لينوفو تكشف عن منصة ألعاب محمولة بشاشة قابلة للطي

استعرضت شركة "لينوفو" الصينية مجموعة متنوعة من منتجاتها المبتكرة مثل حاسوب محمول قابل للفك والتعديل ومنصة ألعاب محمولة مزودة بشاشة قابلة للطي، وذلك خلال الحدث الخاص بها ضمن فعاليات مؤتمر الجوال العالمي "إم دبليو سي" (MWC) المقام حاليا في برشلونة، وفق تقرير بلومبيرغ.

ويؤكد التقرير أن هذه المنتجات ليست نهائية أو جاهزة للطرح في الأسواق بشكلها الحالي، ولكنها نماذج أولية تعمل بكفاءة ويمكن استخدامها ضمن فعاليات المؤتمر، وهي تعطينا لمحة عما تعمل عليه الشركة للسنوات المقبلة.

وفيما يلي أبرز المنتجات التي كشفت "لينوفو" عنها:

حاسوب ذو شاشتين قابل للتخصيص

لا يمكن القول بأن فكرة الحواسيب القابلة للتخصيص والترقية فكرة جديدة كليا أو مبتكرة بشكل كامل، إذ يوجد حاسوب يدعى "فريم ورك" (Framework) يمكن للمستخدم تعديله وتغيير مواصفاته بشكل كامل عبر قطع قابلة للفك والتركيب.

ولكن "لينوفو" قررت تطوير الأمر أكثر من هذا ومنحه المزيد من المواصفات التي يمكن تخصيصها وتزويده بشاشة إضافية يمكن تركيبها وفكها متى دعت الحاجة لذلك، حسب تقرير بلومبيرغ.

وفي الوضع الافتراضي، تلتصق الشاشة الثانية بظهر الجهاز مما يسهل على المستخدم عرض العروض التقديمية لطرف يجلس أمامه، كما يمكنك تغيير مكان الشاشة لتصبح في أكثر من مكان مختلف.

ويمكنك وضع الشاشة الجديدة مكان لوحة المفاتيح، كما يمكن تثبيتها في جوار الشاشة الرئيسية لتعمل كشاشة إضافية تقليدية متصلة بأسلاك خارجية.

ويوفر الحاسوب إمكانية تغيير المنافذ الموجودة فيه بسهولة بفضل اعتماده على فكرة الفك والتركيب بكل سهولة، وهو ما يمنح المستخدمين القدرة على تغيير تجربة استخدام الحاسوب بشكل كامل.

حاسوب بشاشة ثلاثية الأبعاد دون نظارة

ويشير تقرير موقع "ماشابل" (Mashable) التقني الأمريكي إلى أن "لينوفو" استعرضت حاسوبا مزودا بشاشة ثلاثية الأبعاد لا تحتاج لاستخدام نظارات خاصة حتى ترى التأثيرات ثلاثية الأبعاد.

وتوجه "لينوفو" المنتج الجديد بشكل رئيسي إلى الفنانين العاملين في قطاع الرسم ثلاثي الأبعاد والتصميم ثلاثي الأبعاد، لذلك وضعت بداخله مواصفات رائدة من ناحية المعالج والبطاقة الرسومية.

ويعمل الحاسوب الجديد عبر تتبع حركة عين المستخدم بشكل يجعله قادرا على إنتاج الرسومات ثلاثية الأبعاد بكل سهولة، كما يأتي مع قطع خاصة يتم تثبيتها في الشاشة لتدعم اللمس كطريقة جديدة للتحكم فيها، فضلا عن وجود حامل صغير مثبت في قاعدة الجهاز.

منصة ألعاب محمولة مع شاشة قابلة للطي

يشير تقرير موقع "إنغادجيت" التقني الأمريكي إلى أن منصة الألعاب المحمولة "ليجيون غو فولد" (Legion Go Fold) كانت إحدى أبرز المنتجات التي قدمتها الشركة في مؤتمر "إم دبليو سي".

وتأتي هذه المنصة بتصميم فريد للغاية ومختلف عن بقية منصات الألعاب المحمولة، إذ تأتي مع شاشة كبيرة بحجم 11.6 بوصة قابلة للطي ليصبح حجمها بدلا من ذلك 7.7 بوصة في منتصف الجهاز، ومن الجانبين تجد أذرع التحكم في الألعاب.

ولا يقتصر تفرد الجهاز على كون الشاشة قابلة للطي، إذ يمكن فصل أذرع التحكم وتثبيت الشاشة بشكل منفصل في لوحة مفاتيح خاصة ليتحول إلى حاسوب ألعاب تقليدي ومعتاد.

كما يمكن استخدام الشاشة دون الحاجة لتوصيلها بأذرع التحكم أو لوحة المفاتيح كشاشة منفصلة أقرب في تصميمها إلى الحواسيب اللوحية.

وجاءت النسخة الاختبارية من الحاسوب مزودة بمعالج مركزي من "إنتل" مع ذواكر عشوائية بمساحة 32 غيغابايت، ولكن لا توجد معلومات عن البطاقة الرسومية أو قوة الحاسوب الفعلية.

مساعد المكتب الذكي

كذلك كشفت "لينوفو"، وفق تقرير "ماشابل"، عن نموذجين لمساعد العمل الذكي، الأول أشبه بساعة رقمية مزودة بشاشة تخبرك بالمدة التي بقيت تعمل فيها وتقترح عليك متى تحتاج لأخذ استراحة من العمل.

وتستطيع هذه الساعة مزامنة المهام والوظائف والاجتماعات والمواعيد عبر جميع الأجهزة الخاصة بالمستخدم، كما تساعده على تنظيم يومه وتوزيع المهام بشكل جيد.

ويشبه الجهاز الثاني المصباح الذكي، وتصفه الشركة بكونه مساعدا للعمل معزز بالذكاء الاصطناعي يظل يعمل طوال اليوم، ويمكنك الحديث معه وطلب الوظائف منه أو سؤاله عن بعض المعلومات العامة ليجيب عليك بشكل سريع، ويوجد به شاشة أمامية تعرض مجموعة من الرموز التعبيرية كاستجابة لما تطلبه منه.