من سامسونغ إلى آسروك.. دليلك لأفضل شاشات الألعاب فائقة الاتساع في 2026

شهدت السنوات الماضية انتشار مفهوم الشاشة فائقة الاتساع كبيرة الحجم (Ultrawide Monitor) وتقديم العديد من الشركات الرائدة لمنتجاتها في هذه الفئة، وذلك استجابة للإقبال الواسع من المستخدمين على شرائها.

وتقدم الشاشات فائقة الاتساع في العادة مجموعة متنوعة من المزايا التي تجذب المستخدمين واللاعبين إليها على حد سواء، ومن أهمها الحجم الكبير للشاشة الذي يمنح المستخدم مساحة أكبر للاستفادة منها.

ولا يعني هذا الأمر أن مواصفات الشاشة ضعيفة أو سيئة بشكل لا يجعل المستخدم يستفيد منها، إذ سعت الشركات لتقديم أفضل تقنياتها في هذه الشاشات حتى تتمكن من جذب المستخدم وأسر انتباهه.

ولكن ما هي أفضل الشاشات فائقة الاتساع للألعاب المتاحة حاليا للشراء؟

شاشة "كورسير زينون"

اشتهرت شركة "كورسير" بصناعتها لمنتجات مختلفة مخصصة للألعاب بدءا من الذواكر العشوائية وأقراص التخزين وحتى أدوات التحكم في الألعاب ولوحات المفاتيح، ومؤخرا بدأت الشركة تقدم مجموعة من الشاشات المخصصة للاعبين من كافة الفئات.

ومن بين الشاشات التي قدمتها، تأتي شاشة "زينون" من الطراز "34 دبليو كيو إتش دي 240 – سي" (34WQHD240) لتكون أحد أفضل الخيارات في قطاع الشاشات فائقة الاتساع الموجهة للاعبين من وجهة نظر موقع "بي سي ماغازين".

وتأتي الشاشة بحجم 34 بوصة مع دقة عرض تصل إلى 1440 بكسل وتدعم مزايا "نيفيديا جي سينك" ومزايا "إيه إم دي فري سينك" أيضا اللتين تحافظان على معدل الإطارات ثابتا دون وجود أي انخفاضات مفاجئة فيه، فضلا عن دعمها لنسبة عرض إلى طول 21:9 مع لوحة "أو ليد" (OLED) تضمن دقة الألوان.

وتمنح الانحناءة البسيطة الشاشة تصميما فريدا ومختلفا للغاية عن الشاشات التقليدية مما يجعلها أقرب إلى قطع ديكور بارزة على مكتب أي مستخدم.

وبفضل استخدام الشركة للوحة "أوليد" في الشاشة، فإنها تقدم للمستخدمين دقة ألوان ودرجات سطوع ووضوح مرتفعة، مما يجعلها خيارا مناسبا أيضا لصناع المحتوى.

شاشة "سامسونغ أوديسي"

صنعت فئة "أوديسي" من "سامسونغ" لنفسها شهرة واسعة ومكانة مرموقة وسط كافة أنواع الشاشات المخصصة للألعاب بفضل تنوعها وتقديمها لطرز مختلفة ترضي كافة الأذواق، ومن بينها طراز "جي 9" (G9) فائق الاتساع الذي يعد الخيار الرائد في قطاع الشاشات فائقة الاتساع حسب تقرير موقع "بي سي غيمر" التقني الأمريكي.

وتأتي هذه الشاشة بحجم 49 بوصة مع لوحة من فئة "أوليد" الرائدة التي تضمن جودة مرتفعة في الألوان ودرجات وضوح أعلى من غيرها.

وتختلف هذه الشاشة عن بقية الشاشات فائقة الاتساع في كونها تأتي بنسبة عرض إلى طول 32:9 ودقة عرض 5120 مع 1440 بكسل، وهو ما يجعلها أعرض من كافة الشاشات فائقة الاتساع التقليدية.

كما تدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 240 هرتز مع تقنية "فري سينك" التي تحافظ على ثبات الصورة وثبات معدل الإطارات، وهي من المزايا التي يبحث عنها اللاعبون المحترفون في شاشاتهم.

