في قلب مختبرات شركتي "غوغل" و"آي بي إم" الأمريكيتين وغيرهما، ثمة أجهزة لا تشبه في شكلها أو منطق عملها أي شيء عرفته البشرية منذ اختراع الترانزستور. إنها الحواسيب الكمية؛ تلك الآلات التي تعد بمعالجة بيانات بالغة التعقيد في أجزاء من الثانية، وهو ما قد تستغرق أعتى الحواسيب الخارقة الحالية آلاف السنين لإنجازه. لكن خلف هذه القدرات "المرعبة" تقنيا، تكمن فيزياء غريبة تتحدى البديهة، وهندسة تروض أصغر مكونات الكون: الذرات والجسيمات تحت الذرية.

في هذا التقرير الشامل، نسلط الضوء على ماهية هذه الحواسيب، وكيفية بنائها، والمنطق "الشبحي" الذي تتبعه للوصول إلى الإجابات، ولماذا لا تزال بعيدة عن متناول أيدينا في الوقت الراهن؟.

الكيوبت.. ما هو وكيف يكسر قوانين الفيزياء؟

لفهم الحوسبة الكمية، يجب أولا أن ندرك قصور الحوسبة التقليدية. فحاسوبك الشخصي وهاتفك الذكي يعتمد على "البت" (Bit) كأصغر وحدة للمعلومات، والتي تكون إما (0) أو (1). وهذا النظام الثنائي يعمل بصرامة؛ فالمفتاح الكهربائي إما مفتوح (1) أو مغلق (0).

أما الحاسوب الكمي، فيستخدم ما يسمى "الكيوبت" (Qubit). والكيوبت ليس مجرد نسخة أسرع من البت، بل هو حالة فيزيائية تتبع قوانين "ميكانيكا الكم"، وأهم خاصتين في ميكانيكا الكم هما حالتا التراكب (Superposition) والتشابك (Entanglement).

فبفضل خاصية "التراكب"، يمكن للكيوبت أن يكون صفرا وواحدا في الوقت ذاته. تخيل مثلا أنك تقذف عملة معدنية في الهواء؛ فبينما هي تدور، هي ليست "صورة" ولا "كتابة"، بل هي حالة هجينة منهما معا. وهذه هي الحالة التي تستغلها الحوسبة الكمية لتخزين احتمالات هائلة في وحدة واحدة.

يضاف إلى ذلك خاصية "التشابك"، وهي الظاهرة التي وصفها الفيزيائي الشهير ألبرت أينشتاين بأنها "فعل شبحي عن بُعد". ففي التشابك، يرتبط كيوبتان ببعضهما ارتباطا وثيقا بحيث إذا تغيرت حالة أحدهما، تتغير حالة الآخر فورا، مهما كانت المسافة بينهما. هذا الترابط يسمح للكيوبتات بالعمل كفريق واحد منسجم، مما يضاعف القوة الحسابية بشكل أُسِّي مع كل كيوبت إضافي.

ما هو عتاد الحاسوب الكمي؟

بناء حاسوب كمي هو عملية هندسية معقدة تتطلب عزل الجسيمات عن العالم الخارجي بشكل مطلق. وبشكل مبسط يتكون الحاسوب الكمي من:

وحدة المعالجة الكمية (Quantum Processing Unit)، هي القلب النابض للحاسوب الكمي والمكوّن الأساسي له، وعلى عكس المعالجات التقليدية (وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات) التي تُعالج البتات، فإن وحدات المعالجة الكمومية تُعالج الكيوبتات.

وفي المعالجات التي تستهدم تقنية الكيوبتات فائقة التوصيل (مثل معالج "ويلو" لغوغل و"هيرون" لآي بي إم) يتم "ترويض" الإلكترونات لتتصرف "ككيوبتات"، فلا يتم استخدام الإلكترونات كجسيمات فردية فحسب، بل يتم جعلها تتدفق في دوائر مجهرية مصممة بدقة، وبسبب تبريد الشريحة (المصنوعة من مواد فائقة التوصيل مثل الألمنيوم أو التانتالوم) إلى الصفر المطلق، تختفي المقاومة الكهربائية، وتتحول الدائرة بأكملها إلى ما يشبه "ذرة صناعية" كبيرة تتبع قوانين الكم.

طبقة التحكم والإشارة (Control Plane)، بما أننا نتعامل مع جسيمات، فنحن بحاجة لـ "أصابع" دقيقة لتحريكها. تتكون هذه الطبقة من كابلات ميكروويف وأسلاك ذهبية ترسل نبضات طاقة محددة جدا. هذه النبضات تخبر الكيوبتات متى تتراكب ومتى تتشابك، وبدقة تصل إلى أجزاء من المليار من الثانية.

