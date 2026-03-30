ميتا تختبر خدمة "إنستغرام بلس" فما الذي تقدمه للمستخدمين؟

تستعد شركة "ميتا" الأمريكية التي يرأسها مارك زوكربيرغ لتقديم خدمة مدفوعة جديدة ضمن منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها سواء كانت "إنستغرام" أو "فيسبوك" أو "واتساب"، ويبدو أن الخدمة المدفوعة تصل أولا إلى "إنستغرام" تحت اسم "إنستغرام بلس".

ويؤكد تقرير نشره موقع "ديجيتال تريندز" التقني الأمريكي أن الشركة بدأت بترويج الخدمة لمجموعة مختارة من المستخدمين حول العالم، إذ ظهرت رسائل ترويجية لبعض المستخدمين عارضة عليهم تجربة الخدمة بشكل مجاني لمدة شهر.

ولكن ماذا يقدم الاشتراك في الخدمة الجديدة؟ وكيف يؤثر على الخدمات المجانية التي تقدمها "ميتا" من خلال "إنستغرام" وبقية منصاتها؟

اشتراك شهري زهيد

ظهرت في منصة "ريديت" للتواصل الاجتماعي لقطة شاشة لرسالة ترويجية استقبلها أحد المستخدمين حول الانتقال إلى خدمة "إنستغرام بلس"، وتقدم الرسالة العرض ذاته بالاستفادة من الخدمة بشكل مجاني لمدة شهر.

ولكن بعد انتهاء الشهر المجاني، تصل تكلفة الخدمة إلى دولارين تقريبا عند تحويل العملة المحلية للمستخدم الذي شارك لقطة الشاشة.

ويؤكد تقرير منفصل نشره موقع "فاينانشيال إكسبريس" أن "ميتا" أطلقت الخدمة التجريبية بالسعر ذاته تقريبا في الفلبين، إذ تصل كلفة الاشتراك فيها إلى دولار واحد شهريا.

ويبدو أن "ميتا" تنوي اتباع نهج "سناب شات" في تقديم الخدمة المدفوعة من "إنستغرام بلس" على الأقل، إذ تصل كلفة الاشتراك في "سناب شات بلس" إلى 4 دولارات حسب تقرير منفصل نشره موقع "تيك كرانش" التقني الأمريكي.

ولكن يؤكد التقرير أن قيمة الاشتراك في خدمات "بلس" تختلف تماما عن الاشتراك في خدمات التوثيق المدفوعة التي يختلف سعرها من منطقة لأخرى، ويعني هذا أن المستخدم الذي يرغب في الاشتراك في خدمات التوثيق المدفوعة و"بلس" يدفع تكلفة مختلفة مرتين.

ماذا تقدم نسخة "بلس" من "إنستغرام"؟

تحمل نسخة "بلس" من المنصة مجموعة مختلفة من المزايا التي طالما طالب بها المستخدمون، وهي تختلف قليلا عن المزايا الموجودة في النسخة المجانية.

وتأتي في مقدمة هذه المزايا، ميزة نشر القصص لأكثر من جمهور مختلف مع تخصيص القصة لكل جمهور على حدة، أي أن المستخدم يستطيع اختيار مجموعة من المستخدمين لمشاركة القصة معهم ومشاركة قصة مختلفة مع مجموعة أخرى.

كما تقدم الخدمة تحليلات أكثر عمقا حول من يتفاعل مع القصص التي تقوم بنشرها، وتضم التحليلات معرفة مدة مشاهدة القصة لكل مستخدم ومعاينة القصة قبل مشاركتها.

ويمكن للمشتركين في الخدمة المدفوعة أيضا زيادة مدة بقاء القصة الافتراضية التي تصل في الوقت الحالي إلى 24 ساعة تقريبا.

ويزيل الاشتراك المدفوع في "إنستغرام" كافة الإعلانات التي تظهر للمستخدم أثناء استخدام المنصة، وهي تعد من المزايا الرئيسية التي تروج لها الشركة حاليا، حسب تقرير "تيك كرانش".

ولكن يبدو أن غالبية المزايا القادمة لمنصة "إنستغرام بلس" متعلقة بإدارة القصص والتحكم فيها بشكل أفضل.

مزايا أكثر للذكاء الاصطناعي

ويشير تقرير "تيك كرانش" إلى أن "ميتا" تنوي إضافة مجموعة حصرية من مزايا الذكاء الاصطناعي للمشتركين في باقاتها المدفوعة في مختلف المنصات، وذلك دون توضيح نوعية هذه المزايا.

ولكن قد تكون مرتبطة بصفقة "مانوس" (Manus) وكيل الذكاء الاصطناعي الذي استحوذت عليه الشركة مؤخرا مقابل ملياري دولار، إذ تنوي الشركة إتاحة خدماته بشكل منفصل داخل تطبيقاتها.

هل تنتقل هذه المزايا إلى بقية المنصات؟

لا توجد تفاصيل حاليا حول الاشتراك المدفوع في منصات "واتساب" و"فيسبوك"، إذ لم تبدأ الشركة بعد بالترويج لهما وتركز حاليا على "إنستغرام"، ولكن يتوقع بأن تختلف مزايا الاشتراك المدفوع في كل منصة، وذلك بسبب خصوصية كل واحدة وطريقة مشاركة المحتوى واستخدامها.

ويبدو أن الاشتراك المدفوع في كل منصة سيشمل منصة واحدة فقط، أي أن الاشتراك لن يشمل "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"، بحسب ما جاء في تقرير موقع "ديجيتال تريندز".