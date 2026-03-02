شاهد: شاومي تكشف عن أحدث المفاهيم التصورية لسياراتها المستقبلية

كشفت شركة "شاومي" الصينية عن أحدث مفهوم تصوري لسياراتها الكهربائية الفائقة تحت اسم "فيجن غران توريزمو" (Vision Gran Turismo) ضمن فعاليات مؤتمر "إم دبليو سي" (MWC) المقام حاليا في برشلونة، حسب التقرير الذي نشره موقع "إلكتريك" (Electrek) المختص بالسيارات الكهربائية.

وتأتي هذه السيارة ضمن مبادرة "غران توريزمو" التي أطلقها مطور اللعبة الشهيرة على منصات "بلاي ستيشن" كازونوري ياموتشي، لتصبح "شاومي" بذلك أول الشركات الصينية التي تشارك في المبادرة وتكشف عن مفهومها التصوري.

ويحتفل مشروع "فيجن غران توريزمو" بمرور 15 عاما على طرح سلسلة ألعاب السيارات الشهيرة، ويهدف في المقام الأول للإجابة عن سؤال طرحه ياموتشي على عدة شركات وهو: "هل يمكنك تصميم نسختك المثالية من سيارات جي تي"، وذلك حسب ما جاء في الموقع الرسمي للمبادرة.

واستجاب عدد كبير من مصنعي السيارات الكلاسيكيين حول العالم لسؤال ياموتشي، ومن بينهم "أوبل" التي طرحت نسخة مخصصة من "كورسا"، و"شيفروليه" التي طرحت نسخة من "كورفيت"، فضلا عن "سكودا" و"جينيسيس" أيضا، حسب ما جاء في موقع المبادرة.

ورغم أن "فيجن غران توريزمو" تظل مفهوما تصوريا قد لا تطرحه "شاومي" بهذا الشكل تجاريا، إلا أنه يكمل النجاح الذي حققته أولى سيارات الشركة الكهربائية والتي حملت اسم "إس يو 7" (SU7) وتمكنت من كسر حاجز 300 ألف طلب حجز مسبق في أيام معدودة.

سيارة كهربائية خارقة

وجاءت سيارة "شاومي" الجديدة مبنية على منصة "كربيد السيليكون" الخاصة بالشركة ذات جهد 900 فولت، مع تصميم ديناميكي يقلل مقاومة الهواء وأبواب على شكل مقصات وجناح خلفي ضخم مصنوع من ألياف الكربون.

وتمتاز السيارة بتصميمها المستقبلي الأخاذ، فضلا عن محرك بقوة فائقة تقترب من 1900 حصان، حسب تقرير موقع "إلكتريك" للسيارات الكهربائية.

وقد عملت "شاومي" جاهدة لتطوير منظومة فائقة تستغل تصميم السيارة وتدفق الهواء حول أجزائها المختلفة من أجل الحفاظ على ثبات السيارة في المنحنيات على السرعات المرتفعة فضلا عن تبريد محرك السيارة بشكل أكثر كفاءة، وهو الأمر الذي دفع ياموتشي لوصف السيارة بكونها معيار ذهبي جديد في السيارات الحديثة، حسب تقرير موقع "آرينا إي في" (ArenaEV) المختص بالسيارات الكهربائية.

ولا يقتصر الابتكار على أداء السيارة وتصميمها الخارجي فقط، إذ ابتكرت الشركة مفهوما جديدا للمقصورة الداخلية أطلقت عليه "سوفا ريسر" (Sofa Racer)، وهو يدمج كل مكونات المقصورة معا ويجعلها تتناغم بشكل يشبه غرفة المعيشة التقليدية في المنزل.

كما تحمل السيارة فلسفة الدمج بين التقنيات الحديثة للتحكم فيها سواء كانت عبر شاشة اللمس أو الأوامر الصوتية وتتناغم مع منظومة "شاومي" للمنزل الذكي.

نجاح في قطاع السيارات

ويأتي الكشف عن المفهوم التصوري الجديد من "شاومي" عقب تحقيقها نجاحا باهرا في قطاع السيارات الكهربائية، إذ تمكنت الشركة من شحن أكثر من 400 ألف سيارة خلال العام الماضي الذي شهد كشفها عن سيارة "إس يو 7".

ويعزز هذا النجاح من مكانة "شاومي" كشركة سيارات كهربائية رائدة، حسب تقرير موقع "إلكتريك".