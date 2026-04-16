زوكربيرغ "يستنسخ نفسه" بالذكاء الاصطناعي ليتابع عمل موظفيه

يسعى الرئيس التنفيذي الأمريكي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرغ لاستنساخ نفسه حاليا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التي وصلت إليها الشركة، وذلك أملا في التواصل بشكل أفضل مع موظفيه والتواجد طوال الوقت لتيسير العمل حسب ما جاء في تقرير صحيفة "فاينانشال تايمز" (Financial Times) البريطانية.

ويؤكد التقرير أن زوكربيرغ منخرط بشكل مباشر في برمجة نسخة الذكاء الاصطناعي الخاصة به والتي ستكون متحركة وقادرة على التفاعل مع الموظفين داخل منظومة العمل التابعة للشركة، إذ يتم تدريب النسخة على البيانات الصحفية التي شاركها زوكربيرغ إلى جانب صوته وطريقة حديثه وآدابه وتصرفاته بشكل عام.

وتأتي مساعي زوكربيرغ هذه كجزء من توجه عام في شركة "ميتا" للتركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي ودمجها بشكل مباشر في آلية العمل الخاصة بالشركة، إذ تسعى الشركة لتوسيع اعتمادها على التقنية لتخفيف الضغط على الموظفين.

ويبرر تقرير نشرته صحيفة "غارديان" (The Guardian) البريطانية اعتماد الشركة على الذكاء الاصطناعي أكثر بأنه خطوة لتعزيز العمل وزيادة المشاركة الفردية لموظفي الشركة عبر تبسيط فرق العمل قدر الإمكان.

وتختلف نسخة زوكربيرغ بالذكاء الاصطناعي الموجهة للتفاعل مع الموظفين عن نسخة أخرى يعمل عليها بشكل منفصل لمساعدته في أداء مهامه كرئيس تنفيذي للشركة ومتابعة كل المستجدات في منصات الشركة المختلفة التي تتضمن "إنستغرام" و"فيسبوك" و"واتساب" حسب تقرير منفصل نشره موقع "ذا فيرج" (The Verge) التقني الأمريكي.

وينخرط زوكربيرغ بشكل مباشر في عملية التطوير المتعلقة بالنسختين، سواء عبر كتابة الأكواد البرمجية وتدريب الذكاء الاصطناعي أو عبر تقديم المزيد من المعلومات لتحريك النموذج.

المزيد من نسخ الذكاء الاصطناعي

ويؤكد تقرير "غارديان" بأن نسخ الذكاء الاصطناعي في "ميتا" لن تقتصر على الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ بمفرده، إذ تنوي الشركة إتاحة هذه الخاصية لصناع المحتوى الموجودين بها.

وتمنح هذه التقنية صناع المحتوى فرصة لبناء نسخ رقمية معززة بالذكاء الاصطناعي يمكن لها التفاعل مع متابعيها بشكل مباشر والحديث معهم عبر مقاطع فيديو أو صور أو نصوص.

وكانت "ميتا" أتاحت هذه الميزة بشكل مبسط في الفترة الماضية عبر منح مستخدميها القدرة على بدء المحادثات في "ماسنجر" مع نسخ ذكاء اصطناعي من صناع المحتوى والممثلين المشاهير الموجودين داخل المنصة، ولاحقا قوضت وصول هذه الميزة إلى المراهقين خوفا من الاستخدامات المسيئة لهذه الشخصيات.

ومن جانبها، ترى شركة "سينثيسيا" (Synthesia) البريطانية المختصة في توليد مقاطع الفيديو الواقعية باستخدام الذكاء الاصطناعي أن بناء نسخة متكاملة بالذكاء الاصطناعي من شخص بعينه أمر ليس مستبعدا ولم يعد خيالا علميا، وذلك بفضل التطورات الكبيرة في قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي بناء على تقرير "غارديان".

صيحة جديدة في عالم الرؤساء التنفيذيين

ويشير تقرير "فاينانشال تايمز" إلى أن العديد من الرؤساء التنفيذيين لشركات أخرى يترقبون نتائج مساعي زوكربيرغ أملا في السير بالطريق ذاته، وذلك سعيا لتعظيم إنتاجيتهم بشكل كبير والهروب من أزمة ساعات العمل.

ويذكر أن الرؤساء التنفيذيين للشركات حاولوا خلال السنوات الماضية تعزيز إنتاجيتهم عبر العديد من الأنظمة المميزة التي تركز على تعظيم وقت الإنتاج والأعمال الخاصة بهم، سواء كان عبر جداول العمل الصارمة أو التخلي عن ساعات النوم حسب ما جاء في التقرير.

ولكن يطرح التقرير تساؤلا محوريا حول الدور الذي يقوم به الرؤساء التنفيذيون في شركاتهم بشكل واقعي، وذلك إن كان ممكنا إيكال هذه المهام إلى نماذج من الذكاء الاصطناعي التي تراقب العمل وتسرع سيره.