوغل" مؤتمرها السنوي للمطورين في السنوات السابقة للتركيز على الإعلانات المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي الخاص بها، بدءا من طرح النماذج الجديدة وحتى المزايا والاستخدامات الجديدة.

ولن يختلف هذا العام عن هذه العادة، إذ يُتوقع أن تكشف الشركة عن أحدث ابتكاراتها في تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال المؤتمر، سواء عبر تقنيات جديدة بشكل كامل أو حتى تعزيز التقنيات الموجودة بالفعل.

ويشير تقرير "أندرويد سينترال" إلى تركيز "غوغل" على الذكاء الاصطناعي الشخصي الذي يعمل وكيلا للذكاء الاصطناعي قادرا على أداء مهام بشكل موسع داخل الهاتف، ويتسق هذا الأمر مع نسخة "سيري" التي تحاول "آبل" تطويرها بالتعاون مع "غوغل".