ماذا قال الخبراء عن فورزا هورايزون 6؟

توفر "فورزا هورايزون 6" التي تنوي شركة مايكروسوفت الأمريكية طرحها الشهر المقبل تجربة لعب مختلفة عن كافة ألعاب السلسلة السابقة، ففي البداية تعود السلسلة إلى اليابان مجددا بعد غياب دام سنوات طويلة.

وأتاحت مايكروسوفت بشكل مغلق نسخة تجريبية خاصة من لعبة "فورزا هورايزون 6" مكنت مجموعة من الخبراء من الاستمتاع باللعبة لمدة ساعة متصلة داخل قصة اللعبة، وهي المدة الكافية لتجربة 3 سباقات رئيسية مع إمكانية الاستمتاع بها دون حدود في وضع التجول الحر.

ولم تقتصر التجربة على المواقع التقنية المهتمة بالألعاب فقط، بل امتدت إلى المواقع الإخبارية المهتمة بالسيارات وخبرائها مثل "آي جي إن" (IGN) و"كار آند درايفر" (Car and Driver) و"أوتو بلوغ" (Autoblog).

ولكن ماذا قال هؤلاء الخبراء عن "فورزا هورايزون 6″؟

تجربة تنسيك الوقت

يكشف موقع "آي جي إن" التقني الأمريكي عن تجربته للعبة "فورزا هورايزون 6" واصفا إياها بتجربة تنسيك الوقت وتجعلك تنغمس في عالم السباقات باليابان.

ورغم أن النسخة التجريبية لم تكن تضم إلا 3 حلبات سباق، وهي سباق عبر البلاد يستعرض أكثر من بيئة وسباق آخر على طريق سريع وسباق على المسارات الوعرة، فإن هذه السباقات كانت كافية لتقديم فكرة وافية حول ما تقدمه اللعبة.

ويثني التقرير على تجربة المهرجان الموجودة داخل اللعبة، إذ توحي بأنها تجربة حقيقية يقف خلفها مجموعة من المنظمين البشريين وليس جزءا مصمتا من اللعبة.

كما أن تجربة السباقات الموجودة داخل اللعبة تشبه تجربة السباقات المعتادة من سلسلة ألعاب "فورزا هورايزون" الشهيرة، إذ تبدو متنوعة وواقعية بشكل كبير، ولكن متعة هذه السباقات تتضاءل أمام تجربة العالم المفتوح الموجود بها.

ويعود السبب في ذلك إلى اهتمام مطوري اللعبة بتقديم تجربة سياحة رقمية فريدة من نوعها تعكس العديد من المعالم الحقيقية والموجودة بالفعل في اليابان، ويستمر هذا الأمر مع تصميم المدن المليء بالتفاصيل.

لعبة ممتعة دون محاكاة

من جهته، يرى موقع "كار آند درايفر" الشهير المختص بالسيارات أن لعبة "فورزا هورايزون 6" تحقق المعادلة الصعبة، فهي تقدم تجربة قيادة سيارات سباق ممتعة ومثيرة دون الحاجة إلى معدات خاصة أو تجهيزات خاصة بها.

وينعكس هذا الأمر على تجربة تخصيص السيارات وتصميم المرآب الخاص بك ومساحة التخزين المحيطة به، فهي جميعا تؤكد أن "فورزا هورايزون 6" تجربة مصممة للاستمتاع بأذرع التحكم وليس أدوات المحاكاة.

وتمتاز اللعبة بتجربة قيادة سيارات سهلة وممتعة لا تتطلب تعقيدات كثيرة، فضلا عن سهولة الحصول على العملات داخل اللعبة، وبالتالي اقتناء سيارات أحدث وأفضل.

كما يثني تقرير الموقع أيضا على تصميم البيئات الموجودة داخل اللعبة، وتحديدا مدينة طوكيو التي تبدو زاخرة بالحياة.

تحسينات مهمة على تجربة القيادة

أما موقع "أوتو بلوغ" الأوروبي المختص بالسيارات فيشير إلى أن "هورايزون 6" أجرت تحسينات ضخمة على أسلوب القيادة ليصبح أكثر متعة من السابق، ويحتفظ بجزء من الواقعية في التجربة.

وتجبر اللعبة المستخدمين على امتلاك أسلوب قيادة أكثر احترافية ودقة من الألعاب السابقة؛ وذلك لأنها أقل تسامحا مع الأخطاء أثناء القيادة.

ويتفق التقرير مع "كار آند درايفر" و"آي جي إن" في كون عالم اللعب مليئا بالتفاصيل والحياة، فضلا عن كون المدن الموجودة داخل اللعبة، وتحديدا طوكيو، ممتعة ومليئة بالتفاصيل الفريدة.

متى تصدر "فورزا هورايزون 6″؟

تشير التقارير إلى أن موعد صدور اللعبة رسميا هو 19 مايو/أيار المقبل على منصات الحاسوب الشخصي و"إكس بوكس"، وهي المنصات الرئيسية التابعة لشركة "مايكروسوفت"، في حين من المتوقع أن تصدر على منصات بلاي ستيشن 5 بحلول نهاية العام؛ فيما يمثل استمرارا لسياسة مايكروسوفت الفريدة في طرح ألعابها على المنصات كافة.