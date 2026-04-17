نمو سوق الهواتف "غير الذكية".. اعتزال للإنترنت أم رهبة من رقابة البيانات؟

في الوقت الذي يتسابق فيه العالم نحو دمج الذكاء الاصطناعي في كل ذرة من حياتنا، تبرز حركة "المينيماليزم الرقمي" ليس كفعل تراجع، بل كفعل مقاومة تقنية. حيث تشير التقارير الصادرة عن معهد رويترز و"كاونتربوينت ريسيرش" إلى أن العودة للهواتف "البسيطة" (غير الذكية) ليست مجرد نزعة عابرة، بل هي إعادة هيكلة لسوق الاتصالات العالمي.

و"المينيماليزم الرقمي" (Digital Minimalism) هي فلسفة أو توجه حياتي يهدف إلى التقليل من استخدام التكنولوجيا، ومواقع التواصل الاجتماعي، والإشعارات، والتطبيقات غير الضرورية، بهدف استعادة التركيز والوقت الذي يضيع في العالم الافتراضي.

اقتصاد الانتباه وتقليص "وقت الشاشة"

تؤكد دراسات مركز التقنية الإنسانية (Center for Humane Technology) الأمريكي أن التصميم الخوارزمي للتطبيقات الحديثة يعتمد على "حلقات ردود الفعل الدوبامينية"، لكن في مقابل ذلك حقق سوق الهواتف التقليدية نموا بنسبة 20% عالميا، مع تحول ملحوظ في الفئات العمرية، حيث صرح 45% من جيل زد في الولايات المتحدة وأوروبا بتبني أجهزة "محدودة القدرات" لفترات زمنية محددة للتخلص من السموم الرقمية.

ووفقا لأبحاث العمل العميق المحدثة، فإن التخلص من إشعارات التطبيقات اللحظية يرفع معدل التركيز العميق بنسبة 40%، حيث يحتاج الدماغ البشري إلى متوسط 23 دقيقة لاستعادة التركيز الكامل بعد كل مقاطعة رقمية واحدة.

أما الدافع الثاني لهذا التحول فهو تقني بحت ويتعلق بخصوصية البيانات، فالهواتف البسيطة التي تعتمد على أنظمة تشغيل بديلة مثل كاي أو إس (KaiOS) (في نسخها المخففة) أو الأنظمة المغلقة تماما، تمنع تقنيات شفافية تتبع التطبيقات.

وفي حين يقوم الهاتف الذكي العادي بإرسال بيانات الموقع والسلوك إلى السحابة بمعدل مرة كل 3 دقائق، تظل الهواتف البسيطة "صامتة" رقميا، مما يجعلها الخيار الأول للمهنيين القلقين بشأن الأمن السيبراني والرقابة الجماعية.

إعادة هندسة تطبيقات جيل زد

أدركت شركات البرمجيات أن الاستنزاف الرقمي قد يؤدي إلى هجرة جماعية، مما دفعها لتبني استراتيجيات جديدة، مثل واجهات "الاستهلاك الواعي"، حيث بدأت تطبيقات مثل إنستغرام وتيك توك، نتيجة ضغوط تنظيمية وبيانات السوق، في دمج ميزات الوضع اللطيف (Soft Mode) التي تلغي التمرير اللانهائي وتحوله إلى صفحات منتهية.

إعلان

إضافة لذلك وللحد من تسريب البيانات، تتجه الشركات لتقديم "تطبيقات صامتة" تعالج طلبات المستخدم محليا دون الحاجة للاتصال الدائم بالسحابة، وهو ما يرضي تطلعات جيل زد نحو الخصوصية.

شركات الذكاء الاصطناعي.. من "النهب" إلى "الوكالة"

من جهتها، تواجه شركات الذكاء الاصطناعي معضلة مع ظهور هذه التقارير، وهي كيف تدرب نماذجها إذا اعتزل المستخدمون الإنترنت؟

الحل التقني الذي تتبناه شركات مثل أوبن إيه آي وغوغل هو الانتقال من "الشاشة" إلى "الخدمة"، فالوكيل الرقمي سيقوم بتصفية الإنترنت لك، بحيث تحصل على المعلومة دون الحاجة للتعرض للإعلانات أو التشتت، مما يقلل وقت الشاشة مع الحفاظ على تدفق البيانات التدريبية عبر "الاستخدام الوظيفي" لا "الاستهلاك الترفيهي".

إضافة لذلك، ظهرت البيانات الاصطناعية، والتي تعتبر تعويضا عن نقص بيانات السلوك البشري الناتج عن "الزهد الرقمي"، حيث بدأت الشركات بالاعتماد بنسبة تصل إلى 30% على بيانات مولدة آليا لتطوير خوارزمياتها.

يقول الخبراء إن العودة للهواتف البسيطة التي يعتمدها جيل زد ليست هروبا من المستقبل، بل هي محاولة لصياغة مستقبل تكون فيه التكنولوجيا خادما لا سيدا، وسواء كان المحرك هو البحث عن "راحة البال" أو الهرب من "رقابة البيانات"، فإن النتيجة واحدة، وهي نهاية عصر الاستهلاك الرقمي غير المحدود.