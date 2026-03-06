"أوبن إيه آي" تتخطى حاجز 25 مليار دولار في الإيرادات السنوية

أفادت تقارير حديثة بأن شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) حققت قفزة مالية تاريخية، حيث تجاوزت إيراداتها السنوية المجمعة حاجز 25 مليار دولار بحلول نهاية فبراير/شباط الماضي، مما يعزز مكانتها كأسرع الشركات نموا في تاريخ قطاع البرمجيات.

حيث نقلت وكالة رويترز (Reuters) عن تقرير لموقع "ذا إنفورميشن" (The Information)، استند فيه إلى مصادر مطلعة، أن هذا الرقم يمثل نموا بنسبة 17% مقارنة بإيرادات الشركة في نهاية عام 2025، والتي بلغت حينها 21.4 مليار دولار.

وتأتي هذه القفزة لتكمل مسيرة النمو "الانفجاري" للشركة التي كانت إيراداتها تقارب الصفر قبل إطلاق "شات جي بي تي" في أواخر عام 2022، قبل أن تقفز إلى ملياري دولار في 2023، ثم تتجاوز 20 مليار دولار في عام 2025.

استراتيجية التوسع المؤسسي

ووفقا لتحليلات "ذا إنفورميشن"، يعود الفضل في هذا النمو إلى تحول استراتيجي في نموذج عمل الشركة، يتمثل في:

شراكات استشارية كبرى : تتعاون "أوبن إيه آي" حاليا مع أربعة من أكبر شركات الاستشارات في العالم لمساعدة العملاء من الشركات الكبرى على تجاوز مرحلة "المشاريع التجريبية" إلى مرحلة "النشر الكامل" لأنظمة الذكاء الاصطناعي في عملياتها التشغيلية.

: تتعاون "أوبن إيه آي" حاليا مع أربعة من أكبر شركات الاستشارات في العالم لمساعدة العملاء من الشركات الكبرى على تجاوز مرحلة "المشاريع التجريبية" إلى مرحلة "النشر الكامل" لأنظمة الذكاء الاصطناعي في عملياتها التشغيلية. استثمارات البنية التحتية: تماشيا مع نمو الإيرادات، تستهدف الشركة إنفاقا ضخما على القدرات الحوسبية يصل إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030 لضمان استمرار تفوق نماذجها البرمجية.

المنافسة الشرسة وظلال الطرح العام

على الرغم من ريادة "أوبن إيه آي"، إلا أنها تواجه منافسة متزايدة، حيث أشار تقرير "تيك لوي" (TechLoy) إلى أن شركة أنتثروبيك (Anthropic)، المنافس الأقرب، قد شهدت هي الأخرى نموا سريعا حيث وصلت فيه إيراداتها السنوية إلى نحو 19 مليار دولار مؤخرا، مما يقلص الفجوة بين الشركتين إلى 6 مليارات دولارات فقط.

في سياق متصل، نقلت صحيفة "ذا ستاندرد" (The Standard) عن جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "نيفيديا" (Nvidia)، تلميحات بأن استثمارات "نيفيديا" الأخيرة في "أوبن إيه آي" قد تكون الأخيرة قبل توجه الشركة نحو الاكتتاب العام. وتوقع محللون أن يؤدي هذا النمو المالي الهائل إلى تقييم الشركة عند طرحها في البورصة بما يصل إلى تريليون دولار.

ورغم ضخامة الإيرادات، تشير التقارير إلى أن "أوبن إيه آي" لا تزال تواجه تكاليف تشغيلية باهظة، حيث يتوقع أن تسجل الشركة خسائر دفترية كبيرة نتيجة الاستثمار المكثف في تطوير "الذكاء الاصطناعي العام" وتوسيع مراكز البيانات التي نمت قدرتها من 0.6 غيغاوات في 2024 إلى ما يقرب من 2 غيغاوات حاليا.