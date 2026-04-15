تطبيق جديد لغوغل يدمج "جميناي" في نظام ويندوز

طرحت شركة "غوغل" الأمريكية تطبيقا جديدا لأجهزة "ويندوز" يتيح لمستخدميها الوصول بشكل مباشر إلى أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة واستخدامها مباشرة من الجهاز دون الحاجة للتوجه إلى أي موقع.

ويعمل التطبيق بشكل يشبه شريط البحث الموجود في حواسيب "ماك"، إذ تستطيع البحث عبر الإنترنت وسؤال "جيميناي" مباشرة من خلال هذا التطبيق دون الحاجة إلى التوجه لموقع الخدمة.

ومما يظهر عند تشغيل التطبيق لأول مرة أنه قادر على البحث في ملفات المستخدم المخزنة في حاسوبه الشخصي أو في مجلد "غوغل درايف" الخاص به، للاستفادة منها بشكل كبير.

ويتيح التطبيق أيضا البحث عن أي شيء تراه أمامك في الشاشة بشكل يشبه ميزة التحديد للبحث الموجودة في هواتف "غوغل بيكسل" والموجودة أيضا في تطبيق "جيميناي" و"كروم".

كما يتيح للمستخدم التواصل مع "جمينياي" بشكل سريع ومباشر يشبه آلية عمل نسخة الهواتف المحمولة من التطبيق التي تأتي مثبتة مسبقا في هواتف "أندرويد" وتستطيع توجيه أسئلة مباشرة إليها بكل سهولة.

ويمكن استدعاء التطبيق إلى الواجهة الأمامية لأي نافذة مفتوحة في ويندوز بمجرد النقر على مفتاح "alt" مع مفتاح المسافة (space)، لتظهر نافذته الصغيرة التي تحفزك بأن تسأل أي شيء تريد.

ويؤكد تقرير منفصل نشره موقع "بي سي ورلد" التقني الأمريكي أن التطبيق الجديد يتفوق على "كوبايلوت" الذي تقدمه "مايكروسوفت" في حواسيب "ويندوز".

ويستطيع التطبيق التعامل بكل سهولة مع أي خدمة خارج خدمات غوغل الرئيسية، ولكنه يواجه بعض التحديات وقد يتوقف عن العمل أحيانا.

وتعد ميزة البحث وطلب المعلومات عن أي شيء موجود في الشاشة إحدى أفضل المزايا الموجودة في التطبيق الجديد، فهي تمكن المستخدم من الوصول إلى المعلومات بكل سهولة ويسر دون الحاجة لاستخدام تطبيقات خارجية مثل "كروم".

إعلان

كما تستطيع طلب مساعدة الذكاء الاصطناعي في أي تطبيق موجود أمامك دون الحاجة لاتخاذ لقطة شاشة ثم مشاركتها مع "جيميناي"، وهو الأمر الذي كان يحتاج مجهودا إضافيا من المستخدمين.

وواجهة التطبيق متاحة حاليا باللغة الإنجليزية فقط، مع وعد من غوغل بتوفيرها بلغات أخرى مستبقلا، لكن التطبيق يقبل الطلبات والأوامر بأي لغة، وهو متاح لكافة المستخدمين حول العالم، ويمكن تحميله من هذا الرابط.

وقد يتطور التطبيق ليصبح وكيل ذكاء اصطناعي خاص بجيميناي في حواسيب المستخدمين على غرار ميزة "كو ورك" من "كلود" و"أنثروبيك".

ويتزامن طرح التطبيق الجديد مع خطوات "غوغل" الموسعة لدمج "جيميناي" في كافة منتجاتها وخدماتها، وقد بدأت هذه الخطوات مع دمج "جيميناي" في خدمات "غوغل" السحابية سواء كانت البريد الإلكتروني أو التخزين السحابي، ثم دمجته الشركة في متصفح "كروم" و"يوتيوب".

وتصل مزايا دمج الذكاء الاصطناعي في خدمات غوغل تدريجيا للمستخدمين حول العالم مع كون بعضها لا يزال حصريا للولايات المتحدة.