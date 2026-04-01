روبلوكس تستعين بالذكاء الاصطناعي لمراقبة المحتوى وتحظر آلاف الخوادم يوميا

انتقلت لعبة "روبلوكس" الأمريكية في تحديثها الأمني الذي أطلقته نهاية مارس/آذار الجاري إلى منظومة ذكاء اصطناعي جديدة متعددة الوسائط لمراقبة المحتوى الموجود داخل اللعبة، وذلك حسب تقرير نشره موقع "ديجيتال تريندز" التقني الأمريكي.

وتسبب المحتوى المخالف في "روبلوكس" سابقا في عدة أزمات قانونية للعبة بسبب كونها لعبة موجهة للأطفال في حين أن محتواها لا يصلح لهم، مما أدى إلى حظرها في العديد من الدول حول العالم ومن بينها دول عربية.

وتعتمد المنظومة الجديدة كليا على مراقبة كل ما يحدث داخل اللعبة وفحص المشاهد التي يراها اللاعب بشكل كامل لاكتشاف المحتوى الذي تسلل عبر المرشحات الآلية السابقة.

ويمتاز النموذج الجديد الذي اعتمدت عليه "روبلوكس" بكونه قادرا على فحص كل مكونات المشاهد داخل اللعبة، بدءا من النصوص وحتى أشكال الشخصيات والأشكال ثلاثية الأبعاد وغيرها من الأمور، ثم يقرر إن كانت تتناسب مع معايير المحتوى التي وضعتها اللعبة أم لا، وذلك وفق ما أعلنت عنه اللعبة في مدونتها الرسمية.

ويختلف هذا عن أنظمة الرقابة التقليدية التي تقوم بفحص عنصر واحد في كل مرة، سواء أكان نصوصا أم غيره، وبالتالي تفلت بعض أنواع المحتوى غير المناسبة منه.

ويغلق النظام الجديد أي خادم أو لعبة داخلية يكتشف وجود أي محتوى مخالف بداخلها، إذ قامت المنظومة الجديدة منذ إطلاقها بإغلاق نحو 5 آلاف خوادم بشكل يومي.

وتنوي الشركة ترقية النظام الجديد مستقبلا ليصبح قادرا على حذف اللاعبين والمستخدمين الذين يكررون كسر قواعد محتوى اللعبة.

ويتيح النظام الجديد لكل لاعب رؤية المخالفات التي قام بها في لوحة التحكم الخاصة به، كما تظهر لصناع الألعاب والمحتوى داخل اللعبة، ويمكنهم مراقبة الأنشطة داخل ألعابهم بشكل أكثر تفصيلا.

كما تعمل شركة "روبلوكس" مع شركتي "كييورد" (Keywords Studios) الآيرلندية و"رايوت" الأمريكية لإطلاق شهادة معتمدة لمديري المجتمع والمحتوى في الألعاب الجماعية المماثلة للعبة "روبلوكس".

ويصف موقع "ديجيتال تريندز" التحديث الأخير في "روبلوكس" بكونه أحد أبرز التحديثات التي قدمتها الشركة لمواجهة أزمة المحتوى المخالف الموجود بها والتي لطالما اشتكى منها المستخدمون.