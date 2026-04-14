ما صحة مزاعم ماسك أن منصته الجديدة "إكس شات" تحمي خصوصية مستخدميها؟

كشف إيلون ماسك رجل الأعمال الأمريكي ومالك منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي عن تطبيق "إكس شات" مخصص للدردشة ويعتمد بشكل أساسي على آليات تشفير توازي تلك المستخدمة في العملات الرقمية، مؤكدا على أهمية الحفاظ على خصوصية المستخدمين وجعلها المعيار الأهم في التطبيق الجديد، حسب تقرير نشره موقع "إنغادجيت" التقني الأمريكي.

ويحاكي تطبيق "إكس شات" ميزة الدردشة الموجودة في منصة "إكس"، لكن تم فصلها لتصبح في تطبيق منفصل، وهو يمنح المستخدمين القدرة على إجراء محادثات صوتية وفيديو مشفرة بشكل كامل من داخل التطبيق.

ولكن أشار بعض مستخدمي المنصة إلى تناقض واضح بين ادعاء التطبيق تركيزه على الخصوصية وحمايتها بشكل مباشر، وبين سياسة الخصوصية والتعامل مع بيانات المستخدمين الخاصة، وفق تقرير نشره موقع "ماشابل" التقني الأمريكي.

ويجمع التطبيق الجديد عدة بيانات للمستخدمين حسب ما جاء في صفحة التطبيق على متجر آبل، وتضم هذه البيانات موقع المستخدم وبيانات الاتصال به وحتى جهات الاتصال الموجودة في هاتف المستخدم والمحتوى الخاص به في منصة "إكس" ومجموعة من البيانات الأخرى مثل معرفات الاستخدام لكل حساب بشكل منفصل.

وبينما يحتاج التطبيق إلى بعض هذه البيانات حتى يعمل بشكل جيد ويتيح بعض مزاياه، إلا أن جزءا آخر منها يشكل حجما كبيرا من البيانات التي قد لا يحتاجها التطبيق.

وكان إيلون ماسك هاجم منصة "واتساب" عبر حسابه في "إكس" مشيرا إلى سياسة الخصوصية التي تستخدمها "واتساب"، مؤكدا أن المستخدمين لا ينبغي عليهم الثقة في ذلك التطبيق رغم استخدامها معايير تشفير ثنائي، لكنه مع ذلك اتبع النهج ذاته في تطبيق الدردشة التابع لمنصته "إكس".

هل يقدم "إكس شات" دردشة مشفرة حقا؟

ويشير تقرير نشره موقع "آتوميك ميل" التقني الأمريكي إلى أن "إكس شات" يعتمد في تشفير محادثات وبيانات المستخدمين على معايير تختلف عن تلك المستخدمة في تطبيقات الدردشة الشهيرة مثل "واتساب" و"سيغنال"، إذ تعتمد بشكل مباشر على بروتوكول يدعى "صندوق العصير" (Juicebox).

ويمكن تلخيص بروتوكول "صندوق العصير" في كون بيانات المستخدمين والمفاتيح السرية لفك التشفير مخزنة في خوادم "إكس" عبر تقنية توزع هذه المفاتيح بشكل عشوائي في الخوادم وتقوم بتشفيرها أيضا.

ويستطيع المستخدم الوصول إلى مفاتيح التشفير ثم الوصول إلى محادثاته عبر استخدام رمز سري هو فقط يعرفه، ولا يمكن الوصول إلى مفاتيح التشفير هذه دون الرمز السري.

ويختلف الأمر عن تطبيق مثل "سيغنال" الذي يقوم بتخزين مفاتيح التشفير على جهاز المستخدم دون وجود نسخة سحابية منه، مما يضع المستخدم في أزمة إذا فقد جهازه مثلا.

ولكن لأن بروتوكول "إكس شات" يعتمد بشكل أساسي على تخزين مفاتيح التشفير في الخوادم، فإنه يمكن الوصول إليها من خلال أي جهاز آخر مع كونها عرضة للاختراق في حالة اختراق خوادم "إكس" أو طلب الحكومات أو الجهات الأمنية الوصول إلى هذه المفاتيح، كما جاء في تقرير الموقع.

وأما عن التشفير بشكل يحاكي العملات الرقمية، فإن تقرير "آتوميك ميل" يرى أن ماسك كان يروج لتطبيقه الجديد بشكل رنان دون وجود أساس تقني لهذا الأمر، وذلك لأن آلية عمل تطبيقات الدردشة في جوهرها تختلف كثيرا عن العملات الرقمية وتتطلب استخدام خوادم مركزية بعكس العملات الرقمية.

من الجدير بالذكر أنه من المتوقع طرح تطبيق إكس شات في 17 إبريل/نيسان الجاري حصريا لأجهزة "آبل" في البداية، دون وجود معلومات عن موعد طرحه لأجهزة أندرويد.