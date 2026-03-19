لماذا قررت سامسونغ إلغاء هاتفها ثلاثي الطيات؟

تطورت تقنية الهواتف القابلة للطي بشكل كبير في السنوات الماضية مقارنة بما كانت عليه عندما ظهرت للمرة الأولى منذ سبع سنوات تقريبا.

ويظهر هذا التطور بوضوح في هواتف "سامسونغ" تحديدا التي تغيرت من هواتف سميكة ذات مفصلات خارجية بارزة وخط فاصل بارز في منتصف الشاشة إلى هواتف نحيفة للغاية مع مفصلة تكاد لا تظهر في منتصف الشاشة الداخلية وهواتف قابلة للطي ثلاث مرات.

ورغم ريادة سامسونغ الواضحة في هذا القطاع، فإن الشركة قررت بشكل مفاجئ التوقف عن بيع هاتفها ثلاثي الطيات المعروف باسم "غالاكسي زي تراي فولد" (Galaxy Z Trifold)، وذلك رغم المبيعات الكبيرة التي حققها في خلال دورة حياته القصيرة التي امتدت 3 أشهر.

تجربة تقنية أكثر من منتج

أكدت وكالة "بلومبيرغ" في تقريرها نية سامسونغ التوقف عن بيع الهاتف الذي يقترب ثمنه الرسمي من 3 آلاف دولار تقريبا، وذلك عقب الانتهاء من المخزون الموجود حاليا للهاتف في كافة الأسواق العالمية.

ويشير التقرير إلى كون هاتف "غالاكسي زي تراي فولد" تجربة تقنية واستعراض لقدرات التصنيع لدى الشركة أكثر من كونه هاتفا رئيسيا تنوي الحفاظ عليه ضمن سلاسل الهواتف الخاصة بها مثل بقية الهواتف القابلة للطي.

وبينما لم تذكر سامسونغ سببا للتوقف عن طرح الجهاز، فإن وون جون تشوي، الرئيس التنفيذي للعمليات في قسم تجربة الهاتف المحمول بشركة سامسونغ أكد ان عملية تصنيع "تراي فولد" أكثر تعقيدا وصعوبة من الهواتف القابلة للطي المعتادة، لذلك لم تقرر الشركة مستقبل السلسلة، حسب التقرير.

ويشير تقرير مستقل من موقع "سي نت" التقني الأمريكي إلى أن تكاليف تصنيع الهاتف ستزيد جدا خلال الشهور المقبلة إن استمرت الشركة في إنتاجه، ويعود السبب لذلك إلى استخدام ذواكر عشوائية رائدة ونحيفة وسط أزمة الذواكر العشوائية العالمية.

فئة لها طلب كبير

ومن جانبه يرى فرانسيسكو جيرونيمو، نائب رئيس قسم أجهزة العملاء في شركة أبحاث التكنولوجيا "آي دي سي" (IDC) أن فئة الهواتف ثلاثية الطيات تمتع بطلب متزايد رغم سعرها المرتفع، وذلك في حديثه مع "سي نت".

وتابع قائلا إن "المبيعات القوية التي حققها هاتف هواوي ثلاثي الطيات مؤشر قوي على رغبة المستخدمين في هذه الفئة من الهواتف"، مشيرا إلى أن "هواوي" باعت 1.2 مليون وحدة من هاتفها ثلاثي الطيات محققة 3.2 مليار دولار في المبيعات.

ولا تختلف القصة كثيرا مع هاتف "غالاكسي زي تراي فولد"، إذ ظهرت سوق موازية لبيع الهاتف فور توافره في الأسواق العالمية، وتجاوز سعره 4200 دولار في دبي وذلك مقارنة مع 3200 دولار حسب تقرير نشره موقع "سام موبايل" المختص بأجهزة الشركة.

ويعود السبب في ذلك إلى أن مخزون الهاتف نفذ بشكل سريع من كافة المتاجر الرسمية التي كانت توفر الهاتف، ويتوقع أن يرتفع سعره مجددا مع اقتراب المخزون الموجود حاليا من النفاذ كونه الأخير.

تجربة مختلفة

يؤكد مقطع الفيديو الذي قام اليوتيوبر التقني الأمريكي ماركيز براوني بمشاركته عبر قناته "إم كي بي إتش دي" أن تجربة استخدام هاتف سامسونغ ثلاثي الطيات تختلف كثيرا عن هواتف سامسونغ القابلة للطي الأخرى.

ويعود السبب في ذلك إلى حجم الشاشة الداخلية التي تصل إلى 10 بوصة تقريبا، وهو حجم يقارب حجم الأجهزة اللوحية مثل "آيباد" و"غالاكسي تاب"، لذلك فإن تجربة استخدام الشاشة الداخلية ومشاهدة المحتوى عليها تعد مختلفة للغاية عن الأجهزة المعتادة القابلة للطي.

وبعد تخلي سامسونغ عن هذه الفئة، لا يصبح أمام المستخدمين الراغبين في اقتناء هواتف مماثلة إلا التوجه إلى هواتف "هواوي" ثلاثية الطيات، أو الاكتفاء بالهواتف ثنائية الطي التي أصبحت أكثر موثوقية ومتانة، خاصة مع استعداد الشركات لطرح طرز جديدة من هذه الهواتف، وتحديدا من شركتي أوبو وهونر الصينيتين.