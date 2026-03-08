مدير أوبن إيه آي: لا نتحكم في استخدام البنتاغون للذكاء الاصطناعي

اعترف المدير التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" سام ألتمان بأنه لا يستطيع السيطرة على استخدام وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) لتقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركته، وذلك في اجتماع ضم موظفي الشركة، حسب تقرير شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية.

وأوضح ألتمان أن شركته لا تملك الحق في اتخاذ قرارات تشغيلية بناء على طلب البنتاغون بشكل مباشر، مضيفا "ربما تعتقد أن الضربة الإيرانية كانت جيدة وأن غزو فنزويلا كان سيئا. ليس لك الحق في إبداء رأيك في ذلك".

ورغم هذا، فإن البنتاغون سيترك المجال لشركة "أوبن إيه آي" حتى تبني الاحتياطات الأمنية التي تراها مناسبة، ولكن هذا لا يتضمن القرارات التشغيلية النهائية التي تقع على عاتق وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث فقط، وفقا للتقرير.

ورغم ذلك تعرض ألتمان لمجموعة من الانتقادات الواسعة والعلنية من قبل مجموعة من موظفي شركته ضمن الاجتماع وخارجه، وذلك بعد أن حلّت الشركة مكان "آنثروبيك" التي طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إيقاف التعامل معها.

ومن جانبه، انتقد المدير التنفيذي لشركة "آنثروبيك" داريو أمودي رسالة "أوبن إيه آي" وإعلانها التعاون مع البنتاغون بشكل مباشر في رسالة لموظفيه، مؤكدا أن كل ما قالته الشركة هو كذب، حسب تقرير نشره موقع "تيك كرانش" التقني الأمريكي.

وتابع أمودي انتقاد ألتمان بشكل واضح في المذكرة حسب تقرير منفصل من صحيفة "غارديان" البريطانية، ووصف ألتمان بـ"الكاذب" واتهمه بتقديم مديح لترمب "على طريقة الديكتاتور".

وفي نهاية مذكرته للموظفين، أكد أمودي أن ما تقوم به "أوبن إيه آي" وإعلانها الإجراءات الأمنية الخاصة بها ليس إلا مسرحية لإرضاء الموظفين، مشيرا إلى أنه رفض القيام بذلك.

ويذكر أن أدوات "آنثروبيك" كانت من أوائل أدوات الذكاء الاصطناعي التي يتم دمجها في عمليات وزارة الحرب الأمريكية وتمنح وصولا إلى الملفات السرية داخلها، إذ لعبت "كلود"، الأداة التي طورتها الشركة، دورا محوريا في التخطيط للهجوم على إيران وفنزويلا.