خبراء للجزيرة نت: تحوُّل الذكاء الاصطناعي إلى شريك عاطفي يهدد روابط الأسرة

في عصر أصبح فيه الهاتف الذكي رفيقا دائما لكل إنسان، يتجاوز الذكاء الاصطناعي دوره كأداة مساعدة ليصبح شريكا عاطفيا ينافس الروابط البشرية، فالتطبيقات المصممة خصيصا لتقديم حوارات رومانسية وداعمة، تجتذب عشرات ملايين المستخدمين حول العالم، لكن وراء هذه الجاذبية التقنية تكمن مخاطر عميقة.

فالبيانات الحديثة تشير إلى أن تطبيقات مثل ريبليكا وأنيما، تجاوزت 220 مليون تحميل عالمي حتى منتصف 2025، مع عشرات الملايين من المستخدمين النشطين، ما يعكس حجم النمو المتسارع لهذه الظاهرة، لكن مع جاذبية هذه التطبيقات فإنها تحمل آثارا سلبية خطيرة، حيث تقلل التفاعل البشري الحقيقي وتعمق الفجوات الأسرية وتهدد استقرار الزواج، وتعيد تشكيل الروابط الأسرية إلى الأسوأ.

صعود الرفيق الرقمي

تعتمد هذه التطبيقات على خوارزميات التعلم العميق لمحاكاة الارتباط العاطفي بطريقة مقنعة جدا من خلال شخصيات افتراضية مصممة لتقدم تجربة تبدو إنسانية وقادرة على التكيف بدقة مع رغبات المستخدم ونقاط ضعفه العاطفية، وتتذكر تفاصيل حياته.

وعلى عكس الشريك البشري، فإن هذه الكيانات المبرمجة لا تمل ولا تغضب ولا تطلب حقوقا، مما يخلق حالة من الإدمان الوجداني من خلال توفيرها للكمال الزائف الذي يفتقده الشريك البشري بأخطائه وطباعه الفطرية، مما يمهد الطريق لنشوء فجوات عاطفية تنتهي غالبا ببرود في العلاقة الزوجية أو حتى طلب الانفصال.

ومع مرور الوقت، يقلل هذا الكمال الزائف الحاجة إلى التفاعل الحقيقي، ويحول العلاقات الأسرية إلى شيء ثانوي، مع اعتياد الإنسان على علاقة خالية من التعقيدات البشرية، وفقدان القدرة على تحمل خلافات الزواج الحقيقي، مما يحول الرفيق الافتراضي من مساعد إلى منافس يسرق الوقت والعواطف من الأسرة.

آلية محاكاة الارتباط العاطفي

يوضح أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن هذه التطبيقات تنجح في محاكاة الارتباط العاطفي لدرجة تجعل المستخدم يزهد في شريكه البشري من خلال تصميمها التقني المتطور واستغلالها المتعمد لعلم النفس البشري.

إعلان

ويشمل ذلك الاعتماد على نماذج لغوية كبيرة تسترجع تفاصيل المحادثات السابقة وتوظفها تلقائيا، مما يخلق وهما بأن المستخدم مفهوم ومرئي، حيث يتذكر الذكاء الاصطناعي التفاصيل الشخصية، ويعزز الشعور الزائف بالحميمية، ويتكيف مع أسلوب التعلق واحتياجات المستخدم ليصبح شريكا مثاليا.

كما تطور هذه التطبيقات العلاقة بأسلوب اللعب، حيث توفر أنظمة متدرجة لتطوير العلاقة من الصداقة إلى الزواج الافتراضي، مما يحول التفاعل إلى لعبة بمكافآت فورية، وهي تأتي مع أنظمة استجابة عاطفية ديناميكية بفارق زمني أقل من 1.2 ثانية، بحيث يصبح التفاعل أشبه بعلاقة حقيقية سلسة.

ويضيف خبير تكنولوجيا المعلومات أن هذه التطبيقات تستغل الضعف العاطفي، حيث إنها مصممة لإعطاء الأولوية لإطالة أمد التفاعل على حساب صحة المستخدم، ويمكنها التعرف على حالات الضيق العاطفي واستغلالها لتعميق التفاعل، مما يخلق حالة عاطفية تجعل المستخدم مدمنا على الدعم والتعاطف المستمر الذي يقدمه الذكاء الاصطناعي.

