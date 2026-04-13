"جيميناي" يطلق ميزة توليد النماذج ثلاثية الأبعاد التفاعلية

أعلنت شركة غوغل عن تحديث لمساعدها الذكي جيميناي (Gemini)، منتقلة به من مرحلة الإجابات النصية والمرئية التقليدية إلى مرحلة "الذكاء المكاني" و"الحوسبة الوظيفية"، حيث يتيح التحديث الجديد للمستخدمين توليد نماذج ثلاثية الأبعاد (3D) ومحاكاة فيزيائية حية مباشرة داخل واجهة الدردشة.

ووفقا لما أورده موقع "أندرويد هيدلاينز" الأمريكي ومصادر تقنية أخرى، فإن الجوهر الأساسي لهذا التحديث هو التفاعلية، فبدلا من مجرد شرح القوانين الفيزيائية أو الهياكل الكيميائية بالنصوص، يقوم جيميناي الآن ببناء بيئة افتراضية مصغرة.

فعلى سبيل المثال، عند سؤال المستخدم عن "مدار القمر حول الأرض"، لن يكتفي الذكاء الاصطناعي بالوصف، بل سيعرض نموذجا ثلاثي الأبعاد يمكن تدويره وتكبيره، مع توفير أدوات تحكم (Sliders) لتغيير المتغيرات مثل السرعة أو الجاذبية ورؤية تأثيرها اللحظي على المحاكاة.

أبرز خصائص التحديث الجديد

المحاكاة الفيزيائية الحية: قدرة النموذج على تشغيل تجارب ديناميكية مثل البندول المزدوج أو ميكانيكا السوائل بناء على طلب المستخدم.

توليد النماذج الثلاثية الأبعاد: دعم تقنية ويب جي إل (WebGL) لرسم أجسام معقدة، بدءا من الجزيئات الحيوية وصولا إلى النماذج الهندسية والمعمارية، وفقا لما ذكره تقرير غلوبال جي بي تي (GlobalGPT).

واجهة مستخدم توليدية (Generative UI): يقوم جيميناي ببرمجة الأداة التفاعلية في الخلفية ودمجها فورا في الرد، مما يوفر تجربة تعليمية وعملية فريدة.

الفئات المستهدفة وتوفر الميزة

أشارت التقارير الصادرة إلى أن هذه الميزة تستهدف بشكل مباشر الطلاب والباحثين والمهندسين، فهي تتيح للمطورين والمهندسين اختبار التصاميم الأولية وتصور البيانات المعقدة دون الحاجة لبرامج خارجية متخصصة في المراحل الأولى من العصف الذهني.

لكن الميزة متاحة حاليا لمستخدمي جيميناي برو عبر تطبيقات أندرويد وآي أو إس وواجهة الويب. ويمكن للمستخدمين تفعيل هذه القدرات باستخدام أوامر صوتية أو نصية مثل، "أرني كيف يعمل نظام التعليق في السيارة" أو "ساعدني في تصور الرابطة التساهمية في جزيء الماء".

وبحسب المراقبين يأتي هذا التحرك من غوغل ليعزز موقعها في مواجهة المنافسين مثل أوبن إيه آي وأنثروبيك، حيث تراهن غوغل على قدرة نماذجها مثل جيمناي 3.1 برو (Gemini 3.1 Pro) على دمج الكود البرمجي بالرؤية الحاسوبية لتقديم أدوات وظيفية لا تكتفي بـ "إخبار" المستخدم بالمعلومة، بل "تجعله يعيشها" في بيئة رقمية تفاعلية.