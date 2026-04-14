روبلوكس تفرض حسابات جديدة "حسب العمر" لتعزيز أمان القاصرين

أعلنت منصة "روبلوكس" (Roblox) عن تحول استراتيجي في هيكلية تشغيلها عبر فرض نظام حسابات إلزامي يعتمد على الفئات العمرية، في خطوة وصفتها المدونة التقنية الرسمية لمنصة "روبلوكس" بأنها الأكبر في تاريخ المنصة لتعزيز أمان القاصرين. ومن المقرر أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ الكامل بحلول يونيو/حزيران من العام الحالي.

ووفقا لتقارير نشرتها صحيفتا "ذا فيرج" و"تيك كرانش" الأمريكيتين، سيتم تصنيف المستخدمين تلقائيا إلى 3 فئات رئيسية بناء على تقنيات "تقدير العمر":

فئة "روبلوكس كيدز" (Roblox Kids) (من 5 إلى 8 سنوات): تقتصر على المحتوى "البسيط جدا"، مع حظر كامل وشامل لخواص الدردشة والتواصل مع الغرباء.

فئة "روبلوكس سيلكت" (Roblox Select) (من 9 إلى 15 عاما): توازن بين الحرية والأمان، حيث تتيح الوصول لألعاب ذات محتوى "متوسط"، مع تفعيل أدوات رقابة أبوية تتيح للأهل مراقبة وإدارة الدردشة عن بعد.

الحسابات القياسية (16 عاما فأكثر): تمنح المستخدمين الوصول الكامل للميزات، مع فرض نظام "تحقق الهوية" لضمان عدم انتحال صغار السن لهذه الصفة.

الذكاء الاصطناعي كأداة للتحقق

ونقلت وكالة "رويترز" أن المنصة ستعتمد بشكل مكثف على تقنية تقدير العمر عبر مسح الوجه (Facial Age Estimation). وتؤكد الشركة أن هذه التقنية لا تقوم بتخزين صور المستخدمين، بل تحلل ملامح الوجه لتحديد الفئة العمرية كخطوة وقائية للمستخدمين الذين لا يملكون وثائق هوية رسمية، وهو ما يمثل نقلة في استخدام الذكاء الاصطناعي لحماية الخصوصية والأمان معا.

ومن منظور استثماري، يرى خبراء لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن هذا التحول يحمل أبعادا مزدوجة:

الامتثال التنظيمي: الخطوة تعمل كـ"مصد قانوني" ضد التشريعات الصارمة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مما يحمي الشركة من غرامات محتملة بمليارات الدولارات ويعزز استقرار السهم طويلا.

جودة البيانات الإعلانية: تقسيم المستخدمين بدقة يتيح لروبلوكس تقديم استهداف إعلاني أكثر كفاءة للفئات العمرية الأكبر، مما قد يرفع من عائدات الإعلانات "سي بي إم" (CPM).

تحدي النمو: تبرز مخاوف من تراجع "ساعات الاستخدام" لدى الفئات الصغرى بسبب قيود المحتوى، وهو مؤشر يراقبه المستثمرون بدقة لتقييم نمو المنصة.

التأثير على مجتمع المطورين

ومع هذه التحديثات يواجه مطورو الألعاب المستقلون، الذين يمثلون محرك المنصة، واقعا تشغيليا جديدا، من حيث الفلترة الصارمة، فالألعاب التي كانت تستهدف جمهورا عاما قد تضطر لإعادة التصميم لتناسب فئات عمرية محددة، مما قد يقلص من قاعدة اللاعبين للعبة الواحدة.

إضافة لتكاليف الإشراف، حيث سيطالب المطورون بزيادة الاستثمار في أنظمة مراقبة المحتوى داخل ألعابهم لضمان استمرار تصنيفها ضمن فئات "روبلوكس كيدز" أو "روبلوكس سيلكت".

لكن في ذات الوقت هذا الأمر سيفتح فرص الابتكار، فالنظام الجديد يفتح سوقا واعدا للمحتوى التعليمي والترفيهي "الموثق"، حيث ستبرز الألعاب التي تضع الأمان في مقدمة أولوياتها.

وبحسب المراقبين، فإن "روبلوكس" تمثل اليوم نموذجا حيا لصراع المنصات الكبرى بين "حرية المحتوى" و"أمان المستخدم". وبينما تنجح التقنيات الجديدة في توفير بيئة أكثر أمانا، يبقى التحدي الحقيقي في قدرة المنصة على الحفاظ على جاذبيتها الإبداعية في ظل هذه القيود الصارمة.