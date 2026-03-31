آبل تؤكد: عند تفعيل هذه الميزة لا أحد يستطيع اختراق هواتف آيفون

تباهت المتحدثة الرسمية لشركة آبل الأمريكية سارة أورورك بحصانة وضع الإغلاق الخاص بأجهزة الشركة، مؤكدة عدم وجود أي أجهزة مخترقة بعد تفعيل هذا الوضع، حسب ما جاء في تقرير موقع "تيك كرانش" (TechCrunch) التقني الأمريكي.

وكانت آبل أطلقت وضع الإغلاق للمرة الأولى منذ عدة أعوام استجابة للهجمات السيبرانية المستمرة ضد أجهزتها، وليست هذه المرة الأولى التي تدعي آبل فيها هذا الأمر، إذ كررت هذا الادعاء بعد طرح الميزة بعام كامل حسب تقرير منفصل من "تيك كرانش".

ويعمل وضع الإغلاق في جميع أجهزة الشركة الذكية وليس فقط هواتف "آيفون" (iPhone)، إذ يعد ميزة مبنية داخل أنظمة التشغيل الخاصة بالأجهزة التي تتلقى التحديثات الأخيرة من الشركة.

ويؤكد تقرير موقع "آبل إنسايدر" التقني الأمريكي، بأن وضع الإغلاق يحمي أجهزة الشركة ضد الهجمات السيبرانية المتطورة مثل برمجيات "بيغاسوس" (Pegasus) من مجموعة "إن إس أو غروب" (NSO Group) الإسرائيلية التي كانت جزءا من عدة هجمات سيبرانية في الآونة الأخيرة.

كما ترسل الشركة تنبيها من أجل تفعيل وضع الإغلاق للمستخدمين المعرضين للخطر والذين تكتشف الشركة محاولات اختراق ضد هواتفهم حسب ما جاء في التقرير.

ويشير تقرير منفصل من موقع "آرس تكنيكا" التقني الأمريكي إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ليس قادرا على استعادة البيانات من هاتف أحد المتهمين نتيجة تفعيل وضع الإغلاق، وذلك رغم المحاولات المستمرة من فرق تحليل الحواسيب التابعة للمكتب.

وتصف آبل وضع الإغلاق بكونه أداة لحماية المستخدمين ضد الهجمات السيبرانية النادرة والمتطورة للغاية التي تستغل بعض الثغرات والمزايا الموجودة داخل أجهزتها.

كيف يعمل وضع الإغلاق؟

يمكن للمستخدمين تفعيل وضع الإغلاق مباشرة من إعدادات الهاتف في أي وقت يرغبون به، ورغم وجود الميزة في كافة أنظمة التشغيل الأخيرة من الشركة، إلا أن تفعيلها يتطلب تدخل المستخدم ولا يتم بشكل تلقائي.

ويعود السبب في ذلك إلى أن ميزة وضع الإغلاق تعطل مجموعة من المزايا المتقدمة في الهاتف لحماية المستخدم ضد الهجمات السيبرانية المختلفة.

وتشمل هذه المزايا المرفقات في الرسائل ومعاينة الروابط وزيارة الروابط بشكل تلقائي، فضلا عن إزالة بيانات الصور الموجودة في الهاتف بشكل كامل.

كما يحظر وضع الإغلاق المكالمات الواردة إلى الهاتف عبر خاصية "فيس تايم" خاصة إن كان المتصل شخصا مجهولا بشكل كبير.

ويقوض الوضع وصول المستخدمين إلى بعض المواقع التي لا تطبق أعلى معايير الأمان، فضلا عن مجموعة من القيود الأخرى غير الموجودة في الأوقات العادية.

ويستطيع المستخدم لاحقا إيقاف وضع الإغلاق كما يرغب إذا زال الخطر، كما يمكن تفعيله عبر الأوامر الصوتية وتفعيله تلقائيا عند إدخال كلمة المرور أكثر من مرة بشكل خاطئ.