المعالجة الكلاسيكية المساعدة، من المهم معرفة أن الحاسوب الكمي لا يعمل بمفرده. هو يحتاج دائما إلى "حاسوب خارق" تقليدي بجانبه. هذا الحاسوب هو المسؤول عن ترجمة الكود البرمجي (مثل لغة بايثون) إلى إشارات كهربائية يفهمها المعالج الكمي، ثم يستقبل منه النتائج النهائية ويحولها إلى بيانات رقمية يمكن للبشر قراءتها.

كيف يُحفظ الحاسوب الكمي؟

لا يتواجد الحاسوب الكمي داخل صندوق كالحواسيب التقليدية أو داخل غرفة عادية، وإنما في بيئة متطرفة مفرغة من الهواء وأبرد من الفضاء؛ فالكيوبتات التي تعتمد عليها الحواسيب الكمية كائنات "خجولة" وحساسة جدا، وأي ذرة هواء أو موجة راديو من هاتف محمول أو حتى حرارة الغرفة الطبيعية ستؤدي إلى انهيار الحالة الكمية وفشل عملية الحوسبة تماما، وهو ما يسمى بـ"فك الترابط" (Decoherence)، لذلك فإن أصعب جزء في رحلة الحاسوب الكمي هو "البقاء".

ولأجل ذلك يحتاج الحاسوب الكمي إلى ثلاجة التخفيف (Dilution Refrigerator)، وهي الشكل الشهير للحاسوب الكمي الذي يشبه "الثريا المعدنية". وتستخدم هذه الثلاجة نظائر الهيليوم (He-3 و He-4) لتبريد المعالج إلى درجة حرارة -273.14 مئوية (0.01 كلفن). وهذه الدرجة أبرد من الفضاء الخارجي بنحو 30 مرة، وهي ضرورية لضمان تدفق الكهرباء دون مقاومة.

إلى جانب ذلك يتواجد الحاسوب في غرفة مفرغة حيث يتم تفريغ الهواء تماما حول شريحة الحاسوب لمنع اصطدام الذرات بالكيوبتات. كما يُحاط الجهاز بدروع من معادن خاصة (مثل معدن ميو Mu-metal) لمنع موجات الإشارات اللاسلكية (Wi Fi) والمجال المغناطيسي للأرض من الوصول للمعالج.

كيف يعمل الحاسوب الكمي؟

هذا هو الجزء الأكثر إثارة. الحاسوب الكمي لا يتبع المنطق الخطي (خطوة بخطوة) كما يفعل الحاسوب التقليدي، بل يتبع مسارا موجيا واحتماليا كالتالي:

مرحلة صياغة الاحتمالات (التراكب)

إذا سألت حاسوبا تقليديا عن مخرج في متاهة، فإنه سيجرب كل ممر على حدة، وإذا فشل يعود لنقطة البداية. أما الحاسوب الكمي، فيبدأ بوضع الكيوبتات في حالة التراكب. في هذه اللحظة، هو لا يمثل إجابة واحدة، بل يمثل "كل المسارات الممكنة" في المتاهة في وقت واحد. 300 كيوبت متشابك يمكنها تمثيل احتمالات تتجاوز عدد الذرات في الكون المرئي في لحظة واحدة.

التداخل: تضخيم الإجابة الصحيحة

هنا تظهر العبقرية الرياضية. فالحاسوب الكمي لا يختار الإجابة عشوائيا، بل يستخدم "التداخل الكمي"، وهو مفهوم يشبه تداخل أمواج الماء، فيتم تصميم الخوارزمية الكمية بحيث تجعل الإجابات الخاطئة تتداخل تداخلا "هداما" (يلغي بعضها بعضا)، بينما تجعل الإجابة الصحيحة تتداخل تداخلا "بناء" (تقوي بعضها بعضا).

بمعنى آخر، الحاسوب الكمي لا يبحث عن الإبرة في كومة قش، بل يمتلك آلية تجعل كومة القش تختفي تدريجيا بينما تلمع الإبرة وتكبر حتى تصبح هي الشيء الوحيد الواضح.

التشابك كشبكة عصبية كونية

أثناء العملية، لا يعمل كل كيوبت بمفرده. فبفضل التشابك، إذا تغيرت حالة كيوبت واحد، تتعدل حالات بقية الكيوبتات فورا لضبط الاحتمالات. هذا يجعل النظام يعمل ككتلة واحدة متناغمة، حيث "يعرف" كل جزء من المعالج ما يفعله الجزء الآخر لحظيا، مما يسرع عملية تصفية الاحتمالات بشكل مذهل.

