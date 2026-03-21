"ألمونيوم" نظام تشغيل من غوغل لمنافسة ويندوز وماك

في العام الماضي، أعلنت شركة غوغل نيتها إيقاف دعم أنظمة "كروم أو إس" واستبداله بنظام جديد يدمج بينه وبين نظام أندرويد لتشغيل الهواتف، ويفترض أن يكون هذا النظام نسخة محسنة من كلا النظامين ويمنح الحواسيب التي تعتمد عليه حرية أكبر في الاستخدام، وتشير التقارير إلى أن النظام الجديد يدعى "ألمونيوم أو إس" (Aluminium OS) أو (ألوس) (ِAlos) اختصارا.

ولكن كشف تقرير نشره موقع "وايرد" التقني الأمريكي في الأسابيع الماضية أن نظام "ألمونيوم أو إس" ليس مجرد بديل لنظام "كروم أو إس"، بل هو محاولة من غوغل للدخول إلى قطاع لم تكن تعمل به سابقا، وهو أنظمة تشغيل الحواسيب الاحترافية سواء كانت مكتبية أو محمولة.

ويمكن القول إ ن نظام "ألمونيوم أو إس" سيكون الخطوة الأولى من غوغل لمواجهة نظام ويندوز لمايكروسوفت وماك أو إس لآبل، فهل تنجح في مسعاها؟

ما هو نظام "ألمونيوم أو إس"؟

لطالما تحدثت غوغل عن التوافق بين أنظمة "كروم أو إس" وأنظمة "أندرويد"، كما أنها أتاحت للمستخدمين تثبيت واستخدام تطبيقات "أندرويد" بشكل مباشر في حواسيب "كروم بوك"، ولكن يشير تقرير "وايرد" إلى أن هذا الأمر يعد صغيرا مقارنة بما تقدمه الشركة في نظام "ألمونيوم أو إس".

وتكشف طلبات التوظيف التي نشرتها غوغل في العام الماضي عن بعض نواياها مع نظام "ألمونيوم أو إس"، إذ طلبت مدير منتجات له خبرة في طرح المنتجات على أنظمة أندرويد والحواسيب المحمولة واللوحية على حد سواء.

كما ذكرت الشركة في أحد طلبات التوظيف 3 فئات مختلفة من حواسيب "ألمونيوم أو إس"، الأولى وهي النسخة الاقتصادية أو الأقل في المواصفات، ثم تأتي الفئة المتوسطة الموجهة لكافة المستخدمين، وأخيرا النسخة الرائدة التي تطلق عليها الشركة "بريميوم".

وبينما لا توجد معلومات كافية حول ماهية النظام الجديد أو حتى قدراته الفعلية، إلا أن تقريرا نشره موقع "ذا فيرج" التقني الأمريكي في مطلع فبراير/شباط 2026 يعطينا لمحة حول قدرات هذا النظام.

ويصف التقرير نظام "ألمونيوم" بكونه نظام أندرويد ولكن للحواسيب الشخصية، أي أن النظام يأتي مع مجموعة من التطبيقات والواجهات التي تعتمد على أنظمة أندرويد.

هل يختلف "ألمونيوم" عن "كروم أو إس"؟

رغم التشابه الظاهر بين نظامي "ألمونيوم" و"كروم أو إس"، فإنهما يختلفان في الفكرة المحورية والجوهرية للنظام، وهي النواة التي بُني عليها.

وفي حالة "ألمونيوم"، فإن هذه النواة هي نظام "أندرويد"، أي أن المستخدم سيكون قادرا على تحميل تطبيقات مخصصة للنظام من خلال متجر تطبيقات غوغل بشكل يحاكي آلية عمل أنظمة أندرويد الحالية.

ولكن في "كروم أو إس" يختلف الأمر قليلا، إذ لا وجود للنظام دون متصفح "غوغل كروم" كونه هو النواة الرئيسية لتشغيل الحاسوب والنظام.

ويعني هذا أن جميع التطبيقات التي تستخدمها في "كروم أو إس" يجب أن يكون لها نسخة ويب متاحة عبر موقع الشركة أو إضافة يتم تثبيتها من متجر إضافات "كروم" المعتاد.