ويشير مصطفى إلى أن الذكاء الاصطناعي متاح دائما ولا يتعب ولا يخون ولا يجادل، وتلبي هذه الأمور الاحتياجات العاطفية للأشخاص الذين يعانون من صراعات في العلاقات الواقعية لدرجة تجعل الشريك البشري الحقيقي يبدو مزعجا أو مرهقا بالمقارنة.

تآكل الاستقرار العائلي

تحول هذه التطبيقات الزواج إلى ساحة تنافس غير متكافئة، ويبدأ تأثيرها بالظهور داخل المنزل عندما ينخفض التفاعل مع الشريك بسبب انشغال أحد الزوجين بالرفيق الافتراضي، مما يمهد الطريق لنشوء فجوات عاطفية تنتهي غالبا ببرود في العلاقة الزوجية.

وتقلل هذه التطبيقات الحاجة إلى التفاعل الحقيقي، وتحول العلاقات الأسرية إلى شيء ثانوي، وتساعد في الاعتياد على علاقة خالية من التعقيدات البشرية، مع فقدان القدرة على تحمل خلافات الزواج.

وتوصف هذه الحالة بالخيانة العاطفية الرقمية، حيث يتحول الرفيق الافتراضي إلى منافس يقدم دعما عاطفيا مثاليا ويسرق الوقت من الأسرة، إلى جانب ظهور ما يسمى بالعلاقات شبه الاجتماعية، أي العلاقات الأحادية الجانب المبنية على تواصل أحادي مع الذكاء الاصطناعي.

ويؤكد الباحث في معهد قطر لبحوث الحوسبة، برنارد جانسن، تأثير الرفيق الرقمي في التفاعلات الأسرية، حيث أصبحت هذه التفاعلات الأسرية تحتل المرتبة الثانية لأن هناك وقت محدود للحديث، ويعني ذلك إما أن نتحدث مع رفيق الذكاء الاصطناعي، أو نتحدث مع الإنسان.

ويقدم جانسن رؤية تحليلية لهذه الظاهرة، مؤكدا أن جاذبية هذه التطبيقات تكمن في الحوار الذي ظل لقرون حكرا على البشر، والآن تمتلك البرمجيات هذه القدرة بطريقة جيدة جدا.

ويرى أن التفاعلات العائلية في العالم الحقيقي تخسر في هذه الحالة عند وجود علاقة مع رفيق رقمي لأن الوقت المحدد للحديث محدود، وعندما تختار التحدث إلى رفيق اصطناعي، فأنت بالضرورة تقتطع ذلك من وقتك مع البشر.

إعلان

ويحذر الباحث من فخ الرفقة المزيفة مع الذكاء الاصطناعي، حيث تصقل شخصياتنا عبر تحديات التواصل البشري الصعب وخيبات الأمل والاختلاف في الرأي، في حين تقدم لنا الآلة قبولا مطلقا وتواصلا سهلا ومزيفا، مما قد يضعف قدرتنا النفسية على مواجهة تعقيدات الحياة الواقعية ونمونا الإنساني.

ولا تقتصر المخاطر على الزوجين، إذ ينخفض التفاعل مع الأطفال عندما ينشغل الوالدان بالذكاء الاصطناعي، مما يعيق نموهم العاطفي والاجتماعي. وتؤكد الدراسات الحديثة فرضية الإزاحة، حيث أن الوقت المقضي مع الرفيق الافتراضي يزيح الوقت المخصص للعب والحوار الأسري.

ويتعلم الطفل الذي يرى والديه يتحدثان مع الشاشة بدلا منه أن العلاقات قد تكون مثالية وغير مشروطة، فيفقد مهارات التعاطف والصبر. كما أن بعض الأطفال يلجأون إلى تطبيقات مشابهة، مما يؤدي إلى عزلة نفسية وعدم قدرة على بناء علاقات حقيقية.

