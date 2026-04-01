أوراكل تقيل 30 ألف موظف.. والسبب الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة "أوراكل" الأمريكية المختصة ببناء قواعد البيانات عن خطط لإقالة ما يصل إلى 30 ألف موظف من إجمالي قوة العمل الخاصة بها خلال الأيام المقبلة.

وتتزامن هذه الخطوة مع انخفاض قيمة أسهمها بنحو 25% نتيجة الالتزامات الرأسمالية الضخمة لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، كون الشركة جزءا من مشروع "ستار غيت" الأمريكي لبناء مجموعة من مراكز البيانات التي تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار، حسب وكالة رويترز.

وتواجه "أوراكل" في الوقت الحالي ضغطا مستمرا من المستثمرين لتبرير حجم الدين والإنفاق على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي اتخذتها الشركة، وكان هذا أحد أسباب موجة التسريحات، وفقا للتقرير.

ويتوقع أن تقيل "أوراكل" بين 20 و30 ألف موظف من إجمالي قوة العمل الخاصة بها والتي تصل إلى 162 ألف موظف وفق أحدث الإحصاءات في مايو/أيار الماضي، وتزيد هذه الخطوة التدفق النقدي الحر في الشركة بمقدار 8 إلى 10 مليارات دولارات، حسب التقرير.

ووفقا للتقرير فإن موجة الإقالة هذه تساهم في خفض نفقات الشركة مما يسهل عليها نقل هذه النفقات إلى قطاع البناء والاستثمار في مراكز البيانات دون تغيير خططها.

ولا يقتصر الأمر على تسريح الموظفين من مناصبهم فقط بل تشمل إزالة مسميات وظيفية بالكامل من هيكل الشركة الإداري، وشملت الموجة عددا من الوظائف مثل مهندسي البرمجيات ورجال المبيعات.

وفي سياق متصل، أكد مايكل شيبرد وهو أحد كبار المديرين بالشركة الذين لم يتأثروا بموجة الإقالة عبر حسابه في "لينكد إن" أن موجة الإقالة هذه لم تعتمد بشكل أساسي على أداء الموظفين أو أشياء قاموا بها.

وتشير التقارير إلى ظهور مجموعة كبيرة من المنشورات في "لينكد إن" لموظفين مستائين تأثروا بموجة الإقالة.

يذكر أن شركة "أوراكل" تُعد إحدى الشركات التقنية الأمريكية الكبرى التي تأسست في عام 1977 على يد بوب مينر وإد أوتس ولاري إليسون الذي يعتبر أحد أثرى أثرياء العالم.