شاهد.. يوتيوبر يتمكن من تشغيل حاسوب مكتبي باستخدام البطاريات التقليدية

حاول يوتيوبر تقني يعرف باسم "سكافد بيتس" (ScuffedBits) تشغيل حاسوب مكتبي بالاعتماد على أكثر من 56 بطارية قلوية تقليدية من فئة "إيه إيه" (AA) في تجربة سجلها وشاركها عبر حسابه في يوتيوب، وفق تقرير موقع "تيك سبوت" التقني الأمريكي.

واعتمدت التجربة بشكل أساسي على استبدال مزود الطاقة المعتاد الموجود في الحواسيب المكتبية بمجموعة من البطاريات وتجربة تشغيل الجهاز بالاعتماد على أعداد مختلفة من البطاريات، وذلك حتى وصل إلى 56 بطارية بحلول نهاية تجربته.

ورغم أن المواصفات التي اختارها اليوتيوبر متواضعة بمقاييس اليوم في الحواسيب المكتبية، إلا أن التجربة في حد ذاتها تعد مفاجئة ومثيرة كما جاء في التقرير.

ووقع اختياره على حاسوب مزود بمعالج ضعيف الأداء من شركة "إنتل" مع زوج من الذواكر العشوائية وقرص تخزين من فئة "ساتا" (SATA) بحجم 2.5 بوصة مع نظام تشغيل "ويندوز 10".

وواجهت التجربة مجموعة من التحديات التي جعلته يقفز في العدد إلى 56 بطارية، إذ إن البطاريات رغم تخزينها لكمية طاقة مناسبة قادرة على تشغيل الحاسوب، إلا أنه احتاج لتوصيل الجهاز مع مصدر طاقة إضافي خارجي لإعطاء الجهاز الشحنة الأولى لتشغيله.

وبفضل هذا الأمر، نجحت التجربة في تشغيل الحاسوب لمدة قاربت دقيقتين مستمرتين استطاع خلالها اليوتيوبر تشغيل لعبة "ماين سويبر" (Minesweeper) الشهيرة داخل نظام ويندوز 10.

ويشير تقرير منفصل نشره موقع "إكس دي إيه ديفيلوبرز" (XDA Developers) التقني الأمريكي إلى أن هذه التجربة بدأت عندما وجد اليوتيوبر محولا قادرا على نقل الطاقة بين البطاريات واللوحة الأم الرئيسية.

ولكن الطاقة المخزنة والتيار الكهربائي الناتج عن البطاريات لم يكن كافيا لتشغيل الحاسوب لفترة طويلة أو القيام بأي وظائف معقدة داخل النظام.

كما يؤكد تقرير موقع "تومز هاردوير" التقني الأمريكي أن اليوتيوبر احتاج للقيام بمجموعة كبيرة من التوصيلات مع استخدام المحولات الكهربائية ومكثفات الطاقة حتى يتمكن من تشغيل الحاسوب باستخدام البطاريات، مما يجعلها تجربة غير عملية بشكل كبير.

وبينما لا يعد تشغيل الحواسيب باستخدام البطاريات خيارا مطروحا للعديد من المستخدمين حول العالم أو شيئا يمكن القيام به بسهولة، إلا أنها تجربة مثيرة للاهتمام كما جاء في تقرير الموقع.