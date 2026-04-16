5 تقنيات في ويندوز 11 تمنحك قوة احترافية بضغطة زر

تطور نظام "ويندوز 11" بشكل كبير عن الأجيال السابقة من أنظمة "مايكروسوفت"، وأصبح يملك العديد من الميزات المبنية بداخله التي كنت تحتاج إلى تطبيقات خارجية حتى تقوم بتشغيلها سابقا، وتزامن مع هذا التطور ظهور المزيد من التطبيقات الفريدة التي تضيف المزيد من المزايا إلى النظام.

وتعمل هذه التطبيقات بشكل رئيسي على جعل تجربة استخدام النظام أكثر سهولة ويسر مما سبق، مع إضافة بعض الأزياء التي قد يظن البعض أنهم لا يحتاجون إليها، ولكن فور أن تجربها ستتساءل عن شكل حياتك قبل ظهور هذه المزايا.

وفيما يلي قائمة من أفضل التطبيقات التي يمكنك تحميلها واستخدامها في "ويندوز 11" حتى تحصل على المزيد من المزايا الفريدة، ومع الوقت لن تستطيع التخلي عن هذه التطبيقات.

تطبيق "فايلز" (Files) لإدارة الملفات

تحسن تطبيق إدارة الملفات في "ويندوز 11" كثيرا عن الأجيال السابقة من النظام، ولكن ما زال يفتقر إلى العديد من المزايا الضرورية والمحورية التي توفرها التطبيقات الخارجية.

ومن بين هذه التطبيقات، يأتي تطبيق "فايلز" الذي يعد مشروع مفتوح المصدر يمكن تحميله من موقع "غيت هاب" (GitHub) الشهير لمشاركة المشاريع البرمجية أو من خلال متجر "ويندوز" الرسمي مقابل تكلفة بسيطة تمثل دعما للمطورين.

ويوفر التطبيق مجموعة متنوعة من المزايا التي تتيح لك تصفح الملفات في النظام والوصول إليها بشكل أكثر يسرا وسهولة، وكون التطبيق مفتوح المصدر فإنك تستطيع تعديله كما تشاء إذا كنت تملك الخبرة البرمجية اللازمة.

ويؤكد تقرير نشره موقع "إكس دي إيه" (XDA) التقني الأمريكي على أهمية التطبيق وتنوع مزاياه التي تجعله مختلفا بشكل كبير عن التطبيقات التقليدية.

ويمتاز التطبيق بواجهة عصرية سلسة وسهلة الاستخدام تعرض كافة الملفات الموجودة في النظام وتتيح لك التحكم في هذه الملفات بشكل أفضل.

تطبيق "إيفيري ثينغ" (Everything) للبحث عن الملفات في النظام

تمتلئ حواسيب العصر الحديث بالكثير من الملفات المختلفة نظرا لطبيعة استخدام الأجهزة الحديثة وعملية تخزين الملفات الخاصة بالعمل والملفات الشخصية في الحواسيب.

ويشير تقرير موقع "ميك يوز أوف" (MakeUseOf) التقني الأمريكي إلى تطبيق "إيفيري ثينغ فور بي سي" (Everything for PC) على أنه الحل المثالي للبحث في كافة الملفات المخزنة في الجهاز والتي يمكنك تحميلها والوصول إليها بشكل سريع وسلس للغاية.

ويمتاز التطبيق بقدرته على عرض كافة الملفات المخزنة في الحاسوب والبحث عنها بالاسم أو التاريخ أو حتى النوع، مع عرض تفاصيل متعلقة بالملف بدءا من مكان تخزينه ووقت إنشائه وتعديله وغيرها من البيانات الضرورية للمستخدم.

تطبيق "ماوس ويذ أوت بوردر" (Mouse Without Borders) للتحكم في أكثر من جهاز

تملك أدوات التحكم القادمة من شركة "لوجيتيك" (Logitech) الشهيرة ميزة فريدة من نوعها موجهة لمن يستخدم أكثر من جهاز معا في وقت واحد، كأن يملك جهاز محمول للعمل وجهاز منزلي خاص.

وتتيح هذه الميزة التحكم في أكثر من جهاز معا باستخدام فأرة واحدة ولوحة مفاتيح واحدة طالما كانا من شركة "لوجيتيك" ويدعمان الخاصية.

وقد تمكن مجتمع المطورين الخاص بأنظمة "ويندوز" من محاكاة هذه الخاصية بشكل مباشر عبر تطبيق "باور تويز" (PowerToys) الذي توفره مايكروسوفت رسميا، وتحمل هذه الميزة اسم "ماوس ويذ أوت بوردر".

ويمكنك بعد تفعيل الخاصية التحكم في أكثر من جهاز معا باستخدام لوحة مفاتيح واحدة وفأرة واحدة، وهي الميزة الرئيسية والمحورية التي كان تجعل البعض يقتنون طرفيات "لوجيتيك".

وتستطيع تفعيل الخاصية بشكل مباشر من خلال تثبيت تطبيق "باور تويز" ثم التوجه مباشرة إلى قسم النوافذ والتقسيم، وذلك بناء على تقرير موقع "ميك يوز أوف".

تطبيق "بي دي إف غير" (PDFgear) المجاني لتعديل ملفات

توجد خيارات عديدة متاحة لتعديل ملفات "بي دي إف" والكتابة عليها، لكن غالبيتها تفتقر إلى المزايا الرئيسية أو تضع حواجز مادية أمام استخدامها، وذلك بحسب تقرير موقع "بوكيت لينت" (Pocket-lint) التقني الأمريكي عن تطبيق "بي دي إف غير".

ويشير التقرير إلى أن التطبيق يمتلك مجموعة متنوعة من المزايا الضرورية والمحورية للمستخدمين والتي تساعدهم على أداء وظائفهم وتعديل الملفات والكتابة عليها بشكل سهل وسريع للغاية.

ويمتاز التطبيق بكونه مجانيا، يمكن تحميله على أي نظام تشغيل والاستفادة منه مباشرة من الموقع الرسمي للتطبيق.

تطبيق "غوغل" الجديد لأجهزة ويندوز

وفرت غوغل مؤخرا تطبيقا جديدا لمحرك البحث في أنظمة "ويندوز"، ولكن ما يهم في هذا التطبيق هو انه يتيح لك الوصول مباشرة إلى مزايا جيميناي ومساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بغوغل دون الحاجة إلى أي أدوات خارجية أو زيارة مواقع.

ويمكنك تحميل التطبيق مجانا من متجر "غوغل" والبدء في استخدامه مباشرة دون أي إعداد مسبق؟