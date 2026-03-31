بعد 7 سنوات من المنافسة.. بيثيسدا تغلق أبواب "ذا إلدر سكرولز: بليدز"

أعلنت شركة بيثيسدا (Bethesda) التابعة لمجموعة مايكروسوفت، عن قرارها النهائي بإيقاف دعم وإغلاق خوادم لعبة الهواتف المحمولة "ذا إيلدر سكرولز: بليدز" (The Elder Scrolls: Blades)، مسدلة الستار على تجربة استمرت لما يقرب من 7 سنوات في سوق ألعاب الهواتف الذكية.

و"إلدر سكرولز: بليدز" لعبة تقمص أدوار (آر بي جي) مجانية من منظور الشخص الأول، صممتها شركة بيثيسدا للهواتف الذكية بنظامي أندرويد وآي أو إس إلى جانب منصات نينتدو المتنقلة، لكنها تحتوي على نظام مشتريات داخل التطبيق وصناديق الغنائم في اللعبة (Loot Boxes).

ووفقا للبيان الرسمي الصادر عن الشركة عبر موقعها التقني المخصص للدعم وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، سيتم إغلاق خوادم اللعبة نهائيا في 30 يونيو/حزيران القادم.

وأوضح التقرير التقني للشركة أن اللعبة قد تم سحبها بالفعل من المتاجر الرقمية العالمية على آب ستور، وغوغل بلاي، ونينتندو إي شوب، مما يمنع المستخدمين الجدد من تحميلها، بينما سيتمكن اللاعبون الحاليون من الاستمرار في اللعب حتى الموعد المحدد للإغلاق.

"حزمة الوداع" والتعويضات الرقمية

ووفقا لموقع "آي جي إن" المتخصص في أخبار الألعاب، فقد قررت بيثيسدا تقديم "حزمة وداع" للاعبيها كبادرة شكر، حيث سيحصل المستخدمون النشطون على كميات كبيرة من العملات الافتراضية داخل اللعبة "جواهر" (Gems) و"أختام" (Sigils).

كما أشار موقع "فيديو غيمز كرونيكل" البريطاني إلى أن الشركة خفضت تكلفة جميع العناصر والترقيات في متجر اللعبة لتصبح "عملة واحدة" فقط، مما يتيح للاعبين تجربة كافة المحتويات المدفوعة مجانا خلال الأشهر المتبقية.

وبحسب بيانات مؤسسة "سينسور تاور" (Sensor Tower) الأمريكية لتحليل سوق التطبيقات، واجهت اللعبة تحديات في الحفاظ على قاعدة مستخدمين نشطة ومعدلات إنفاق مستقرة مقارنة بالعناوين الكبرى الأخرى.

إعلان

ويرى محللون في "ديجيتال فاوندري" (Digital Foundry) البريطانية أن اللعبة، رغم تقديمها رسوميات متطورة وقت إطلاقها في عام 2019، عانت من انتقادات تتعلق بنظام المشتريات الذي اعتمد على صناديق الغنائم وأوقات الانتظار الطويلة، ومحدودية بيئات اللعب والمهمات مقارنة بنسخة "سكايريم" (Skyrim)" الخاصة بالحواسيب الشخصية ومنصات الألعاب إكس بوكس وبلاي ستيشن.

استراتيجية "بيثيسدا" المستقبلية

ويأتي هذا الإغلاق بعد قرارات مماثلة اتخذتها الشركة، كان أبرزها إغلاق خوادم لعبة البطاقات "ذا إيلدر سكرولز: ليجيندز" (The Elder Scrolls: Legends) في مطلع عام 2025.

وتؤكد تقارير من وكالة "بلومبرغ" أن بيثيسدا تعيد توجيه مواردها لدعم العناوين الناجحة مثل "ذا إيلدر سكرولز أونلاين" (The Elder Scrolls Online) والتركيز على مشروعها الجديد للهواتف "ذا إيلدر سكرولز: كاسلز" (The Elder Scrolls: Castles)، الذي يتبنى نموذجا اقتصاديا وتصميميا مختلفا يبدو أكثر استدامة في سوق المحمول المتغير.