"ميتا" تستخدم مقاطع نظاراتها الذكية في تدريب الذكاء الاصطناعي دون علم المستخدمين

يستطيع موظفو "ميتا" الاطلاع على التسجيلات والمقاطع المباشرة من نظارات "ميتا راي بان" الذكية المزودة بكاميرات، وذلك لأغراض تدريب الذكاء الاصطناعي على هذه المقاطع كما جاء في تقرير نشره موقع "فيوتشاريزم" (Futurism) التقني الأمريكي.

ويؤكد التقرير أن هذه المقاطع يتم مراجعتها وتقييمها وتصنيف البيانات الواردة فيها من قبل متعاقدين خارجيين تابعين لشركة "ميتا"، أي أن هذه العملية لا تتم داخل مقرات "ميتا" بشكل مباشر.

وتعد عملية تصنيف البيانات ووصفها من قبل المتعاقدين الخارجيين إحدى أبرز طرق تدريب الذكاء الاصطناعي التي زادت شعبيتها بشكل واسع في السنوات الماضية مع انتشار نماذج الذكاء الاصطناعي.

ويشير التقرير إلى أن المقاطع التي سجلتها نظارات "ميتا" وتم إرسالها للمتعاقدين تضم العديد من اللحظات الحساسة والبيانات الواضحة والحساسة، مثل معلومات البنوك أو لحظات حميمية بين الأزواج أو حتى لحظات الدخول إلى الحمام وغيرها.

وفي سياق متصل، أكد تقرير مشترك نشرته صحيفتا "سفينسكا داغبلادت" (Svenska Dagbladet) و"غوتيبورغس بوستن" (Göteborgs-Posten) السويديتان أن هؤلاء المتعاقدين مقيمون في العديد من الدول حول العالم بما فيها نيروبي في كينيا ودول شرق آسيا.

ويؤكد هذا التقرير أن المستخدمين لا يعلمون أن المقاطع التي يتم تسجيلها تشارك بشكل مباشر مع المتعاقدين الخارجيين التابعين للشركة، وإلا لما استخدموها بهذا الشكل.

كما أن المتعاقدين لا يستطيعون رفض مراجعة هذه المقاطع وتصنيف البيانات الظاهرة فيها، وذلك خوفا على وظائفهم والتبعات التي قد تحدث نتيجة الرفض.

وعن مدى قانونية هذا الأمر، اكتشف موقع "فيوتشاريزم" أن ميتا وضعت بنودا خفية في سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام التابعة لنظاراتها الذكية تؤكد فيها وجود مراجعة يدوية أو آلية للمحتوى والرسائل التي يتم استخدام النظارة فيها.

ويخسر المستخدم التحكم فيما يتم استخدام بياناته ومقاطع الصور والفيديوهات الخاصة به فور أن يتم رفعها إلى الخوادم أو يتم تسجيلها بالنظارة، أي أنه لا يستطيع إيقاف استخدام بياناته ومقاطعه الخاصة في تدريب الذكاء الاصطناعي.

ومن جانبها، أشارت "ميتا" إلى بنود سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام مؤكدة أنها تحذر المستخدم من التقاط صور أو مقاطع فيديو حساسة وبها أشياء لا يجب أن يطلع عليها أحد، وذلك في إشارة واضحة إلى أن المستخدم هو المخطئ الأول في هذا الأمر.