ويشير التقرير إلى أن العيب الرئيسي في الشاشة هو سعرها الباهظ، إذ تأتي أغلى من بقية الشاشات فائقة الاتساع التقليدية بسبب حجمها الكبير واعتمادها على شاشة "أوليد" فائقة الجودة.

"ديل ألينوير"

تعرف فئة منتجات "ألينوير" بكونها فئة المنتجات المخصصة للألعاب من شركة "ديل" الرائدة في صناعة منتجات الحواسيب، ولا تختلف شاشتها فائقة الاتساع التي تأتي من طراز "إيه دبليو 3423 دي دبليو إف" عن هذا المفهوم كثيرا.

إذ تأتي الشاشة بحجم يصل إلى 34 بوصة وتدعم دقة عرض تصل إلى 3440 مع 1440 بيكسل ومعدل تحديث يصل إلى 165 إطارا في الثانية، مما يجعلها خيارا مثاليا لمحبي الألعاب والجودة العالية.

ويشير تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن الشاشة تقدم جودة ألوان مرتفعة بفضل اعتمادها على لوحة "أوليد" فائقة الجودة، ولكن يعيبها السطوع المنخفض الذي يجعلها غير مرئية في بعض الغرف المشمسة.

كما أن الشاشة لا تضم مزايا متقدمة مثل منافذ "يو إس بي سي" التي تجعلها تعمل مع الحواسيب المحمولة بشكل جيد أو يمكن استخدامها مع بعض المنصات المحمولة، لذلك يصفها التقرير بكونها شاشة تقليدية.

شاشة "أسوس روغ سويفت"

وقع اختيار موقع "بي سي غيمر" على هذه الشاشة من طراز "بي جي 34 دبليو سي دي إم"، ووصفها في تقريره بكونها أفضل شاشة فائقة الاتساع مخصصة للألعاب، وذلك بفضل المزايا المتنوعة التي تقدمها.

وتأتي الشاشة مع حجم 34 بوصة ونسبة عرض إلى ارتفاع 21:9 مع أحدث لوحات "إل جي" من نوع "أوليد" قادرة على الوصول إلى معدل تحديث 240 هرتزا ودقة 3440 مع 1440 بيكسل، كما تدعم الشاشة كافة مزايا تثبيت الإطارات الفائقة مثل "إنفيديا جي سينك" و"إيه إم دي فري سينك".

ويشير التقرير إلى تحديات تواجه الشاشة في الوصول إلى درجات السطوع المرتفعة مثل بقية المنافسين، فضلا عن ارتفاع سعرها مقارنة ببعض المنافسين الذين يقدمون مزايا قريبة منها.

"آسروك فانتوم"

رغم أن "آسروك" من الشركات البارزة والمعروفة بتقديمها مجموعة من المنتجات الرائدة المخصصة للألعاب مثل بطاقات شاشة وبطاقات ذاكرة وحتى بعض الملحقات الخارجية، إلا أنها ما زالت حديثة العهد في قطاع شاشات الألعاب.

وتأتي شاشة "آسروك فانتوم بي جي 34 دبليو كيو 15 آر 2 بي" لتملأ فراغ الشاشات فائقة الاتساع في تشكيلة "آسروك" الرائدة من الشاشات، وهي تقدم 34 بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع 21:9 ولوحة من نوع "في إيه" بعكس المنافسين.

وتصل الشاشة إلى دقة عرض 3440 مع 1440 بيكسل ومعدل تحديث 165 هرتزا، وهو ما يجعلها مناسبة للاعبين المحترفين.

ويؤكد تقرير موقع "بي سي غيمر" أن الشاشة قادرة على الوصول إلى درجات سطوع ودقة ألوان مرتفعة رغم اختلافها عن شاشات "أوليد" التقليدية.

وتمتاز هذه الشاشة بسعرها المنخفض، إذ يشير التقرير لكونها الخيار الاقتصادي الأفضل في فئة الشاشات فائقة الاتساع المخصصة للاعبين.