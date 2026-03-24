أفضل ٥ منصات لإنشاء المواقع الإلكترونية

دخل عالم تطوير الويب اليوم مرحلة النظم المستقلة، حيث لم يعد دور المستخدم محصورا في سحب وإفلات العناصر، بل أصبح أقرب إلى مدير مشروع يوجه الذكاء الاصطناعي التوليدي. وبفضل تقنيات مثل توليد الكود اللحظي والأتمتة التنبئية، تقلصت الفجوة بين الفكرة والتنفيذ من أسابيع إلى دقائق معدودة.

وتحولت المنصات من أدوات سحب وإفلات إلى محررات محادثة، وأصبح المستخدم اليوم قادرا بالذكاء الاصطناعي على رؤية الموقع وبناء هيكله وكتابة المحتوى وتطوير الموقع وتحسينه في ثوان.

وفي الوقت الحالي تتميز 5 منصات عالميا في هذا المجال، في هذا التقرير نستعرضها بمختلف فئاتها، والتي تخدم من المبتدئين إلى كبار الشركات.

1. ويكس.. المنصة المتكاملة والريادة في "فايب كودينغ"

تعتبر منصة ويكس (Wix) حسب المختصين كأكثر المنصات مرونة بفضل دمجها العميق للذكاء الاصطناعي في كافة مفاصل العملية الإبداعية، حيث أطلقت المنصة مساعدها أسترو (Astro) الذي يعمل بنظام "المحادثة النشطة" لبناء المواقع.

كما توفر أداة ويكس ستوديو (Wix Studio) للمحترفين، التي تسمح بتعديل الكود البرمجي عبر أوامر نصية بسيطة، وهو ما يعرف بـ "فايب كودينy" (Vibe Coding)، مما يمنح المصممين حرية مطلقة دون الحاجة لكتابة سطر برمجي واحد يدويا.

ووفقا لمراجعة موقع "تول تيستر" (Tooltester)، تظل ويكس الخيار الأول بفضل قاعدتها التي تضم أكثر من 300 مليون مستخدم وتفوقها في أدوات تحسين محركات البحث (SEO) الذكية.

2. شوبيفاي.. المعيار الذهبي للتجارة القابلة للتوسع

تعتبر شوبيفاي (Shopify) العمود الفقري للتجارة الإلكترونية العالمية، حيث ركزت هذا العام على تحويل المتجر من واجهة عرض إلى شريك تجاري ذكي. كما أضافت تحديث "سايدكيك إيه آي" (Sidekick AI) الذي أصبح قادرا على مراقبة أداء المتجر بشكل استباقي وتقديم توصيات تجارية لحظيا عبر ميزة "شوبيفاي بلس" (Shopify Pulse).

ومن المميزات الرئيسية لها، هو نظام دفع هو الأسرع عالميا، مع قدرة فائقة على إدارة المخزون والتنبؤ بالمبيعات باستخدام خوارزميات التعلم الآلي، إذ تشير تقارير "ماكس برودكتيف إيه آي" (Max Productive AI) إلى أن شوبيفاي هي المنصة الأكثر موثوقية للمتاجر التي تسعى للنمو السريع والأمان العالي.

3. سكوير سبيس.. حيث تلتقي الأناقة بالذكاء الاصطناعي

لطالما كانت سكوير سبيس (Squarespace) المفضلة للمبدعين، وهذا العام عززت مكانتها بأدوات تصميم لا تضاهى بصريا، حسب ما صرح بعض المستخدمون.

فقد طورت سكوير سبيس محرك "بلوبرينت إيه آي بيلدر" (Blueprint AI Builder)، الذي صنف كأحد أفضل اختراعات العام وفقا لمجلة "تايم"، حيث ينشئ هيكل موقع كامل بهوية بصرية متسقة بناء على إجابات بسيطة من المستخدم.

كما تتميز الخدمة بشبكة تصميم مرنة (Grid Framework) تضمن احترافية المظهر مهما كانت التعديلات، مع ميزات تدوين وتسويق مدمجة قوية.

ويؤكد موقع "ويبسايت بيلدر إكسبرت" (Website Builder Expert) أن سكوير سبيس هي الأفضل للمشاريع التي تعتمد على "الجمالية البصرية" والسهولة الفائقة.

4. 10 ويب.. جسر العبور الذكي إلى عالم ووردبريس

تعتبر 10 ويب (10Web) الحل المثالي لمن يريد قوة ووردبريس (WordPress) دون عناء إدارته التقنية المعقدة.

وتتضمن الخدمة تقنية "إيه آي ريكرييشنز" (AI Recreations) التي تسمح باستنساخ أي موقع موجود عبر الرابط وتحويله إلى قالب ووردبريس (WordPress) قابل للتعديل بالكامل في ثوان، كما تتميز باستضافة مُدارة بالكامل توفر سرعة تحميل تفوق 90 درجة على مقياس غوغل بيج سبيد (Google PageSpeed)، مع أتمتة كاملة للتحديثات والأمن.

وتفيد بيانات منصة 10 ويب الرسمية أن أكثر من مليوني موقع تم إنشاؤه عبر نظامهم الذكي الذي يدمج بين إليمينتور (Elementor) و"إيه آي كو بايلوت" (AI Co-Pilot).

5. هوستينجر بيلدر.. الكفاءة القصوى بأقل تكلفة

أثبتت هوستينجر (Hostinger) أن الجودة العالية لا تعني بالضرورة سعرا مرتفعا، حيث تقدم حلا متكاملا للمبتدئين وأصحاب المشاريع الناشئة. فأداة هوستينجر هورايزونز (Hostinger Horizons) لإنشاء تطبيقات الويب البسيطة عبر الأوامر النصية، بالإضافة إلى منشئ المواقع الذي يعتمد على سحب وإسقاط العناصر بذكاء (Smart Drag-and-Drop).

وتعتبر مميزته الرئيسية هي تكلفته البسيطة التي تبدأ من أقل من دولارين شهريا، شاملة الاستضافة، والنطاق، وأدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء الشعارات والمحتوى.

وقد صنف موقع "بيت كاتشا" (Bitcatcha) خدمة هوستينجر كأفضل منشئ مواقع اقتصادي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، متفوقة على منافسيها في سرعة الإطلاق الأولي.

التوجه نحو "الويب الشخصي"

يقول المراقبون إن الاتجاه الأبرز في نهاية هذا العام هو "الويب المتغير"، حيث أن المواقع لم تعد جامدة، بل أصبحت تتشكل وتتغير واجهاتها ومحتواها لحظيا لتناسب كل زائر على حدة. واختيارك للمنصة اليوم لا يعتمد فقط على سهولة الاستخدام، بل على قدرة هذه المنصة على استيعاب ومعالجة بيانات المستخدمين بذكاء لتوفير تجربة فريدة.

ويشير المختصون في إنشاء المواقع إلى أن الأدوات التي يتم اختيارها اليوم ليست مجرد واجهات تصميم، بل هي شريك استراتيجي يمتلك القدرة على التكيف مع الطموح وتحويل الأفكار إلى واقع رقمي ملموس في ثوان. فالتكنولوجيا ستستمر في التطور، لكن القيمة الحقيقية تظل في الرؤية التي تقود الذكاء الاصطناعي نحو النجاح، والمستقبل الرقمي لا ينتظر من يتردد.