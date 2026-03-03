هواتف روبوتية وروبوتات بشرية.. "هونر" تكشف عن تقنياتها للمستقبل

سرقت شركة "هونر" الصينية الأضواء في مؤتمر الجوال العالمي "إم دبليو سي" (MWC) المقام حاليا في برشلونة عبر عرضها مجموعة من أحدث تقنياتها المبتكرة مثل الهاتف ذي الكاميرا المتحركة وروبوت بشري يمكن للمستخدمين شراؤه والتفاعل معه مباشرة، وذلك وفق تقرير موقع "إنغادجيت" التقني الأمريكي.

وجاء كشف "هونر" عن المنتجات الجديدة ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الذي بدأ في 1 مارس/آذار الجاري ويستمر ثلاثة أيام متصلة تشمل استعراض الشركات أبرز ما وصلت إليه تقنياتها الجديدة، وفيما يلي أبرز ما أعلنت عنه الشركة:

"روبوت فون"

تصف "هونر" أحدث هواتفها بكونه نوعا جديدا من الهواتف الذكية نراه للمرة الأولى، وتطلق عليه الهواتف الروبوتية، كما جاء في تقرير موقع "بي سي ماغازين" التقني الأمريكي.

ويمزج الهاتف الجديد بين الذكاء الاصطناعي والأذرع الروبوتية والعدسات المتحركة، إذ يقوم بتثبيت وحدة الكاميرا فوق ذراع آلية متحركة تشبه أدوات تثبيت الكاميرات الاحترافية ويمنحها حرية التحرك في العديد من الاتجاهات.

ويستخدم الهاتف هذه الحرية في اكتشاف الأصوات وتتبعها عبر تحريك الكاميرا وإدخال ما يراه في نموذج الذكاء الاصطناعي المبني بداخله حتى يتفاعل مع المستخدم.

ويستطيع الهاتف تتبع تحركات المستخدم أثناء تصوير مقاطع الفيديو أو إجراء مكالمات الفيديو الجماعية، كما أن الكاميرا تتحرك للأعلى والأسفل كاستجابة للأوامر الصوتية سواء بالتأكيد أو النفي، فضلا عن رقصها عند تشغيل الموسيقى.

ويؤكد التقرير أن الجزء الروبوتي في الهاتف هو عبارة عن الذراع المتحرك الذي يحمل الكاميرا، وهو يتمتع بأربع درجات من الحرية ويتحرك في المحاور الثلاثة بكل سهولة وسلاسة.

وتأمل الشركة أن يغلق الهاتف الفجوة بين أدوات صناعة الفيديو الاحترافية التي تتضمن أجهزة تثبيت فائقة الجودة وبين الهواتف المحمولة المقدمة للمستخدمين.

إعلان

ويشير تقرير موقع "إنغادجيت" إلى أن الذراع الروبوتية تختفي في جزء مخصص لها بظهر الهاتف عندما لا تستخدم، فضلا عن كونها تعمل ككاميرا خلفية أو أمامية دون الحاجة لوجود كاميرات إضافية في الهاتف.

وأكد بيان الشركة أن الهاتف الجديد ما يزال تقنية اختبارية، لكن يتوقع أن نراها قريبا في المنتجات الرائدة الخاصة بها.

روبوت بشري جديد

كما كشفت "هونر" عن أول طرز الروبوتات البشرية التابعة لها، وهو يأتي في تصميم مستقبلي للغاية مع مدى حركي واسع وسلس للغاية.

وأكدت الشركة أن الروبوت يعمل بالتزامن مع منتجات الشركة الذكية الأخرى بما فيها الهاتف الروبوتي الجديد والهواتف الذكية التابعة لها بشكل عام.

وقام الروبوت بعدد من الحركات البهلوانية والرقصات أثناء استعراض الكشف عنه إلى جوار الرئيس التنفيذي لشركة "هونر" جيمس لي، حسب تقرير "إنغادجيت".

ويشير تقرير "بي سي ماغازين" إلى أن الروبوت مخصص للاستخدام كمساعد للتسوق وكرفيق للمستخدم، فضلا عن كونه قادرا على فحص أماكن العمل والتأكد من سلامتها.

ويتوقع أن تزداد استخدامات الروبوت عند طرحه رسميا في الأسواق، إذ تستفيد "هونر" من بيانات الهواتف المحمولة للمستخدمين لزيادة وظائف الروبوت وتخصيصه بما يتناسب مع كل مستخدم.

هاتف قابل للطي يتحدى سامسونغ

وكشفت "هونر" أيضا عن الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي تحت اسم "ماجيك في 6" (Magic V6) بهدف منافسة "غالاكسي زي فولد 7" النحيف للغاية من سامسونغ وهواتف غوغل القابلة للطي.

ويأتي الهاتف بسمك لا يزيد عن 9 مليمترات عند طيه وسمك 4.4 ملم عند فتحه بشكل كامل مع مقاومة كاملة للغبار والأتربة والمياه بعكس هواتف سامسونغ وغوغل القابلة للطي التي لا تقدم هذه الميزة.

كما يقدم الهاتف بطارية بحجم 6660 مللي أمبير/ساعة، وهي من بطاريات السيليكون المبتكرة التي بدأت "هونر" في الاعتماد عليها مؤخرا، حسب تقرير "بي سي ماغازين".

ومن ناحية المواصفات الأخرى يحمل الهاتف شاشة أمامية بحجم 6.5 بوصة وشاشة داخلية بحجم يقترب من 8 بوصات من نوع "إل تي بي أو" (LTPO) الرائد مع معدل تحديث إطارات يصل إلى 120 هرتز وسطوع يصل 6 آلاف شمعات.

ويستخدم الهاتف معالج "كوالكوم سناب دراغون 8 إيليت جين 5" (Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5) الرائد الجديد مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 غيغابايتا ومساحة تخزين داخلية 512 غيغابايتا، فضلا عن دعم للشحن السلكي السريع بقوة 80 واطا و66 واطا للشحن اللاسلكي السريع.

كما يقدم الهاتف مجموعة متنوعة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي حاولت "هونر" العمل عليها وتطويرها في السنوات الماضية.