ذكاء "آنثروبيك" الاصطناعي يلعب دورا محوريا في الحرب على إيران

استخدم الجيش الأمريكي أداة الذكاء الاصطناعي "كلود" (Claude) التابعة لشركة "آنثروبيك" لتنسيق الضربات على إيران خلال الحرب الجارية، حسب تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الذي يرى أن في ذلك مخالفة واضحة لأوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي طالب بالتوقف عن استخدام خدمات الشركة.

وأكد التقرير أن مراكز التحكم في الهجوم الأمريكية حول العالم بما فيها مركز التحكم بالشرق الأوسط اعتمدت على أداة "آنثروبيك" لتنسيق الهجوم، لتصبح هذه المرة الثانية التي يستخدم فيها الجيش الأمريكي أدوات "آنثروبيك" في عملياته عقب استخدامهأ في اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في فبراير/شباط الماضي.

ويعكس هذا الأمر مدى انخراط "آنثروبيك" وأدواتها في عمليات وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) وأنظمتها، إذ لم تتمكن من التخلي عن استخدامها رغم الإعلان رسميا بقطع العلاقات معها، كما جاء في التقرير.

ولعبت "كلود" دورا محوريا في إجراء التقييمات الاستخبارية وتحديد الأهداف ومحاكاة سيناريوهات المعارك، وفق ما جاء في تقرير "وال ستريت جورنال".

وتسببت الاستخدامات العسكرية لأدوات "آنثروبيك" في احتدام مفاوضاتها مع البنتاغون، إذ رفضت منح البنتاغون وصولا كاملا إلى كافة أدواتها فضلا عن استخدامها في كل السيناريوهات القانونية التي قد تتضمن المراقبة الشاملة وتطوير أسلحة معتمدة عليها وذاتية التشغيل بالكامل، كما جاء في تقرير منفصل من وكالة "أكسيوس".

وانتهى الأمر بوصف البنتاغون لشركة "آنثروبيك" بأنها تشكل خطرا على سلاسل التوريد الأمريكية حسب التقرير، وهو ما تعهدت الشركة بمحاربته في القضاء الأمريكي.

ودفع هذا الأمر ترمب لتوجيه أوامر مباشرة إلى كافة الوكالات الفيدرالية بالتوقف فورا عن استخدام "كلود" منددا بالشركة وواصفا إياها بأنها "شركة ذكاء اصطناعي يسارية متطرفة يديرها أشخاص لا يفقهون شيئا عن العالم الحقيقي"، حسب تقرير منفصل من صحيفة "غارديان" البريطانية.

ولكن، أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أن أدوات "آنثروبيك" ستظل مستخدمة في البنتاغون لمدة لا تزيد عن 6 أشهر حتى يتم الانتقال بشكل سلس إلى أدوات ذكاء اصطناعي أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن سام ألتمان المدير التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" المطورة لنموذج الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" أعلن عن التوصل إلى اتفاق بين شركته ووزارة الحرب الأمريكية لاستخدام تقنياتها، ويمكن الاطلاع على تفاصيل الخبر في الرابط التالي: رسميا "أوبن إيه آي" في قلب وزارة الحرب الأمريكية.