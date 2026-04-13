لماذا تحولت فرنسا من نظام "ويندوز" إلى "لينكس" مفتوح المصدر؟

بدأت الحكومة الفرنسية تنفيذ واحدة من أكبر عمليات التحول التقني في التاريخ الحديث، فوفقا للمذكرة التوجيهية الصادرة عن "المديرية البينية الرقمية للدولة" (DINUM) في مطلع أبريل/نيسان الحالي، وضعت باريس جدولا زمنيا صارما لاستبدال نظام التشغيل ويندوز والأنظمة البيئية المغلقة لشركة مايكروسوفت بنظام لينكس (Linux) والحلول مفتوحة المصدر.

الدوافع الجيوسياسية والأمنية

وبحسب تصريحات المديرة العامة للمديرية البينية الرقمية للدولة، ستيفاني شيرير، لم يكن هذا القرار وليد الصدفة، بل جاء نتيجة تراكمات أمنية وقانونية، والهدف الرئيسي منه هو حماية "السيادة الوطنية"، ويتمثل ذلك من خلال:

قانون السحابة الأمريكي (Cloud Act): تشير تقارير وكالة أمن نظم المعلومات الفرنسية (ANSSI) إلى أن القوانين الأمريكية تسمح للسلطات في واشنطن بالوصول إلى البيانات المخزنة لدى الشركات الأمريكية حتى لو كانت تلك البيانات على خوادم داخل الأراضي الفرنسية. وهذا يمثل ثغرة أمنية لا يمكن للحكومة الفرنسية التغافل عنها في قطاعات حساسة مثل الدفاع والمالية.

تجنب "انغلاق المورد" (Vendor Lock-in): نقلت صحيفة لوموند الفرنسية عن خبراء في وزارة الاقتصاد أن فرنسا تدفع سنويا مئات الملايين من الدولارات كتكاليف تراخيص لشركة مايكروسوفت، وهو ما يجعل الدولة رهينة لسياسات التسعير والتحديث التي تفرضها شركة واحدة.

الجانب التقني.. كيف سيتم التحول؟

الانتقال من بيئة ويندوز إلى لينكس ليس مجرد تغيير واجهة مستخدم، بل هو تغيير جذري في البنية التحتية، حيث يركز التقرير التقني المرفق بقرار الحكومة على 3 ركائز أساسية:

توزيعة لينكس السيادية: تعتمد فرنسا بشكل كبير على تجربة جيندبونتو (GendBuntu)، وهي نسخة مخصصة من توزيعة أوبونتو (Ubuntu) طورها الدرك الوطني الفرنسي، وأثبتت إحصائيات وزارة الداخلية أن هذه التوزيعة نجحت في تشغيل أكثر من 80 ألف جهاز بكفاءة تقنية تفوق الأنظمة المغلقة بنسبة 25% من حيث استهلاك الموارد.

الحاويات والويب (Containerization): للتغلب على مشكلة التطبيقات القديمة والتي لا تعمل إلا على ويندوز، بدأت الوكالات التقنية في استخدام تقنيات مثل دوكر (Docker) وكوبيرنيتيس (Kubernetes) لتشغيل تلك التطبيقات داخل بيئات معزولة، أو تحويلها إلى تطبيقات ويب يمكن الوصول إليها عبر أي متصفح آمن.

التحول نحو لاسويت نوميريك (La Suite Numérique): أطلقت الحكومة الفرنسية حزمة برمجية شاملة مفتوحة المصدر تشمل بدائل لبرامج مايكروسوفت الشهيرة مثل وورد وإكسيل وتيمز، معتمدة على منصات مثل ليبر أوفيس (LibreOffice) ونيكست كلاود (Nextcloud) وجيتسي (Jitsi).

الأبعاد الاقتصادية والجدوى المالية

وفقا لتقرير صادر عن "مجلس المحاسبة الفرنسي"، فإن التكلفة الأولية لتدريب الموظفين وإعادة هيكلة الأنظمة قد تكون مرتفعة، لكن العائد على الاستثمار سيتحقق خلال 4 سنوات فقط، حيث تشير التقديرات إلى أن إلغاء تراخيص خدمة "مايكروسوفت 365" سيوفر ما يعادل 120 يورو (نحو 130 دولارا) لكل موظف سنويا.

وباعتبار أن عدد الموظفين الحكوميين المستهدفين يصل إلى 2.5 مليون موظف، فإن الوفر الإجمالي قد يتجاوز 300 مليون يورو (نحو 325 مليون دولار) سنويا.

إضافة لذلك، سيؤدي هذا التغيير إلى دعم الاقتصاد المحلي، فبدلا من إرسال الأموال إلى مايكروسوفت، سيتم توجيه هذه الميزانيات لشركات تقنية فرنسية وأوروبية متخصصة في دعم وصيانة الأنظمة مفتوحة المصدر، مما يخلق آلاف فرص العمل المحلية.

الجدول الزمني والتحديات القادمة

حددت الحكومة الفرنسية خريف هذا العام كـ"نقطة اللاعودة"، وبحسب وثيقة "استراتيجية التحول الرقمي 2026-2030" تكون المراحل كالتالي:

المرحلة الأولى (أبريل/نيسان-سبتمبر/أيلول 2026): جرد كافة البرمجيات غير المتوافقة ووضع خطط الهجرة التقنية.

المرحلة الثانية (عام 2027): البدء في تعميم أنظمة لينكس على وزارات التعليم والصحة والعدل.

المرحلة الثالثة (عام 2028): استكمال التحول في القطاعات السيادية (الدفاع والخارجية).

لكن التحدي الأكبر حسب ما تراه الحكومة يكمن في "المقاومة الثقافية" للمستخدمين الذين اعتادوا على واجهة ويندوز لعقود. لذا، خصصت الحكومة ميزانية قدرها 50 مليون يورو (نحو 54 مليون دولار) لبرامج التدريب والدعم التقني المباشر للموظفين.

ويرى مراقبون أن نجاح فرنسا قد يشجع ألمانيا، التي بدأت بالفعل تجارب مماثلة في ولاية "شليسفيغ هولشتاين"، على اتخاذ قرارات مماثلة، كما يرون أن هذا الأمر أصبح معركة لا تتعلق فقط بنظام تشغيل، بل بالقدرة على التحكم في "المستقبل الرقمي" بأوروبا في مواجهة هيمنة شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى.