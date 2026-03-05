مع اقتراب طرحها للحواسيب.. ماذا قال الخبراء عن "ديث ستراندينغ 2″؟

أحدثت لعبة "ديث ستراندينغ" فور صدورها ضجة عالمية واسعة بسبب تجربة اللعب المختلفة والقصة الفريدة من نوعها التي قدمها المخرج الشهير هيديو كوجيما، وقد أكمل التجربة الفريدة في الجزء الثاني من اللعبة الذي صدر العام الماضي لمنصة "بلاي ستيشن 5".

ومثلما حدث مع الجزء الأول الذي كان حصريا لمنصة "بلاي ستيشن 4" لفترة طويلة، فإن الجزء الثاني سيصدر لمنصات الحاسب الشخصي في 19 مارس/آذار الجاري، مما يتيح للمستخدمين تجربته والاستمتاع به.

ولكن هل يستحق الجزء الثاني من لعبة "ديث ستراندينغ" هذه الضجة والتجربة على منصات الحاسب الشخصي؟ وماذا كان رأي الخبراء فيه؟

متوسط مراجعات مرتفع

حازت لعبة "ديث ستراندينغ 2" على متوسط مراجعات مرتفع يصل إلى 89% في موقع "ميتا كريتك" (MetaCritic) بناء على مراجعات أكثر من 147 مراجعا وخبيرا في الألعاب، ووصلت إلى درجات تقييم مستخدمين 8.7 درجة بناء على تقييمات 3512 مستخدما.

وأجمعت غالبية المراجعات التي استضافها موقع "ميتا كريتك" على كونها أفضل من الجزء السابق وتتفوق عليه في الكثير من الجوانب، وهو ما يجعلها خيارا مثاليا للمستخدمين الذين يبحثون عن تجربة جديدة في عالم الجزء الأول وتتفوق عليه.

كما منحتها مجموعة من المواقع الدرجة الكاملة على غرار موقعي "فاينل ويبون" (Final Weapon) و"ريجون فري" (Region Free) اللذين وصفا اللعبة بأنها تجربة لا تنسى وتقترب من الأفلام السينمائية المبهرة.

ولكن هذا لم يمنع اللعبة من الحصول على مجموعة من التقييمات المنخفضة، مع كون أقل درجة حصلت عليها من موقع "غيم سبوت" (GameSpot) عند 70%، إذ وصف الموقع اللعبة بأنها غير واضحة أو محددة فيما ترغب بتحقيقه بعكس الجزء الأول الذي كان واضحا للغاية.

جزء ثان بكل ما تحمله الكلمة

تتبنى لعبة "ديث ستراندينغ 2" حالة الجزء الثاني الذي يعد أوسع وأكبر ويضم تفاصيل أكثر من الجزء الأول، كونها تصدر على جيل من المنصات أقوى من الجيل السابق، لذلك كان يجب أن تستعرض هذه القوة.

إعلان

ويظهر هذا الاستعراض بوضوح في تقديم اللعبة لعالم واسع للغاية مليء بالتفاصيل رغم أنها تدور في منطقة أصغر جغرافيا، إذ تدور أحداث هذا الجزء في أستراليا بدلا من الولايات المتحدة كما كان في الجزء السابق.

ويصف موقع "يورو غيمر" (Eurogamer) هذه اللعبة بكونها أكثر ازدحاما وامتلاء بالتفاصيل مقارنة بالجزء السابق، ورغم هذا فإنها تتطرق إلى موضوعات أقل ارتباطا بالواقع من الجزء السابق كما جاء في المراجعة.

كما تعود اللعبة للتركيز على تجربة التسلل والمغامرة المثيرة مثل سلسلة "ميتل غير سوليد" التي منحت كوجيما شهرته الواسعة مخرجا للألعاب.

إبداع رسومي مبهر وفريد

وتشير مراجعة موقع "إكس دي إيه ديفولبرز" (XDA Developers) إلى كون اللعبة إحدى أبرز العناوين الناجحة التي صدرت في الآونة الأخيرة، خاصة من الناحية الرسومية المبهرة.

إذ أثبت المحرك المستخدم لتطوير اللعبة وهو محرك "ديسيما" قدراته الواسعة على تقديم عالم مليء بالتفاصيل وتجارب اللعب المختلفة.

وتستعرض مجموعة واسعة من البيئات الجغرافية المختلفة التي تجذب أنظار المستخدمين وتعزز من مكانة منصة "بلاي ستيشن 5" جهازا تقنيا مبهرا وناجحا للغاية.

ويظهر هذا التفرد بوضوح عندما تبدأ الأمطار بالسقوط داخل عالم اللعبة، إذ تمنح المستخدم تجربة فريدة ومختلفة للغاية عن الجزء الأول.

قصة لا تختلف كثيرا عن الجزء السابق

تؤكد مراجعة صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times) عن لعبة "ديث ستراندينغ 2" بأنها تقدم تجربة قصصية فريدة بنفسها، ولكنها أيضا تتبع الخطوط العريضة التي وضعها كوجيما في الجزء السابق.

ورغم أن اللعبة تقدم مجموعة كبيرة وواسعة من الشخصيات الجديدة التي تشارك بطل اللعبة في رحلته، إلا أنها أيضا تركز على التجربة الفردية لبطل اللعبة ومحاولة إعادة توصيل العالم مجددا.

وتركز اللعبة أيضا وفق المراجعة على إعادة توصيل العالم المنفصل الذي يواجه تحديات وصعوبات جمة، إذ يحاول سام بطل اللعبة التغلب على الصعاب وتوصيل أستراليا بشبكة الإنترنت الأثيري المبتكرة داخل عالمها.

هل تستحق "ديث ستراندينغ 2" التجربة؟

لا يمكن القول بأن قصة "ديث ستراندينغ 2" هي للجميع، ولكن كذلك كان الحال مع الجزء السابق للعبة، إذ كان يقدم تجربة مختلفة وفريدة للغاية عن بقية قصص الألعاب المعتادة.

ولكن لا يعني هذا أن تجربة اللعبة ليست ممتعة أو مناسبة للجميع، فهي في النهاية تقدم عالما مبهرا مليئا بالتحديات وأساليب اللعب الجميلة والمبتكرة التي يعرف بها كوجيما، فضلا عن المستوى الرسومي المبهر الذي تقدمه اللعبة.