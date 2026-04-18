منصة كانفا الجديدة.. ذكاء اصطناعي "وكيل" لتنفيذ المهام المعقدة

أعلنت شركة كانفا (Canva) الأسترالية، عن إطلاق ما وصفته بأنه أكبر تحديث في تاريخها تحت مسمى "كانفا إيه آي 2.0" (Canva AI 2.0)، والذي يمثل تحولا جذريا للمنصة من كونها مجرد أداة تصميم إلى "نظام تشغيل إبداعي" شامل مدعوم بالكامل بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

ووفقا للبيان الرسمي الصادر عن الشركة، فإن التحديث الجديد يتجاوز مجرد إضافة أدوات توليد الصور، إذ تكمن الميزة الأبرز في "الذكاء السياقي"، حيث صرحت الرئيسة التنفيذية للشركة، ميلاني بيركنز، بأن المنصة أصبحت الآن تمتلك "ذاكرة حية" تفهم هوية العلامة التجارية للمستخدم وتطبقها تلقائيا على كافة المشاريع، مما يقلل وقت التعديل اليدوي بنسبة تصل إلى 40%.

أبرز الميزات التقنية في الإصدار 2.0

– "استوديو السحر" (Magic Studio 2.0): نقلت تقارير من موقع ذا فيرج التقني الأمريكي أن كانفا دمجت نماذج لغوية وبصرية أكثر تعقيدا، مما يسمح بتحويل الأفكار النصية إلى عروض تقديمية كاملة تتضمن بيانات حية ومخططات بيانية تفاعلية.

– مختبر الأحلام (Dream Lab): وهو محرك توليد الصور الجديد الذي يعتمد على معمارية ليوناردو إيه آي (Leonardo.ai) -التي استحوذت عليها كانفا سابقا- مما يمنح المصممين قدرة على إنتاج صور واقعية بدقة فائقة تتفوق على المعايير السابقة للمنصة.

– الوكلاء المبدعون (Creative Agents): الإصدار 2.0 قدم "وكلاء ذكاء اصطناعي" يمكنهم تنفيذ مهام معقدة مثل "إعادة صياغة حملة إعلانية كاملة لتناسب مثلا منصة تيك توك بدلا من إنستغرام" بضغطة زر واحدة.

تكامل مع الأنظمة المهنية

وأشارت مراجعات أولية من موقع زد دي نت التقني الأمريكي إلى أن كانفا عززت تكاملها مع أدوات الإنتاجية الكبرى مثل غوغل وورك سبيس ومايكروسوفت 365، بالإضافة إلى دمج تقنيات أفينيتي (Affinity) الاحترافية داخل واجهة كانفا البسيطة، مما يردم الفجوة بين المصممين الهواة والمحترفين.

وفي سياق متصل، أكدت كانفا عبر موقعها الرسمي التزامها بـ"مبادرة الدرع المبدع" (Canva Shield)، وهي تقنية تضمن أن جميع المحتويات المولدة عبر الذكاء الاصطناعي في الإصدار 2.0 محمية قانونيا وخالية من انتهاكات حقوق الطبع والنشر، مع توفير تعويضات للشركات التي تستخدم هذه الأدوات في حملاتها الكبرى.

وبحسب التقارير، سيتوفر تحديث كانفا إيه آي 2.0 حاليا لمشتركي "كانفا برو" (Canva Pro) و"كانفا للمجموعات" (Canva for Teams)، مع خطة تدريجية لإتاحة الميزات الأساسية للمستخدمين المجانيين خلال الربع الحالي من العام.