تقنيات بدائية لكن فعالة.. ما نعرفه عن المنظومة الأوكرانية لمكافحة المسيرات

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن الولايات المتحدة ودول خليجية تسعى لاستيراد أنظمة اكتشاف ومكافحة المسيرات التي طورتها أوكرانيا خلال الأعوام الأربعة الماضية، وذلك لمواجهة المسيرات الإيرانية ومحاولة اكتشافها قبل إحداث أي ضرر.

وأكدت الصحيفة في تقريرها أن المحادثات لاستيراد هذه الأنظمة تضمنت ممثلين من حكومة الولايات المتحدة إلى جانب ممثلين من الحكومة الأوكرانية ومن الشركات التابعة لها والعاملة في هذا القطاع.

وتتضمن المحادثات شراء طائرات اعتراضية بدون طيار أوكرانية الصنع إلى جانب المنظومة الصوتية لاكتشاف المسيرات، وهي المنظومة ذاتها التي تعتمد عليها كييف لمواجهة المسيرات الروسية.

ولكن ما هي هذه المنظومة؟ وهل ستكون فعالة ضد المسيرات الإيرانية تحديدا؟

منظومة بدائية لكن فعالة

اعتمد الكرملين بشكل مكثف على المسيرات الإيرانية من طراز شاهد تحديدا في حربه الأخيرة ضد أوكرانيا، ونتيجة لاستخدامها بكثرة، استطاعت شركة أوكرانية تطوير تقنية بدائية لاكتشاف هذه المسيرات، ولكنها فعالة للغاية.

وتحت اسم "سكاي فورترس" ظهرت المنظومة الصوتية لاكتشاف المسيرات الإيرانية في عام 2022، وفق تقرير منفصل نشره موقع "يونايتد 24 ميديا" الأمريكي.

ويؤكد التقرير أن هذه المنظومة ولدت من الحاجة على يد مهندسين أوكرانيين بإمكانيات بدائية للغاية، وكانت تعتمد في البداية على الهواتف المحمولة كوحدة معالجة مركزية وآلية لاكتشاف الأصوات، ثم تطور الأمر ليستخدم وحدة معالجة مركزية مخصصة وبطاقة صوتية مخصصة له.

ورغم هذا التطور، فإن تكلفة تثبيت وتشغيل منظومة "سكاي فورترس" لا تزيد عن ألف دولار كما جاء في التقرير، وهو الأمر الذي ساعد أوكرانيا على نشر أكثر من 14 ألف وحدة من هذه المنظومة.

ويؤكد التقرير أن منظومة "سكاي فورترس" الصوتية فعالة للغاية في اكتشاف المسيرات بمختلف أنواعها، وتحديدا مسيرات شاهد الإيرانية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة تجعلها خفية أمام أعين الرادارات التقليدية.

كيف تعمل "سكاي فورترس"؟

تعتمد المنظومة الأوكرانية لاكتشاف المسيرات على فكرة بسيطة للغاية، إذ تحاول اكتشاف الأصوات الناتجة عن تحليق المسيرات في المناطق المختلفة بدلا من محاولة العثور على المسيرات أو اكتشافها باستخدام تقنيات الرادار التقليدية.

ويؤكد التقرير أن الصوت المرتفع هو نقطة الضعف الرئيسية في مسيرات شاهد الإيرانية وكافة المسيرات التي تستخدم المراوح الخلفية، لذلك وباستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، تدرب النظام على اكتشاف الموجات الصوتية المرتفعة بدقة.

وحتى عندما حاول الروس خفض الأصوات الناتجة عن المسيرات، فإن هذا خفض دقة المنظومة بالكامل بأقل من 3%، مما يعزز مكانتها كأداة مثالية لاكتشاف المسيرات.

لماذا كانت المنظومة فعالة بهذا الشكل؟

نجحت منظومة "سكاي فورترس" في إيقاف المسيرات الروسية وخفض الضرر الناتج عنها لأسباب عدة، ربما كان أبرزها تكلفتها المنخفضة التي ساهمت في انتشارها بشكل واسع داخل الأراضي الأوكرانية.

كما أنها لا تحتاج إلى تدريب متخصص أو مهارات فريدة مثل آليات اكتشاف وتشغيل الرادارات، إذ يمكن تدريب الجنود عليها خلال ساعات قليلة.

وتوفر شركة "زوفوك" المسؤولة عن تطوير هذه المنظومة أكثر من شكل مختلف لها، سواء كانت المستشعرات الكبيرة المثبتة في نقاط معروفة، أو المنظومة المحمولة التي يمكن استخدامها أثناء التحرك من قبل جنود المشاة.

الطباعة الثلاثية لمكافحة المسيرات

ووفقا لتقرير فايننشال تايمز، فإن الصفقة الأوكرانية الخليجية تتضمن منظومة شركة أوكرانية أخرى تدعى "سكاي فول"، وهي منظومة لمكافحة المسيرات تعتمد بشكل أساسي على الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وتقوم الشركة بطباعة هياكل هوائية مزودة بأربعة مراوح على شكل رصاصة وقادرة على التحليق بسرعة تتجاوز 310 كم/ساعة، وتحمل ما يصل إلى 800 غرام من المتفجرات.

وتمتاز هذه المنظومة بكلفتها المنخفضة، إذ تصل كلفة الوحدة الواحدة إلى نحو ألف دولار، مما يتيح للحكومات استخدامها بكثافة والاعتماد عليها، وقد نجحت هذه المنظومة في إسقاط أكثر من 2500 مسيرة روسية مختلفة الأنواع، بحسب تقرير الصحيفة.