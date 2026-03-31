مايكروسوفت تطلق خدمة "كوبيايلوت كوورك" بميزة "النقد الذاتي"

أعلنت شركة مايكروسوفت رسميا عن إطلاق خدمة "كوبيلوت كوورك" (Copilot Cowork)، مدشنة بذلك ما وصفته بـ"الموجة الثالثة" لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال.

ويمثل المنتج الجديد تحولا تقنيا من أدوات المساعدة التقليدية إلى "الوكلاء الرقميين" القادرين على إدارة وتنفيذ مهام وظيفية كاملة ومستقلا عبر تطبيقات مايكروسوفت 365.

ووفقا للبيان الرسمي المنشور على "مدونة مايكروسوفت التقنية"، فإن الميزة الأساسية لـ"كوبايلوت كوورك" تكمن في قدرته على العمل "كزميل رقمي" نشط، وبخلاف الإصدارات السابقة التي كانت تعتمد على الاستجابة لأوامر محددة، يستطيع الوكيل الجديد "فهم السياق" العام للمشاريع، وجدولة الاجتماعات، وتنسيق الملفات بين فرق العمل في تطبيق تيمز، وتحديث قواعد البيانات في تطبيق إكسل دون تدخل بشري مستمر.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة ساتيا ناديلا في تصريحات نقلتها وكالة بلومبيرغ الأمريكية، أن الهدف هو "الانتقال من الذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على الكتابة، إلى الذكاء الاصطناعي الذي ينجز العمل نيابة عنك"، مع الحفاظ على بقاء الإنسان "في حلقة التحكم" لاتخاذ القرارات النهائية.

ابتكارات تقنية

على الصعيد التقني، كشفت وثائق الدعم الفني لبرنامج فرونتير التابع لمايكروسوفت عن ميزتين وصفتا بالحاسمتين:

مجلس النماذج (Model Council): وهو نظام يدمج ولأول مرة بين قدرات نماذج "جي بي تي-5" (GPT-5) من "أوبن آيه آي" (OpenAI) ونماذج "كلود" (Claude) من شركة أنثروبيك (Anthropic)، حيث يتم توزيع المهام على النموذج الأنسب تقنيا لضمان أعلى جودة في التنفيذ.

ميزة النقد (Critique): وهي أداة تدقيق داخلية تعمل بشكل متواز، حيث يقوم نموذج بكتابة المحتوى بينما يقوم نموذج آخر بدور "المحرر" لمراجعة الحقائق والمصادر قبل عرض النتيجة النهائية للمستخدم، وهو ما أكدته تقارير موقع ذا فيرج التقني الأمريكي.

التوفر والسيادة الرقمية

من جانبها أكدت مايكروسوفت أن الخدمة أصبحت متاحة اعتبارا من 30 مارس/آذار لمشتركي المؤسسات الكبرى، مع إعطاء أولوية لمراكز البيانات الإقليمية لضمان "السيادة الرقمية".

وفي هذا السياق، ذكرت تقارير مواقع تقنية أن البنية التحتية السحابية في قطر والإمارات بدأت بالفعل في دعم هذه الميزات لضمان معالجة البيانات محليا وفقا للتشريعات الوطنية.

وردا على المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات، شدد تقرير من موقع "زد نت" (ZDNet) التقني الأمريكي على أن "كوبايلوت كوورك" يعمل وفق بروتوكولات أمان مؤسسية صارمة، حيث لا يتم استخدام بيانات الشركات لتدريب النماذج العامة، كما تتوفر سجلات تدقيق كاملة لكل إجراء يتخذه الوكيل الذكي لضمان الشفافية والمساءلة القانونية.