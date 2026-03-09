مايكروسوفت تضيف محرر صور متطورا إلى باوربوينت

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق تحديث جوهري لتطبيق "باوربوينت" الشهير، يتضمن دمج محرر صور متطور يعتمد بالكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويهدف هذا التحديث إلى تمكين المستخدمين من تعديل وتحسين الصور الفوتوغرافية والرسومات مباشرة داخل العروض التقديمية، دون الحاجة للاستعانة ببرمجيات التصميم الخارجية مثل فوتوشوب.

ووفقا للبيان الرسمي المنشور عبر مدونة "مايكروسوفت 365 إنسايدر"، فإن المحرر الجديد يوفر حزمة من الأدوات الذكية التي كانت تتطلب سابقا مهارات تصميم متخصصة، وأبرزها:

إزالة الخلفية الذكية (AI Background Removal): وهي أداة مطورة قادرة على فصل الأجسام المعقدة مثل الشعر أو الأطراف الدقيقة عن خلفياتها بدقة متناهية.

المسح السحري (Generative Erase): تتيح للمستخدمين تحديد أي عنصر غير مرغوب فيه داخل الصورة ليقوم الذكاء الاصطناعي بحذفه وملء الفراغ بشكل انسيابي يتوافق مع نمط الصورة الأصلي.

ترقية الدقة (Super Resolution/Upscaling): وهي ميزة تقنية تسمح برفع جودة الصور منخفضة الدقة وتحويلها إلى جودة عالية (HD) لضمان وضوحها عند العرض على الشاشات الكبيرة أو أجهزة العرض.

تكامل المحتوى وسير العمل

وصرح المتحدث الرسمي باسم مايكروسوفت لموقع "ذا فيرج" التقني الأمريكي، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لبيانات الاستخدام التي أظهرت أن "إنشاء المحتوى البصري" هو العائق الأكبر أمام إنتاجية الموظفين والطلاب.

وأضاف المصدر أن المحرر الجديد لا يكتفي بالتعديل، بل يقدم اقتراحات تلقائية لتحسين الإضاءة والتباين بناء على سياق تصميم الشريحة.

التوفر والوصول

كما أفادت تقارير من موقع "زد دي نت" التقني الأمريكي، أن الميزة بدأت بالوصول فعليا للمشتركين في باقات "مايكروسوفت 365" ضمن "القناة الحالية" للإصدارات، بدءا من رقم الإصدار 2510.

والمنصات المدعومة هي، ويندوز وماك ونسخة الويب، حيث تظهر الأدوات الجديدة تلقائيا في تبويب "تنسيق الصورة" (Picture Format) بمجرد النقر على أي صورة مدرجة في العرض.

ويرى محللون في قطاع البرمجيات أن هذه الخطوة تضع مايكروسوفت في منافسة مباشرة مع أدوات التصميم السحابية مثل "كانفا" (Canva)، حيث تسعى الشركة لتعزيز مكانة "باوربوينت" ليس كأداة عرض فحسب، بل كمنصة متكاملة لإنتاج المحتوى البصري الاحترافي.