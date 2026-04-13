إنستغرام تطرح ميزة تعديل التعليقات

أعلنت شركة ميتا عن إطلاق واحدة من أكثر الميزات طلبا من قبل المستخدمين في منصة إنستغرام، وهي القدرة على تعديل التعليقات في إنستغرام بعد نشرها، على غرار ما هو معمول به في منصتها الأخرى واتساب. ويأتي هذا التحديث لينهي معاناة المستخدمين مع الأخطاء الإملائية التي كانت تضطرهم سابقا لحذف التعليق بالكامل وفقدان التفاعلات المرتبطة به.

ونشرت ميتا عبر غرفتها الإخبارية ميتا نيوزرووم (Meta Newsroom) والمدونة الرسمية لإنستغرام، التفاصيل التقنية للميزة الجديدة، مؤكدة أن الأولوية كانت للحفاظ على "نزاهة المحادثة".

ونقلت صحيفة "سوشيال ميديا توداي" الأمريكية عن متحدث باسم إنستغرام أن المستخدمين لديهم مهلة 15 دقيقة فقط لإجراء التعديلات، وذلك لمنع تغيير سياق النقاشات القديمة بشكل جذري.

فيما أكد موقع ذا فيرج التقني الأمريكي، بناء على النسخة التجريبية والتحديث الأخير، أن التعليقات المعدلة ستظهر بجانبها كلمة "معدل" (Edited) بشكل واضح لضمان الشفافية أمام بقية المستخدمين.

تكامل الذكاء الاصطناعي

وأشارت تقارير من وكالة بلومبرغ إلى أن هذه الميزة مرتبطة بنظام ميتا إيه آي (Meta AI) المُحدَّث في أبريل/نيسان الحالي، حيث تتيح الأدوات الجديدة للمستخدمين ليس فقط تصحيح الأخطاء، بل استخدام خيار "إعادة الصياغة" (Rewrite) الذي يقترح تعديلات لتحسين لغة التعليق أو نبرته، وهو ما يمثل نقلة نوعية في كيفية تفاعل المستخدمين اجتماعيا.

وفي تحليل تقني أجراه خبراء البرمجيات، تبين أن الميزة تقتصر حاليا على النصوص فقط، وبحسب تقرير من موقع "بي سي ماغ" (PCMag) التقني الأمريكي، فإنه لا يمكن تعديل التعليقات التي تحتوي على وسائط فقط مثل الصور المتحركة (GIF)، كما لا يوفر إنستغرام حاليا "سجل تعديلات" متاح للجمهور، على عكس منصات مثل فيسبوك، حيث يظهر النص الجديد فقط بعد التعديل.

توافر التحديث

وأكد الحساب الرسمي لإنستغرام على منصة إكس أن الميزة بدأت في الوصول لجميع المستخدمين عالميا كجزء من الإصدار رقم 424.1، ونصحت المنصة المستخدمين بتحديث تطبيقاتهم عبر متجري آب ستور وغوغل بلاي للاستفادة من هذه الخاصية فورا.

من جانب آخر، يرى مراقبون أن "ميتا" تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تقليل الفجوة الوظيفية مع منصة ثريدز (Threads) ومنصة إكس، وتعزيز بقاء المستخدمين داخل التطبيق عبر تقليل العقبات التي تؤدي إلى حذف المحتوى وتراجع معدلات التفاعل.