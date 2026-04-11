"بصمة الطفل الرقمية".. من صور بريئة إلى هوية بيومترية تهدد مستقبله

تعد البصمة الرقمية للطفل اليوم بمثابة الأرشيف الحي الذي يتم بناؤه دون وعي منه، حيث تساهم ممارسات المشاركة من الأبوين في خلق ملفات تعريفية ضخمة تخزن في خوادم شركات التكنولوجيا للأبد.

والقضية اليوم أصبحت تتجاوز مجرد صورة عابرة، حيث يدور الحديث عن تحويل حياة الطفل إلى بيانات مهيكلة تخضع لمعالجة خوارزمية مستمرة، مما يجعل الطفل عرضة لمخاطر تقنية لم تكن موجودة في العقد الماضي، خاصة مع اندماج الذكاء الاصطناعي في صلب أنظمة التحقق من الهوية والأمن القومي.

المعالجة الخوارزمية واستخراج البيانات البيومترية

من الناحية التقنية، لا تتعامل محركات البحث ومنصات التواصل مع صور الأطفال كصور بصرية فحسب، بل كمصفوفات من البيانات الرقمية. ووفقا لتقارير مفوضية المعلومات البريطانية "آي سي أو" (ICO)، فإن تقنيات الرؤية الحاسوبية تعمل على مسح ملامح الوجه واستخراج النقاط المرجعية البيومترية التي لا تتغير جذريا مع نمو الإنسان، مثل المسافة بين محجري العينين وزوايا عظام الفك.

هذه البيانات تستخدم لتغذية خوارزميات التعلم العميق التي تهدف إلى تحسين قدرة الأنظمة على التعرف على الوجوه عبر مراحل زمنية مختلفة، وهذا يعني أن نشر صورة للطفل في سن الخامسة يساهم فعليا في تحسين قدرة النظام على التعرف عليه في سن العشرين، مما يسلب الشخص حقه المستقبلي في المجهولية أو عدم القدرة على التعرف عليه في الأماكن العامة.

الذكاء الاصطناعي التوليدي ومخاطر التزييف العميق

يمثل الذكاء الاصطناعي التوليدي التهديد الأكثر مباشرة وخطورة على سلامة الأطفال الرقمية، حيث تشير دراسات جامعة فلوريدا بالتعاون مع منظمات حقوقية إلى أن الصور عالية الجودة التي ينشرها الآباء تمثل المادة الخام المثالية لإنشاء محتوى تزييف عميق.

وتوضح الدراسات أن هذا يتيح للمهاجمين استخدام تقنيات مثل شبكات الخصومة التوليدية (Generative Adversarial Networks) لتركيب وجه الطفل على مقاطع فيديو مسيئة أو استغلال صوته في عمليات احتيال هندسية.

ويكمن الخطر هنا في الأبدية الرقمية، فبمجرد إنتاج محتوى زائف باستخدام بيانات حقيقية، يصبح من المستحيل تقريبا إزالته من شبكة الإنترنت المظلمة أو الأرشيفات الرقمية، مما قد يطارد الطفل في مسيرته المهنية أو الاجتماعية مستقبلا.

اختراق الهوية وأنظمة التحقق البيومترية المستقبلية

الجانب الأكثر رعبا في هذا الملف هو علاقة الصور المنشورة بأنظمة الأمن الحيوية، ففي المستقبل القريب، ستعتمد البنوك والمطارات والخدمات الحكومية بشكل كلي على التحقق من الوجه كبديل لكلمات المرور.

وتؤكد تقارير شركة "إكسبريان" (Experian) الأمريكية للأمن الائتماني أن توفر سجل زمني لصور الطفل على الإنترنت يسهل عملية انتحال الشخصية البيومترية. حيث يمكن للمخترقين استخدام صور الطفل المتسلسلة زمنيا لتدريب نماذج ذكاء اصطناعي تتنبأ بالتغيرات المورفولوجية لوجهه، مما يسمح لهم بتجاوز أنظمة كشف الحيوية التي تستخدمها التطبيقات البنكية.

هذا النوع من الاختراق يؤدي إلى ما يسمى سرقة الهوية الاصطناعية، حيث يتم دمج بيانات حقيقية للطفل مع بيانات مزيفة لإنشاء هويات قانونية تستخدم في جرائم مالية لا يكتشفها الضحية إلا بعد بلوغه سن الرشد.

التأثير على الخصوصية القانونية والائتمانية

من منظور قانوني وتقني، فإن البصمة الرقمية تتقاطع مع السجلات الائتمانية والطبية، حيث تشير تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في دراساتها حول الطفولة الرقمية إلى أن البيانات التي يتم جمعها من خلال ما يطلق عليه "المشاركة الوالدية الرقمية" (Sharenting) -أي مشاركة الوالدين لتفاصيل حياة أبنائهم على مواقع التواصل- قد تباع لشركات تأمين أو مؤسسات تعليمية.

هذه الجهات قد تستخدم خوارزميات تحليلية للتنبؤ بالحالة الصحية للطفل أو ميوله السلوكية بناء على الصور والبيانات المنشورة عنه من قبل والديه، مما قد يؤدي إلى تمييز خوارزمي ضده في المستقبل عند طلبه لقرض بنكي أو تقدمه لوظيفة مرموقة، حيث ستكون بصمته قد سبقت سيرته الذاتية بسنوات.

نحو ميثاق حماية رقمي

ويؤكد المراقبون، أنه يجب أن يدرك المجتمع أن الصورة التي تنشر اليوم ليست مجرد بكسلات ملونة، بل هي مفتاح أمني سيتحكم في وصول الطفل لخدمات العالم الرقمي في المستقبل، وحماية الأطفال من اختراق الهوية تتطلب من الآباء تبني عقلية المدافع السيبراني، والتعامل مع خصوصية أطفالهم كأمانة قانونية وتقنية لا تقبل القسمة على منصات التواصل.

فالوعي بآليات عمل الذكاء الاصطناعي هو الخط الدفاعي الأول لمنع تحول ذكريات الطفولة الجميلة إلى ثغرات أمنية تهدد مستقبل جيل كامل.