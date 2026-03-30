5 مزايا جديدة في "غوغل كروم" بفضل الذكاء الاصطناعي.. تعرف إليها

يستطيع المستخدمون الآن الوصول إلى خدمات "جيميناي" للذكاء الاصطناعي مباشرة من داخل متصفح "كروم" دون الحاجة إلى فتح صفحة إنترنت مخصصة جديدة بفضل التحديث الأخير للمتصفح الذي أطلقته شركة غوغل.

وأصبح متصفح "كروم" الآن أحد متصفحات الذكاء الاصطناعي الشهيرة التي انتشرت في الآونة الأخيرة من مختلف الشركات؛ مثل متصفح "أطلس" (Atlas) من شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) الأمريكية، أو حتى "كوميت" (Comet) من شركة "بيربليكستي" (Perplexity) الأمريكية.

ورغم وصول المزايا إلى بعض المستخدمين حول العالم، تطلق غوغل التحديث الخاص بها تدريجيا، مع توقعات بأن يصل إلى كافة المستخدمين خلال هذا العام وفق موقع الشركة الأمريكية الرسمي؛ لذلك فإن لم تجد مزايا "جيميناي" في المتصفح الخاص بك بعد فهذا يعني أنه لم يصل إلى بلدك حسب تقرير وكالة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وعندما يصل التحديث إلى بلدك، يمكنك الاستفادة من كافة مزايا الذكاء الاصطناعي داخل المتصفح، وهذه هي أهمها:

البحث في أكثر من نافذة معا

جرت العادة أن يفتح المستخدم أكثر من نافذة واحدة داخل "كروم"؛ سواء أكان يبحث عن منتج جديد ليشتريه، أو حتى يقوم ببعض القراءة أو الأعمال التي تتطلب التنقل بين مواقع متعددة.

وكان يحتاج المستخدم في السابق لزيارة كل نافذة بمفردها والضغط على زر البحث فيها ليجد ما يبحث عنه، أو أن يقوم بنسخ كافة الروابط وإضافتها في إحدى أدوات الذكاء الاصطناعي لتطلب منها البحث عن المعلومات التي ترغب بها.

ولكن بعد التحديث الأخير للمتصفح، لن تحتاج للقيام بذلك؛ فكل ما تحتاج إليه هو الضغط على زر "جيميناي" الذي يظهر أعلى الشاشة، ثم سؤاله عما ترغب به، أو أن تطلب منه البحث في كافة النوافذ المفتوحة لديك.

ويقوم "جيميناي" بعد ذلك بالبحث في كافة النوافذ تلقائيا وبشكل سريع وسهل للغاية حتى يقدم لك الإجابة التي تبحث عنها، بحسب تقرير موقع "آندرويد آثورتي" التقني الأمريكي عن الميزة الجديدة.

التصفح التلقائي

وأضافت "غوغل" ميزة جديدة في "جيميناي" ليستفيد من قدرات المتصفح، تدعى التصفح التلقائي.

وتتيح هذه الميزة للذكاء الاصطناعي أن يبحث في الإنترنت ويستخدم المتصفح بدلا من المستخدم، بما في ذلك زيارة المواقع والقيام بعدة وظائف داخل المتصفح بكل سهولة، وفقا لتقرير موقع "بي جي آر" (BGR) التقني الأمريكي.

وضربت "غوغل" في إعلانها مثالا على هذه الميزة عبر البحث عن الفنادق وحجز الطائرات بما يتناسب مع ميزانية الرحلة التي قمت بتخطيطها وموعدها. وتجعل هذه الميزة "جيميناي" يدخل في عصر وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على أداء الوظائف يدويا وبشكل تلقائي وآلي.

توليد الصور داخل المتصفح

ويستطيع المستخدم الآن الاعتماد على "جيميناي" الموجود داخل متصفح "غوغل كروم" لتوليد الصور مباشرة باستخدام نموذج "نانو بانانا 2″، وهي ميزة توفر الوقت بدلا من الحاجة للانتقال إلى موقع الخدمة.

كما يستطيع "جيميناي" مشاهدة الصور الموجودة أمامك في صفحات الإنترنت واستخدامها مباشرة في توليد صور "نانو بانانا"، حسب تقرير موقع "آندرويد آثورتي".

وبالتالي لن تحتاج إلى تحميل الصورة ثم إرفاقها في "نانو بانانا" أو حتى وضع رابط لها، وتعد هذه الميزة مفيدة للغاية لصناع المحتوى.

دعم التطبيقات المتصلة

قدمت "غوغل" مؤخرا ميزة جديدة في "جيميناي" تجعله قادرا على الاتصال بمجموعة من التطبيقات التابعة لها والاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي داخلها، ونقلت هذه الميزة إلى متصفح كروم.

وتمنح هذه الميزة الذكاء الاصطناعي القدرة على استخدام تطبيقات "غوغل درايف" و"جيميل" المختلفة، حيث يمكنك استخدام الميزة لتعديل الملفات الموجودة أمامك سواء كانت ملفات كتابية أو جداول بيانات، أو حتى البحث في البريد الإلكتروني الخاص بك وإرسال التنبيهات والتعامل مع الرسائل.

الذكاء الاصطناعي الخاص

يشير تقرير موقع "بي جي آر" إلى وجود ميزة اختبارية تعمل الشركة على تجربتها في الفترة المقبلة، وهي ميزة الذكاء الاصطناعي الخاص.

وتختلف هذه الميزة جزئيا عن مزايا وكلاء الذكاء الاصطناعي التقليدية، فبينما تمتلك القدرات ذاتها، إلا أنها تتذكر التفضيلات الشخصية للمستخدم والمعلومات الخاصة به، وبالتالي تستطيع اتخاذ قرارات والقيام بالوظائف بدلا من المستخدم دون الحاجة إلى إخبارها بالتعليمات ذاتها في كل مرة.