كيف تمنع غوغل من "التجسس" على دردشاتك مع "شات جي بي تي"؟

مع تزايد الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، برزت مخاوف جدية تتعلق بخصوصية البيانات، ففي عام 2023، رصد خبراء التقنية ظهور بعض الروابط المشتركة لمحادثات شات جي بي تي في نتائج بحث غوغل، مما أثار تساؤلات حول كيفية تحصين المعلومات الحساسة.

لماذا قد تظهر محادثاتك على غوغل؟

وفقا لمدونة الأمان في أوبن إيه آي، لا يقوم شات جي بي تي بتسريب المحادثات تلقائيا لمحركات البحث، بل تظهر المحادثات فقط في حالة واحدة، وهي تفعيل الروابط المشتركة (Shared Links). فعندما يقوم المستخدم بإنشاء رابط لمشاركة محادثة معينة مع زميل أو صديق، يصبح هذا الرابط متاحا تقنيا للتتبع من قبل خوارزميات غوغل إذا تم تداوله في فضاءات إلكترونية عامة.

الخطوات العملية لتأمين الخصوصية

1. منع استخدام البيانات للتدريب (Data Controls)

أهم خطوة هي منع أوبن إيه آي من استخدام مدخلاتك لتحسين نماذجها المستقبلية، وذلك بالذهاب إلى:

الإعدادات (Settings)

أدوات التحكم بالبيانات (Data Controls)

ثم قم بإيقاف خيار سجل الدردشة والتدريب (Chat History & Training)



والنتيجة، لن تحفظ محادثاتك في السجل الجانبي، ولن يتم فحصها من قبل الأنظمة لتحسين الذكاء الاصطناعي.

2. إدارة وحذف الروابط المشتركة (Shared Links)

إذا سبق وقمت بمشاركة رابط محادثة، يجب عليك إدارته لضمان عدم أرشفته.

من الإعدادات، اختر أدوات التحكم بالبيانات (Data Controls)

ثم الروابط المشتركة (Shared Links)

اضغط على إدارة (Manage) وقم بحذف أي روابط لا تحتاج إليها

وبمجرد حذف الرابط، سيظهر لأي شخص (أو محرك بحث) يحاول الدخول إليه رسالة الخطأ 404 (Not Found).

3. استخدام وضع المحادثة المؤقتة (Temporary Chat)

أطلقت أوبن إيه آي هذه الميزة لتوفير طبقة خصوصية فورية، بحيث يمكنك من قائمة اختيار النماذج (مثل جي بي تي-4 أو) تفعيل خيار المحادثة المؤقتة (Temporary Chat).

وبهذا فإن المحادثات في هذا الوضع لا تُظهر في التاريخ، ولا تُستخدم للتدريب، وتُحذف من خوادم الشركة بعد 30 يوما.

كيفية منع غوغل من أرشفة محادثاتك تقنيا

تستخدم أوبن إيه آي وسوم البرمجة "نو إندكس" (noindex) في صفحات المحادثات المشتركة لمنع محركات البحث من فهرستها، ولكن لزيادة الأمان:

تجنب نشر الروابط في منصات عامة : لا تضع رابط محادثة شات جي بي تي في منصة إكس، أو مدونة عامة، أو ريديت.

: لا تضع رابط محادثة شات جي بي تي في منصة إكس، أو مدونة عامة، أو ريديت. طلب الإزالة من غوغل: إذا وجدت رابطا يخصك قد ظهر بالفعل في البحث، يمكنك استخدام أداة غوجل سيرش كونسول (Google Search Console) لطلب إزالة الرابط من النتائج.

نصائح للمحترفين والشركات

حسب تقارير شركة سايبر هيفن (Cyberhaven) الأمريكية للأمن السيبراني، فإن نسبة كبيرة من تسريب بيانات الشركات تأتي عبر لصق أكواد برمجية أو خطط استراتيجية في روبوتات الدردشة. وللحماية القصوى من ذلك يجب القيام بالتالي:

استخدام شات جي بي تي إنتربرايز (ChatGPT Enterprise) : توفر هذه النسخة ضمانات قانونية بأن البيانات لا تخرج عن نطاق المؤسسة ولا تستخدم للتدريب نهائيا.

: توفر هذه النسخة ضمانات قانونية بأن البيانات لا تخرج عن نطاق المؤسسة ولا تستخدم للتدريب نهائيا. تشفير البيانات الحساسة: يفضل دائما استبدال الأسماء الحقيقية أو الأرقام السرية برموز وهمية قبل استشارة الذكاء الاصطناعي.

ويحذر خبراء من معهد إس إيه إن إس (SANS) الأمريكي للأمن السيبراني من أن "السهولة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لا يجب أن تأتي على حساب السرية". ويؤكدون أن الحل الأمثل للمحترفين هو معاملة أدوات الذكاء الاصطناعي كزميل عمل "خارجي"، حيث تقول القاعدة الذهبية، "لا تشارك مع الذكاء الاصطناعي ما لا تجرؤ على قوله في مؤتمر صحفي مفتوح، إلا إذا كنت متأكدا من أن جدران الحماية الفنية تعمل بكامل طاقتها".

وفي ذات السياق يشير الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك، في حديثه عن الخصوصية كحق أساسي من حقوق الإنسان، إلى أن "الخصوصية تعني الحرية من التدخل غير المرغوب فيه، وفي عالم الذكاء الاصطناعي، تصبح القدرة على حجب بياناتك الشخصية عن محركات البحث هي المعيار الحقيقي لسيادة المستخدم على هويته الرقمية".

وبذلك فإن السيطرة على ظهور بياناتك في غوغل تبدأ بقرار المستخدم بإدارة الروابط المشتركة وفهم خوارزميات الفهرسة، ففي عالم يتسم بالشفافية الرقمية المطلقة، يظل الحفاظ على خصوصية المحادثات هو التحدي الأكبر والمهارة الأهم لكل مستخدم رقمي ذكي.