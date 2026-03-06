تكنولوجيا

أدوات مجانية تكشف لك زيف الصور والأخبار في ثوان

Fake News concept. Ai technology, Deepfake deep learning, deceptive stories, propaganda, lies, fabricated facts to control, manipulate opinion on internet and social media, person showing misleading
الذكاء الاصطناعي الذي صنع التزييف، هو نفسه الذي يقدم لنا اليوم أدوات ذكية لكشف البكسلات المزورة (شترستوك)
Published On 6/3/2026

حفظ

في زمن أصبحت فيه الحقيقة مهددة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، وباتت الصور المفبركة قادرة على إشعال أزمات دولية، لم يعد التصفح العادي كافيا. فالعالم اليوم أمام حرب معلوماتية، والسلاح الوحيد للنجاة هو "الوعي التقني".

حيث تشير دراسات حديثة من معهد رويترز لدراسة الصحافة إلى أن أكثر من 60% من مستخدمي الإنترنت تعرضوا لأخبار مضللة خلال العام الماضي، مما يجعل امتلاك أدوات التحقق ضرورة لا ترفا.

 سلاح "البحث العكسي" لكشف السياق

في كثير من الأحيان، لا تكون الصورة مزيفة تقنيا، بل هي "صورة حقيقية في سياق كاذب"، وللتحقق من ذلك، تبرز أدوات تتبع المصدر:

  • "غوغل لينس" (Google Lens): الأداة الأكثر انتشارا، حيث يشير مركز غوغل للسلامة إلى قدرتها على فحص مليارات صورة لربط أي لقطة بمكانها وتاريخ نشرها الأصلي فورا.
  • "تين آي" (TinEye): وهي محرك بحث متخصص، يوصي به معهد "بويتنر" للصحافة لقدرته الفائقة على إظهار النسخة الأصلية للصورة قبل تعرضها لأي عمليات قص أو تعديل.
Google Maps - Google Lens- - ANKARA, TURKEY - MARCH 13: A phone screen displays logo of Google Lens in Ankara, Turkey on March 13, 2020.
الصور "المعاد تدويرها" من أحداث قديمة هي الفخ الأسهل الذي يسقط فيه الملايين خلف شاشات هواتفهم (وكالة الأناضول)

 فك شفرة الذكاء الاصطناعي

مع ظهور نماذج توليد الصور المتقدمة، أصبح من الصعب تمييز الواقع من الخيال، والحل يكمن في استخدام "الذكاء" ضد نفسه:

  • هايف موديريتور (Hive Moderator): تصنف كأداة مرجعية لدى منظمة "فيرست درافت نيوز" (First Draft News)، حيث تقوم بمسح بكسلات الصورة للبحث عن "الضجيج الرقمي" الذي يتركه الذكاء الاصطناعي بدقة تتجاوز 95%.
  • إيه آي أور نوت (AI or Not): توفر فحصا سريعا يعتمد على خوارزميات التعرف على الأنماط الآلية، وهي مثالية للمستخدم الذي يريد حكما فوريا.

 منصات تدقيق الأخبار

قبل أن تضغط على زر "المشاركة"، عليك التأكد من صحة النص والمعلومة عبر هذه المنصات:

  • منصتا "مسبار" و"تأكد": تعتبر مراجع عربية موثوقة تتبع الشبكة الدولية لتدقيق المعلومات "آي إف سي إن" (IFCN)، وتعمل على رصد الشائعات المحلية وتفنيدها بالوثائق.
  • "إنفيد وي فيريفاي" (InVID / WeVerify): هو "المختبر المتنقل" المعتمد لدى وكالة "إيه إف بي" (AFP)، حيث تسمح بتقطيع الفيديو لإطارات وكشف التلاعب في الأصوات أو المشاهد.
  • غراوند نيوز (Ground News): تطبيق يجمع الخبر من مئات المصادر ويظهر لك الانحياز السياسي لكل وسيلة إعلامية، مما يمنحك رؤية محايدة.

اختبار العين

يشير خبراء من مختبر التحقيقات الرقمية "دي إف آر لاب" (DFRLab) إلى ضرورة الانتباه لثلاثة عيوب شائعة في التزييف:

إعلان
  • دقة الأطراف: دقق في الأصابع، الأذنين، واتصال الشعر بالوجه.
  • النصوص الخلفية: الصور المزيفة تحتوي غالبا على رموز غير مفهومة في خلفية الصورة.
  • تناقض الظلال: ابحث عن مصدر الضوء، إذا كانت الظلال في اتجاهات متناقضة، فالصورة مركبة.
Deep fake. Deepfake AI fraud video or theft. Face recognition or swap. Photo edit with artificial intelligence. Personality and identity scam. Impersonating technology.
لا تكتف بالنظر إلى الصورة، بل ابحث عن "بصمتها الرقمية" التي تخبر بمكان وزمان التقاطها الحقيقيين (غيتي إيميجز)

وعي المستخدم.. الخط الدفاعي الأخير

في نهاية المطاف، ومع تسارع وتيرة الذكاء الاصطناعي الذي بات يطمس الحدود بين الحقيقة والخيال، تظل الأدوات التقنية على قوتها مجرد وسيلة مساعدة، أما المعركة الحقيقية فتدور رحاها في "وعي المتلقي".

حيث إن خطورة التزييف الرقمي لا تكمن فقط في تضليل الرأي العام، بل في قدرته على زعزعة الثقة في "الحقيقة المطلقة"، مما يجعل المجتمعات عرضة للانقسام والشائعات.

لذا، فإن المراقبين يؤكدون على أن المسؤولية الأخلاقية تفرض اليوم على كل مستخدم تبني منهجية "الشك الواعي"، فلا يكفي أن تمتلك ترسانة من تطبيقات الكشف، بل يجب أن تمتلك الإرادة للتوقف لثوان قبل الضغط على زر المشاركة.

وإن الحقيقة في العصر الرقمي ليست مجرد معلومة تصل إلينا، بل هي أمانة نتحرى عنها، ففي عالم يسهل فيه تزييف كل شيء، يظل "الصدق الرقمي" هو العملة الأغلى التي لا يمكن لأي خوارزمية تقليدها.

المصدر: مواقع إلكترونية

إعلان