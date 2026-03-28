غوغل تطلق رسميا ميزة "البحث الحي" بالصوت والكاميرا عالميا

أعلنت شركة غوغل الأمريكية رسميا عن الإطلاق العالمي لميزة "البحث الحي" (Search Live)، وهي تقنية تدمج بين الرؤية الحاسوبية ومعالجة الصوت الفورية لتغيير طريقة تفاعل المستخدمين مع محرك البحث.

وتأتي هذه الخطوة، وفقا لبيان الشركة المنشور عبر مدونتها التقنية الرسمية ذا كيوورد (The Keyword)، كجزء من استراتيجية غوغل لتعميم الذكاء الاصطناعي التوليدي في الحياة اليومية.

وأوضح تقرير تقني نشره موقع ذا فيرج التقني الأمريكي أن الميزة الجديدة تعتمد بشكل كلي على نموذج جيمناي 3.1 فلاش لايف (Gemini 3.1 Flash Live)، وهو أحدث إصدارات غوغل المصممة لتقليل زمن الاستجابة إلى مستويات غير مسبوقة. وتسمح هذه التقنية للمستخدم بفتح كاميرا الهاتف وتوجيهها نحو أي جسم أو مشهد، ثم طرح أسئلة صوتية معقدة حول ما يراه في الوقت الفعلي.

وبحسب تجربة أجراها خبراء موقع تيك رادار التقني الأمريكي، يمكن للمستخدم توجيه الكاميرا نحو محرك سيارة معطل وسؤال المساعد: "ما هو هذا الجزء، وكيف يمكنني التحقق مما إذا كان بحاجة لتغيير؟"، ليقوم النظام بتحليل الصورة وتقديم إجابة صوتية فورية مدعومة بخطوات عملية وروابط لمصادر تقنية.

أبرز الخصائص التقنية

المحادثة المستمرة : تتيح الميزة "المقاطعة الحوارية"، حيث يمكن للمستخدم مقاطعة المساعد أثناء الشرح لإضافة تفاصيل جديدة دون الحاجة لإعادة صياغة السؤال من البداية.

: تتيح الميزة "المقاطعة الحوارية"، حيث يمكن للمستخدم مقاطعة المساعد أثناء الشرح لإضافة تفاصيل جديدة دون الحاجة لإعادة صياغة السؤال من البداية. دعم لغوي واسع : أكدت غوغل أن الميزة تدعم 98 لغة، بما في ذلك اللغة العربية بلهجاتها المختلفة، وهي متاحة الآن في أكثر من 200 دولة.

: أكدت غوغل أن الميزة تدعم 98 لغة، بما في ذلك اللغة العربية بلهجاتها المختلفة، وهي متاحة الآن في أكثر من 200 دولة. تكامل مع "عدسة غوغل" (Google Lens): تدمج الميزة الجديدة بين قدرات التعرف البصري لـ"لنز" والقدرات الحوارية لـ جيمناي، مما يلغي الخط الفاصل بين البحث عن الصور والبحث النصي.

التوافر والخصوصية

ووفقا لمصادر مطلعة، بدأت الميزة بالظهور تدريجيا لمستخدمي تطبيق غوغل على نظامي أندرويد وآي أو إس. حيث يظهر للمستخدمين زر "لايف" (Live) جديد بجوار أيقونة الميكروفون التقليدية في شريط البحث.

وتشير التقارير إلى أن غوغل قامت بتحسين استهلاك الطاقة لهذه الميزة، مما يسمح باستخدام الكاميرا والمعالجة السحابية لفترات أطول دون استنزاف كبير للبطارية، وهو تحد تقني كان يواجه النسخ التجريبية السابقة.

وفيما يتعلق بالخصوصية، أكد متحدث باسم غوغل، في تصريح لوكالة رويترز، أن "البحث الحي" مصمم مع مراعاة بروتوكولات الخصوصية الصارمة للمستخدمين، حيث لا يتم تخزين البث المباشر للكاميرا أو الصوت إلا بموافقة المستخدم الصريحة لتحسين النموذج، مع توفير خيارات سهلة لمسح سجل البحث الحي فور انتهاء الجلسة.

ويأتي إطلاق هذه الميزة في وقت تشتعل فيه المنافسة بين غوغل ومواطنتيها شركتي أوبن إيه آي، مطورة تشات جي بي تي، وآبل، حيث تسعى كل منها للسيطرة على سوق المساعدات الشخصية القائمة على الرؤية والصوت.