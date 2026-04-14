مئات آلاف الوظائف مهددة.. تحذيرات بالمنصات من تحولات قادمة بسبب الذكاء الاصطناعي

في تطور لافت، أقدم شاب أمريكي على إلقاء زجاجة مولوتوف على منزل سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" المطورة لتطبيق "شات جي بي تي"، دون أن يسفر الهجوم عن أضرار تُذكر، وفق ما أفادت به السلطات الأمريكية التي سارعت إلى اعتقال المشتبه به وفتح تحقيق للوقوف على دوافع الحادث.

وفي حادثة منفصلة وقعت بعد ذلك بأيام، اعتقلت الشرطة الأمريكية شابين أطلقا النار أمام منزل ألتمان، في واقعة أثارت تساؤلات بشأن استهدافه، غير أن شركة "أوبن إيه آي" سارعت إلى نفي أي صلة بين الحادث وألتمان أو مقر إقامته.

وتزامنت هذه الحوادث مع صدور دراسة بحثية استندت إلى استطلاعات رأي، أعدتها شركتا "إيبوك إيه آي" و"إبسوس"، كشفت عن أن الذكاء الاصطناعي استبدل مهام في نحو 20% من الوظائف داخل الولايات المتحدة، في حين أضاف مهام جديدة إلى 15% من الموظفين، وهي مهام لم تكن ضمن نطاق عملهم سابقا.

وتأتي هذه المؤشرات في وقت يواجه فيه مئات الآلاف من العاملين في قطاع التكنولوجيا خطر فقدان وظائفهم، إذ تشير البيانات إلى اختفاء أكثر من 165 ألف وظيفة خلال العام الماضي.

وفي هذا السياق، سرّحت شركة "مايكروسوفت" نحو 15 ألف موظف، بينما استغنت "أمازون" عن 30 ألف موظف خلال الأشهر الستة الماضية، كما قامت "ميتا"، المالكة لمنصة "فيسبوك"، بتسريح أكثر من ألف موظف، مع توقعات بفصل نحو 20% من قوتها العاملة قريبا، بحسب تقارير إعلامية.

ومنذ بداية العام الجاري، تم تسريح أكثر من 78 ألف موظف في قطاع التكنولوجيا، نصفهم نتيجة تراجع الحاجة إلى العنصر البشري لصالح تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تفاعل واسع

وأثارت هذه التطورات موجة تفاعل واسعة على منصات التواصل رصدت جانبا منها حلقة (2026/4/14) من برنامج "شبكات"، حيث عبّر كثيرون عن قلقهم من مستقبل الوظائف.

وفي هذا السياق، انتقد آدم طريقة الترويج للذكاء الاصطناعي، قائلا:

"الترويج للذكاء الاصطناعي كأداة فقط يتجاهل الواقع.. المشكلة ليست في التقنية بل في طريقة استخدامها لصالح الشركات على حساب البشر". بواسطة آدم

وفي تفاعل يعكس حالة الحيرة، تساءل طه:

"طيب نشتغل ولا نطور أنفسنا ولا نستقيل وننتظر الروبوت والايه آي يحدد مصيرنا؟!!!". بواسطة طه

من جانبها، قدمت نورهان رؤية مختلفة، وقالت:

"الذكاء الاصطناعي لا يلغي الإنسان بل يعيد تعريفه... المستقبل لمن يجمع بين التقنية والمهارات الإنسانية". بواسطة نورهان

وفي تحذير من حجم التحولات المرتقبة، كتب حامد:

"الذكاء الاصطناعي سيغير كل الوظائف تقريبا، لكن حجم التأثير لا يزال غير واضح.. ويبقى التحدي كيف نستعد لهذا التحول الخطير؟". بواسطة حامد

ويرى خبراء اقتصاد أن بعض الشركات تلجأ إلى تحميل الذكاء الاصطناعي مسؤولية قرارات تسريح كانت ستتخذها على أي حال، في محاولة لتبرير تباطؤ النمو أو الأزمات المالية.

وفي هذا السياق، قال ألتمان قبل شهرين إن "بعض الشركات تُحمل الذكاء الاصطناعي مسؤولية تسريحات كانت ستفعلها على أي حال".

ووفق تقرير صادر عن بنك "غولدمان ساكس"، فإن فقدان الوظائف في قطاع التكنولوجيا بسبب الذكاء الاصطناعي قد يقود إلى معاناة مالية طويلة الأمد، وصعوبات في إيجاد فرص عمل بديلة، فضلًا عن تحديات في تعويض الدخل المفقود.

كما توقع التقرير ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة بنسبة 0.5% نتيجة التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، مما يعكس حجم التحول العميق الذي تشهده سوق العمل في ظل الثورة التقنية المتسارعة.