ويمنح هذا الاختلاف البسيط حواسيب "ألمونيوم" مجموعة واسعة وكبيرة للغاية من الاستخدامات التي تتفوق على مثيلاتها الموجودة في "كروم أو إس".

ويمكن التفكير في نظام "ألمونيوم أو إس" على أنه محاولة غوغل لتقليد أنظمة "ماك أو إس" التي تقدمها آبل، ففي النهاية النظام قائم بحد ذاته ومنفصل عن بقية أنظمة الشركة رغم توافقها معه.

مواجهة الاحتكار

ويؤكد تقرير ذا فيرج أن انتشار نظام "ألومنيوم" واستخدامه بكثرة من قبل المطورين والمصنعين، فضلا عن سياسات غوغل لدعم أنظمتها، قد يجعل الشركة تواجه تهم الاحتكار والسيطرة على الأسواق بشكل غير مشروع.

ويعود السبب في ذلك إلى مستوى التكامل الموجود بين أنظمة أندرويد وألومنيوم الجديدة؛ فإ ذا كان هذا التكامل بدرجة كبيرة مثلما يحدث مع حواسيب ماك وآيفون، فإن الشركة قد تواجه تهما بالاحتكار مجددا.

هل ينجح "ألومنيوم"؟

لا يمكن الحكم على نظام "ألومنيوم" من الآن قبل ظهوره أو ظهور تفاصيل رسمية حوله، ولكن لا يعني هذا أن النظام لا يملك فرصة للنجاح ، وذلك بفضل تضافر مجموعة من العوامل التي ساهمت في نجاح حواسيب آبل وأنظمتها بشكل سابق.

وفي مقدمة هذه العوامل يأتي الانتشار الواسع والعلاقات الجيدة التي تحظى بها غوغل مع مصنعي المعالجات ومكونات الحواسيب الأخرى، إذ أعلنت شركة كوالكوم، المسؤولة عن صناعة معالجات الهواتف المحمولة، مؤخرا عن خطتها لطرح مجموعة من معالجات الحواسيب التي ستعمل مع حواسيب "ألومنيوم" لغوغل، حسب ما جاء في تقرير ذا فيرج.

ويؤكد نجاح آبل في طرح حواسيب محمولة تعتمد على معمارية "إيه آر إم" (ARM) الشبيهة بالهواتف أن تعاون كوالكوم وغوغل سيكون مثمرا.

كما أن الانتشار الواسع لهواتف أندرويد سيدفع العديد من المستخدمين لاقتناء الحواسيب الجديدة في محاولة منهم لتجربة هذا النظام والوصول إلى تجربة النظام البيئي المتكامل والمتوافق بشكل كامل.

العقبة الكبرى

ويقف أمام نظام "ألومنيوم" مجموعة من العقبات التي قد تعطل تبني المستخدمين له وانتشاره بشكل واسع، وتسبب هذه العوامل -على الأقل- في تكرار سيناريو "كروم أو إس" مع الأنظمة.

وتبدأ هذه العقبات من تبني المطورين والمبرمجين للغة البرمجة الجديدة والنظام الجديد ؛ فبدون وجود تطبيقات وبرامج احترافية توازي تلك الموجودة في الحواسيب المحمولة الأخرى، لن يحظى "ألومنيوم" بالانتشار.

وهذا السبب تحديدا كان العامل الرئيسي الذي أوقف تطور "كروم أو إس"، إذ إ ن المطورين لم يقوموا بدعم النظام بشكل كامل كونه يعتمد على متصفح كروم.

متى تنوي غوغل طرح "ألومنيوم أو إس"؟

لا يوجد حتى الآن موعد رسمي لطرح النظام الجديد أو الكشف عنه، ولكن يشير تقرير موقع "بي سي ورلد" التقني الأمريكي إلى أن النظام الجديد سيصدر خلال هذا العام بشكل ما.

ولكن الإطلاق الذي يحدث هذا العام سيكون تجريبيا ومحدودا بشكل كبير، مع توقعات بأن يبدأ الإطلاق الفعلي للنظام في عام 2028، بحسب المصدر ذاته.