"ميتا" تدمج التسوق في أداتها للذكاء الاصطناعي لمواجهة "شات جي بي تي"

كشفت "ميتا"عن ميزة جديدة لأداة الذكاء اصطناعي الخاصة بها تعمل على مساعدة المستخدمين في التسوق بشكل ينافس الأدوات التي طرحتها أوبن إيه آي وغوغل سابقا ضمن "شات جي بي تي" و"جيميناي"، حسب تقرير وكالة بلومبيرغ.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين البحث عن المنتجات عبر الإنترنت بشكل سريع وتقديم النتائج والمقترحات على شكل مجموعة من الصور التي تحمل معلومات عن المنتجات مع وصف صغير يوضح سبب ترشيح هذا المنتج تحديدا.

وأكد المتحدث الرسمي لشركة "ميتا" وجود هذه الأداة كجزء من "ميتا إيه آي" والبدء في إطلاقها تدريجيا للمستخدمين حول العالم، إذ بدأ طرحها في الولايات المتحدة بالفعل بشكل اختباري.

وتأتي هذه الميزة على خلفية طرح كبرى أدوات الذكاء الاصطناعي لنسختها من مزايا التسوق المعززة بالذكاء الاصطناعي، إذ ظهرت الميزة في "شات جي بي تي" و"جيميناي" بشكل سابق وفق التقرير.

ويشير تقرير موقع "ديجيتال تريندز" الأمريكي إلى أن توجه "ميتا" في قطاع الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل أساسي على تخصيص الأدوات لتناسب كل مستخدم على حدة، وهو يتسق بشكل مباشر مع تصريحات المدير التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ الذي أكد نية ميتا طرح ذكاء اصطناعي شخصي وخارق.

ويتوقع أن تسعى "ميتا" لتطوير منظومة مدفوعات خاصة بها تمكن المستخدمين من الدفع داخل تطبيقاتها بشكل سريع للاستفادة من ميزة عرض المنتجات داخل أدوات الذكاء الاصطناعي على غرار ما تفعله "شات جي بي تي" التي تتيح للمستخدمين الدفع عبر "باي بال" مباشرة.

وتعد ميزة التسوق في أدوات الذكاء الاصطناعي إحدى المزايا المنتشرة بكثافة بين الشركات، فإلى جانب "جيميناي" و"شات جي بي تي"، فإن "أليكسا بلس" التابعة لشركة أمازون تتيح التحدث معها من أجل الوصول إلى المنتجات التي يرغب بها المستخدم.

ولم تؤكد "ميتا" إن كانت تحصل على نسبة من عمليات البيع التي تروج لها أو تعتمد على آليات الإعلانات التقليدية الخاصة بها لتحقيق الأرباح.