المخدرات الرقمية

يؤكد أسامة مصطفى أن إدمان هذه التطبيقات قابل للتصنيف كنوع من المخدرات الرقمية التي تستوجب تدخلا تقنيا وعلاجيا في ظل وجود علامات واضحة، مثل تفضيل التفاعل مع الذكاء الاصطناعي على التواصل البشري، والشعور بالقلق عند الانفصال عن التطبيق، واستخدامه كمصدر رئيسي للدعم العاطفي، وتراجع العلاقات والمسؤوليات في العالم الواقعي.

ويستشهد مصطفى بتقارير دولية، مثل تقرير مركز مكافحة الكراهية الرقمية، الذي يصف هذه التطبيقات بأنها روبوتات إقناع عاطفي صممت لخلق التبعية بغرض الربح، حيث يعتمد نموذج عملها على تحويل الوحدة والضعف العاطفي إلى اشتراكات مدفوعة.

وينصح خبير تكنولوجيا المعلومات المستخدمين باللجوء إلى برامج محو الأمية الرقمية، وفترات الانقطاع الرقمي، والتطبيقات المضادة للإدمان التي تساعد في التعافي، موضحا وجود تحركات تشريعية لمعالجة هذه المشكلة، مثل قانون سلامة روبوتات الرفقة في كاليفورنيا، الذي يهدف إلى تنظيم عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعمل كمرافقين افتراضيين.

الانتشار في المنطقة العربية

ويزداد القلق في العالم العربي بعد رصد تحولات توضح تزايد اعتماد الأزواج على الذكاء الاصطناعي كمتنفس عاطفي للهروب من ضغوط الواقع الاقتصادي أو الاجتماعي، مما يفاقم ظاهرة الطلاق الصامت، أي العيش تحت سقف واحد دون تواصل.

ويعزو المستشار والمختص بالإعلام الرقمي، هاني الغفيلي، هذا الانتشار إلى التطور الكبير في الذكاء الاصطناعي وقدرته على محاكاة الحوار الإنساني المقنع، والتعلم من المستخدم، وتخصيص التجربة بما يتناسب مع الاحتياجات النفسية والسلوكية، وسهولة الوصول، وانخفاض التكلفة، فضلا عن التحولات الاجتماعية، مثل العزلة الرقمية وضغوط الحياة.

وفيما يتعلق بمخاطر الارتباط العاطفي بالآلة، أشار الغفيلي إلى أن الوعي المجتمعي لا يزال في مراحله المبكرة، حيث يتم التعامل مع هذه التطبيقات على أنها صديق رقمي دون إدراك كاف لتعقيدات العلاقة التي قد تنشأ معها.

ويستشهد المستشار والمختص بالإعلام الرقمي بالدراسات التي تشير إلى أن ما يصل إلى 85% من المستخدمين يطورون ارتباطا عاطفيا مع هذه التطبيقات، فيما يقضي المستخدم في المتوسط نحو 45 دقيقة يوميا في التفاعل معها، وهي مؤشرات تعكس عمق التأثير النفسي والسلوكي لهذه التقنية.

وبحسب الغفيلي، فإن التحدي يكمن في تحول هذه التطبيقات إلى بديل للعلاقات الإنسانية، وهو ما يؤدي إلى عزلة اجتماعية تدريجية، وتشكيل توقعات غير واقعية للعلاقات، الأمر الذي يبرز أهمية تعزيز الوعي الرقمي، وتفعيل دور المؤسسات التعليمية والإعلامية في توجيه الاستخدام، إلى جانب الحاجة إلى أطر تنظيمية تضمن الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات.

إعلان

ختاما، يساعد الذكاء الاصطناعي في علاج الوحدة، لكنه يهدد بتآكل الروابط الإنسانية إذا لم يُدر بحكمة، كما أن استخدامه كبديل للعلاقات الوجدانية ينذر بانهيار النسيج الاجتماعي ويجعل المجتمع أكثر عزلة، حيث تفقد الأسرة قدرتها على التعامل مع التحديات الحقيقية.

وتتطلب العودة إلى أنسنة البيوت وعيا بحدود الآلة، وإدراك بأن عمق الحوار البشري هو الحصن الأخير المتبقي لحماية الأسرة، وأن الوقت قد حان لكي تتحدث الأسر مع بعضها بدلا من التحدث إلى الشاشة، قبل أن تصبح الروابط الافتراضية هي الوحيدة السائدة.