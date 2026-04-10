رغم مرور 6 سنوات على إطلاقها.. لماذا ترفض "بلاي ستيشن 5" التقاعد؟

جرت العادة أن تمتد دورة عمر منصات الألعاب المنزلية إلى 8 سنوات تقريبا قبل أن يظهر الجيل الجديد من المنصات، وهو الأمر الذي حدث مع الأجيال السابقة من منصة "بلاي ستيشن"، لكن ما يحدث مع أجهزة "بلاي ستيشن 5" في السنوات الأخيرة من عمرها -طرحت قبل 6 سنوات- يعد سابقة فريدة من نوعها، إذ ارتفع الطلب على المنصة بشكل غير مسبوق جعلها تنفد من عدة متاجر كبرى.

وبحسب تقرير موقع "بوليوغون" التقني الأمريكي فإن الأمر لم يقتصر على نفاد مخزون المنصة من المتاجر، بل امتد إلى ارتفاع سعرها بزيادة تصل إلى 150 دولارا تقريبا، في حين كانت العادة أن ينخفض سعر المنصة بشكل كبير مع اقتراب نهاية دورتها.

وتؤكد كل هذه الأمور أن الجيل الحالي من منصات "بلاي ستيشن" و"إكس بوكس" مازال لديه الكثير ليقدمه رغم طرحه منذ 6 سنوات واقتراب ظهور الجيل الجديد من المنصات.

جيل محاط بالأزمات

طرحت شركة سوني اليابانية أجهزة "بلاي ستيشن 5" للمرة الأولى عام 2020 في وسط أزمة الشرائح التي تسبب بها وباء "كوفيد-19″، لذلك كان المخزون المتاح للمنصات في المتاجر العالمية منخفضا.

واحتاج المستخدمون في الكثير من الأحيان للتسجيل في قوائم الانتظار حتى يتمكنوا من الحصول على نسختهم من هذا الجهاز، ورغم أن النسخة الواحدة كانت تباع بسعر 500 دولار رسميا، إلا أن أسعار بيعها من المستخدمين كانت تصل إلى ألف دولار في بعض الحالات حسب تقرير موقع "وايرد" التقني الأمريكي.

ولكن مع انتهاء أزمة الشرائح وأشباه الموصلات عادت الأمور إلى وضعها الطبيعي وأصبحت المنصة تباع بسعرها الرسمي مع وجود العديد من التخفيضات عليها في الكثير من الأحيان.

ورغم استقرار سعر منصة "بلاي ستيشن 5" لعدة شهور، إلا أن سوني أعلنت مؤخرا عن زيادة أسعار الجهاز بشكل غير مسبوق، إذ وصلت الزيادة إلى 150 دولاراً في الطراز القياسي للمنصة.

ويرجع السبب في هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار المكونات الخاصة بها وتحديدا الذواكر العشوائية، حسب ما جاء في البيان الرسمي الذي نشرته "بلاي ستيشن" عبر موقعها.

إقبال كبير

ويؤكد تقرير "بوليوغون" أن الاقبال على شراء "بلاي ستيشن 5 برو" تحديدا وصل إلى مستويات غير مسبوقة تسببت في نفاد مخزون العديد من المتاجر الكبرى حول العالم، وذلك عقب تباهي العديد من المستخدمين عبر منصات التواصل الاجتماعي بحصولهم على نسخة منها.

كما رفعت مايكروسوفت أيضا أسعار أجهزة "إكس بوكس" التابعة لها نتيجة أزمة الذواكر العشوائية أيضا، ولكنها لم تشهد الإقبال ذاته.

ويؤكد تقرير موقع "وايرد" أن هذه الزيادة قد تلحق أيضا بأجهزة "بلاي ستيشن 6" إذا ما حاولت "سوني" طرحها قريبا قبل أن تنتهي أزمة الشرائح، إذ كانت الخطة الرئيسية هي طرح المنصة الجديدة خلال عام 2028.

ويتطلب هذا الأمر الاستحواذ على المكونات الرئيسية والشرائح اللازمة بكميات كبيرة استعداد للإنتاج الموسع للمنصة، ولكن في ظل أزمة الذواكر والشرائح التي تسبب فيها الذكاء الاصطناعي، قد تؤجل "سوني" طرح الجيل المقبل من المنصات.

الاستمرار في دعم الجيل الحالي

وصل سعر أجهزة "بلاي ستيشن 5 برو" في الوقت الحالي إلى 900 دولار تقريبا، وذلك عقب الزيادة الأخيرة التي طبقتها الشركة، ورغم ارتفاع السعر بشكل كبير مقارنة بالسعر السابق (700 دولار)، فإن التقارير تشير إلى كون سعر النسخ القياسية من "بلاي ستيشن 6" أكثر من هذا، إذ قد يقترب من ألف دولار في النسخ التي تم تطويرها وسط الأزمة الحالية في نقص الذواكر.

وتدرك "سوني" أن طرح إصدارات من بلاي ستيشن 6 بسعر يقترب من ألف دولار قد يخفض الإقبال على شراء المنصة بشكل كبير، خاصة مع توافر خيارات أخرى من المنافسين أقل سعرا، لذلك قررت تأجيل طرح الجيل المقبل.

هذا الأمر يترك الشركة أمام خيار واحد وهو أن تستمر في دعم الجيل الحالي وتطوير الألعاب خصيصا له حتى تنتهي أزمة الذواكر وتعود إلى أسعارها الطبيعية التي تمكنها من طرح المنصة الجديدة بسعر مناسب.

المزيد من القوة التقنية

مضى على طرح أجهزة "بلاي ستيشن 5" أكثر من ست سنوات تقريبا، ولكن هذا لا يعني أن عتاد الجهاز أصبح قديما وغير قادر على دعم الألعاب بشكل جيد، ويعود السبب في ذلك إلى المعمارية الفريدة من نوعها التي استخدمتها "سوني" في المنصة، إذ مازال المطورون قادرون على استغلالها بشكل كامل لتقديم أداء رسومي مبهر.

وتعد التوسعة الجديدة التي حصلت عليها لعبة "سايبر بانك 2077" (Cyberpunk 2077) لأجهزة "بلاي ستيشن 5 برو" مثالا حيا على هذا، إذ يشير تقرير نشره موقع "ديجيتال فاوندري" الأمريكي المختص في تحليل أداء الألعاب أن التحديث يزيد من كفاءة اللعبة ويجعلها تقترب من مستوى نسخ الحاسوب الشخصي.

ويؤكد هذا الأمر أن أجهزة "بلاي ستيشن 5" مازالت قادرة على دعم الألعاب بشكل جيد وكفاءة مرتفعة، وهو ما يمنح الشركة فرصة لتأجيل طرح الجيل المقبل من الأجهزة والاستفادة من هذا الجيل بشكل أكبر.