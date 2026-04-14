ميزة التشفير الجديدة من جيميل.. هل تحمي رسائلك من الاختراق؟

أحدثت شركة غوغل تحولا جذريا في بنية بريدها الإلكتروني الشهير "جيميل" عبر إطلاق ميزة التشفير من جهة العميل (Client-side encryption – CSE) في ظل تصاعد التهديدات السيبرانية. وهذا التطور لا يمثل مجرد تحديث أمني عابر، بل هو تغيير في فلسفة الأمان التي تتبعها شركات التقنية الكبرى، حيث تتنازل غوغل بموجبها عن قدرتها التقنية على الوصول إلى بيانات مستخدميها.

وتعتمد الميزة الجديدة على بروتوكول متطور يتجاوز التشفير القياسي الذي يحمي الرسائل أثناء انتقالها فقط، ووفقا للوثائق التقنية الصادرة عن "غوغل كلاود"، فإن التشفير من جهة العميل يضمن تحويل البيانات إلى رموز غير قابلة للفك قبل مغادرتها لجهاز المستخدم سواء كان هاتفا أو حاسوبا.

لكن الاختلاف الجوهري هنا يكمن في "إدارة المفاتيح"، ففي الأنظمة التقليدية، تحتفظ غوغل بمفاتيح التشفير، مما يسمح لخوارزمياتها بفحص الرسائل لتقديم خدمات مثل تصفية البريد المزعج (Spam) أو الردود الذكية. أما في التحديث الجديد، فإن المفاتيح تدار بواسطة طرف ثالث مثل فلوكريبت (Flowcrypt) أو فورتانيكس (Fortanix) أو عبر خوادم خاصة بالمؤسسة نفسها.

هذا الفصل التام يعني أن محتوى الرسالة يظل "صندوقا أسود" بالنسبة لغوغل، مما يلغي تماما إمكانية الوصول إلى البيانات حتى من قبل مهندسي الشركة أو استجابة لطلبات حكومية، وهو ما أكدته تقارير منصة تيك كرانتش التقنية الأمريكية.

الصراع على "السيادة الرقمية" والامتثال

لم يكن هذا التحديث وليد الصدفة، بل جاء استجابة لضغوط جيوسياسية وتقنية معقدة، حيث يشير خبراء في معهد سانس (SANS) الأمني الأمريكي إلى أن تزايد اعتماد الحكومات والقطاعات الحساسة مثل الدفاع والطاقة على السحابة، خلق فجوة أمنية تتعلق بالسيادة الوطنية للبيانات.

فمن جهة، تضغط قوانين مثل قانون الخصوصية الأوروبي (جي دي بي آر) وقانون "سي سي بي إيه" في كاليفورنيا باتجاه منح المستخدم سيطرة مطلقة على بياناته. ومن جهة أخرى، يسعى جيميل لسحب البساط من تحت تطبيقات المراسلة عالية التشفير التي بدأت تتوغل في بيئات العمل.

وبحسب تقرير حديث لمؤسسة غارتنر الأمريكية، فإن المؤسسات لم تعد تقبل بضمانات "الثقة" في مزود الخدمة، بل تطالب بضمانات "رياضية" تقنية تمنع الوصول للبيانات بشكل قطعي.

مقايضة الذكاء بالأمان المطلق

هذا التحصين الرقمي لا يأتي بلا ثمن، فالتداعيات التشغيلية لتفعيل التشفير المعمق تعيد رسم حدود تجربة المستخدم. فمن الناحية الوظيفية، يفقد جيميل ذكاءه الاصطناعي بمجرد تفعيل الميزة، حيث لن تتمكن نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) الخاصة بغوغل من قراءة محتوى الرسائل لتلخيصها أو جدولة المواعيد منها تلقائيا.

علاوة على ذلك، حذرت تقارير من موقع "ذا فيرج" التقني الأمريكي من تحديات "المرونة التقنية"، فإذا فقدت المؤسسة مفاتيح التشفير الخاصة بها، ستضيع كافة المراسلات المشفرة للأبد، حيث لا تملك غوغل "نسخة احتياطية" أو "مفتاحا رئيسيا" للاستعادة.

هذا يضع مسؤولية أمنية ثقيلة على عاتق مديري الأنظمة، ويحول دورهم من مجرد مستخدمين للخدمة إلى "حراس لمفاتيح التشفير"، مما قد يتطلب استثمارات إضافية في بنى تحتية لإدارة المفاتيح الرقمية.

ورغم أن التشفير من جهة العميل هو "المعيار الذهبي" الحالي لحماية محتوى الرسائل، إلا أن المحللين في موقع وايرد التقني الأمريكي يشددون على أن "البيانات الوصفية" (Metadata) مثل هوية المرسل والمستقبل ووقت الإرسال تظل مرئية لمزود الخدمة لأغراض تنظيم حركة المرور، وبذلك، تظل الميزة الجديدة خطوة جبارة نحو تأمين "جوهر المعلومة"، لكنها تظل جزءا من منظومة أمنية أوسع تتطلب وعيا بشريا وحماية صارمة للأجهزة الطرفية من الاختراق المباشر.