الانهيار نحو الحقيقة (القياس)

حتى الآن، الإجابة لا تزال "موجة" من الاحتمالات الشبحية. لكي نحصل على نتيجة نفهمها، يجب أن نقوم بـ"القياس" (Measurement). وبمجرد أن نفتح "باب" النظام الكمي لننظر إلى النتيجة، تنهار كل تلك الاحتمالات، وتستقر الكيوبتات على الحالة التي كانت "الأقوى" (أي الإجابة الصحيحة).

كيف يتم توجيه الأوامر للحاسوب الكمي؟

في الحاسوب الكمي لن تجد "شاشة" أو "لوحة مفاتيح" متصلة مباشرة به، كما لن تجد نظام تشغيل مثل ويندوز أو لينكس، ولكن يتم التعامل معه بما يشبه التعامل مع "خادم سحابي" بعيد.

فالمهندس يستخدم حاسوبه التقليدي (المحمول مثلا) لكتابة الكود أو الشيفرة (الأمر المطلوب تنفيذه) بلغة برمجة تقليدية (غالبا بايثون Python) باستخدام مكتبات خاصة مثل "كيسكيت" (Qiskit) من آي بي إم أو "سيرك" (Cirq) من غوغل.

يتم إرسال الكود عبر الإنترنت إلى المختبر، وهناك يتولى الحاسوب الخارق التقليدي (نظام التحكم)، الذي يلعب دور الوسيط، تحويل الأوامر إلى نبضات طاقة وإشارات كهربائية تدخل إلى ثلاجة التخفيف باستخدام كابلات مايكروويف دقيقة جدا، فتتولى تلك النبضات (ليزر أو مايكروويف) مخاطبة الكيوبت بدقة متناهية "تراكب الآن" أو "تشابك مع جارك". فهذه النبضات تعمل كـ "الأصابع الخفية" التي ترسم مسار العملية الحسابية.

بعد إتمام العملية الحسابية (في بضع ثوان) يستقبل الحاسوب التقليدي الخارق النبضات (النتائج) من الحاسوب الكمي ويحولها إلى كود يظهر على شاشة المستخدم في شكل رسوم بيانية أو بيانات رقمية نفهمها.

لماذا لا يوجد حواسيب كمية تجارية؟

كما ذكرنا آنفا فإن بناء الحواسيب الكمية عملية هندسية بالغة التعقيد، وهي تواجه حاليا تحديين كبيرين، أولهما حالة "فك الترابط" التي أشرنا إليها، فأي اهتزاز بسيط يؤدي لضياع المعلومات، ويحاول العلماء حاليا الوصول لـ"تصحيح الأخطاء الكمية"، حيث نحتاج لآلاف الكيوبتات المساعدة فقط لحماية كيوبت واحد من الخطأ.

إلى جانب ذلك فإن تكلفة بناء الحاسوب الكمي ضخمة للغاية، وذلك لأن الحاجة إلى الهيليوم السائل والمعادن النادرة مثل "التانتالوم" (المستخرج من خام الكولتان) تجعل هذه الأجهزة باهظة الثمن ومخصصة للمؤسسات الكبرى فقط.

عالم ما بعد الكم

إن الحوسبة الكمية ليست مجرد "أداة أسرع"، بل هي مفتاح لدخول عصر جديد. ستساهم في تطوير أدوية جديدة عبر محاكاة الجزيئات الكيميائية بدقة، وتحسين أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل ثوري، وتحسين اللوجستيات العالمية.

وبفضل مزاياها فإنه يمكن للحواسيب الكمية أن يحل في ثوانٍ معدودة معادلات رياضية قد تستغرق الحواسيب التقليدية آلاف السنين لحلها، ولذلك فهي تحمل جانبا مظلما؛ فقدرتها الهائلة على كسر التشفير الحالي (باستخدام ما يُعرف بخوارزمية شور) تعني أن كل بياناتنا المصرفية والأمنية قد تصبح مكشوفة، مما يدفع العالم الآن لتطوير ما يسمى بـ"التشفير ما بعد الكم".

فنحن اليوم نمر بلحظة تشبه اللحظة التي اختُرع فيها أول ترانزستور في الأربعينيات؛ كانت أجهزة ضخمة، معقدة، وغير مستقرة، لكنها غيرت العالم للأبد. وقد يبدو الحاسوب الكمي اليوم "شبحياً" ومعقداً وبعيد المنال، لكنه غدا سيكون المحرك الذي يدير حضارة القرن الحادي والعشرين.