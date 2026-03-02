لعبة جديدة من "غود أوف وور" بأبطال وقصة مختلفين

يعمل استوديو "سانتا مونيكا" التابع لشركة "بلاي ستيشن" على تطوير لعبة جديدة تدور في عالم غود أوف وور (God of War) مع أبطال جدد تماما وقصة مختلفة عن الأجزاء السابقة، كما جاء في تقرير نشره موقع "في جي سي" (VGC) التقني الأمريكي.

ويعد استوديو "سانتا مونيكا" هو المسؤول الأول عن تطوير سلسلة ألعاب "غود أوف وور" منذ ظهورها للمرة الأولى في عام 2005 وحتى أحدث أجزائها الذي صدر منذ أسابيع قليلة.

ويشير التقرير إلى منشور من حساب "لينكدإن" التابع لأحد الكتاب العاملين بالاستوديو، إذ أوضح المنشور أن الكاتب عمل على بناء العالم المتسع للسلسلة، بما فيه العمل على تفاصيل العالم وقصصه والشخصيات الجديدة التي تظهر فيه.

ويتسق هذا المنشور مع تقرير سابق نشرته وكالة "بلومبيرغ" الإخبارية عن وجود عالم متصل للسلسلة يضم مجموعة من الشخصيات والألعاب المختلفة التي تحدث داخله، ويحاكي هذا العالم سلسلة أفلام "مارفل" السينمائية.

ويفترض أن يتم الإعلان عن هذه اللعبة الجديدة خلال صيف هذا العام حسب تصريحات سابقة للممثل الصوتي كريستوفر غادج الذي أدى شخصية بطل اللعبة خلال الأجزاء الأخيرة، وأكد أن لعبته القادمة ستصدر في الوقت ذاته، كما جاء في التقرير.

ولا توجد الكثير من التفاصيل حول قصة اللعبة القادمة أو أبطالها، إذ يحاول استوديو "سانتا مونيكا" الإبقاء عليها سرا قدر الإمكان، لدرجة أن كوري بارلوغ، وهو المخرج الذي كان مسؤولا عن إعادة تطوير السلسلة ترك العمل عليها لصالح مشروع غير معلن عنه، حسب التقرير.

وتجدر الإشارة إلى أن الاستوديو طرح مؤخرا لعبة "غود أوف وور: سونز أوف سبارتا" (God of War: Sons of Sparta)، وهي لعبة مختلفة تدور في عالم غود أوف وور وتتبع قصة بطل السلسلة قبل الأحداث التي بدأت في عام 2005، وهي تختلف عن بقية ألعاب السلسلة في أسلوب اللعب والأسلوب الرسومي.

وقد لاقت هذه اللعبة ردود فعل متفاوتة من الجماهير والمراجعين على حد سواء بسبب أسلوب اللعب المختلف الذي قدمته.