تجمع بين إكس بوكس وويندوز.. تعرف على منصة ألعاب مايكروسوفت القادمة

يعيش الجيل الحالي من منصات الألعاب لحظاته الأخيرة، إذ تستعد مايكروسوفت وسوني للكشف عن الأجيال المقبلة من منصات الألعاب المنزلية الخاصة بها سواء كانت "إكس بوكس" أو "بلاي ستيشن".

وبينما تشير التقارير السابقة إلى أن "بلاي ستيشن 6" قد تتأخر قليلا بسبب أزمة الذواكر العشوائية، إلا أننا قد نرى أجهزة "إكس بوكس" الجديدة في القريب العاجل، وذلك حسب تقرير موقع "ذا فيرج" التقني الأمريكي.

ولكن ماذا تخبئ لنا مايكروسوفت مع الجيل الجديد من منصة الألعاب المنزلية إكس بوكس؟

المشروع "هيلكس"

روجت الرئيسة التنفيذية الجديدة لقطاع "إكس بوكس" في مايكروسوفت، آشا شارما، للجيل الجديد من منصات إكس بوكس تحت مسمى "هيلكس" عبر تغريدة رسمية من حسابها في منصة "إكس" مطلع الشهر الجاري.

وأوضحت أن الجيل الجديد من المنصة سيكون قادرا على تشغيل ألعاب الحاسوب الشخصي وألعاب إكس بوكس على حد سواء فيما وصفته خطوة جديدة لعالم الألعاب.

وفي مؤتمر تقنية معالجات الرسومات من إنفيديا "جي تي سي" (GTC) الذي أقيم خلال الأيام الماضية في سان فرانسيسكو، كشفت مايكروسوفت على لسان جيسون رونالد نائب رئيس قسم الجيل القادم في الشركة عما يحمله الجيل المقبل من المنصة للمستخدمين.

وبينما لم يشر رونالد إلى سبب إطلاق "هيلكس" على المشروع الجديد، إلا أنه يشير إلى شكل اللولب المزدوج الذي يرمز عادة إلى الأحماض النووية، وتتسق هذه الإشارة مع ما تنوي الشركة القيام به من دمج لمنصات "إكس بوكس" والحاسوب الشخصي معا.

ماذا يقدم الجيل الجديد؟

لم يتحدث رونالد باستفاضة حول مزايا الجيل القادم من أجهزة إكس بوكس، ولكنه اكتفى بالإشارة إلى أنها تعتمد على أحدث المعالجات الرسومية من شركة "إيه إم دي" (AMD) الرائدة.

ويضمن لها هذا مجموعة متنوعة من المزايا مثل الجيل القادم من تقنيات رفع الدقة الرسومية بالذكاء الاصطناعي وتتبع الأشعة.

كما أنها تحمل التقنية الجديدة التي تدعى "إف إس آر دايموند" (FSR Diamond)، كما جاء في تقرير "ذا فيرج"، وهي تعمل على توليد الإطارات باستخدام الذكاء الاصطناعي مما يساهم في رفع دقة العرض وزيادة أداء الألعاب بشكل كبير، ويمكن التفكير في هذه التقنية على أنها مثيلة تقنية "دي إل إس إس" (DLSS) لشركة إنفيديا.

لذلك يمكن القول إن الجيل القادم من أجهزة إكس بوكس يقدم تجربة رسومية أفضل وأقوى من الأجيال الحالية، وهو الأمر المتوقع منه.

وعن مفهوم تشغيل ألعاب الحاسوب الشخصي وإكس بوكس معا، أشار رونالد إلى أن هذا يضمن للمستخدمين الوصول إلى ألعاب أي من المنصتين بشكل مباشر وسريع عبر المنصة الأخرى.

ولكن لا يقتصر الأمر على توفير الألعاب بشكل متبادل بين المنصتين فقط، بل يتضمن تغييرا في آلية برمجة وتطوير الألعاب بشكل مباشر.

التطوير وشراء اللعبة مرة واحدة

ويعتمد مفهوم الجيل الجديد من منصات مايكروسوفت على توفير اللعبة وتطويرها مرة واحدة فقط لكل من أجهزة إكس بوكس وحواسيب ويندوز بدلا من القيام بذلك لكل نظام منها على حدة.

ويؤكد رونالد حسب تقرير الموقع أن الشركة ما زالت تجري محادثات مطولة مع مطوري الألعاب لتوفير الوقت عليهم وتطوير اللعبة لمنصة واحدة فقط وجعلها تعمل على المنصة الأخرى، وهو ما يتضمن تغييرا في برمجية وأكواد المنصة نفسها.

ويعني هذا أن المستخدم لن يحتاج لشراء نسخ مختلفة من اللعبة ذاتها، فشرائها على منصة "إكس بوكس" أو "هيلكس" يضمن له وجودها على حاسوبه الشخصي.

كما تحصل أجهزة الحاسوب الشخصي على واجهة جديدة للتحكم في الألعاب تجعلها أقرب إلى واجهة منصة "إكس بوكس"، وذلك ليسهل على المستخدم الوصول إلى ألعابه بكل سهولة.

ورغم كل هذه التغييرات، فإن رونالد لم ينفِ حسب التقرير إمكانية وجود ألعاب حصرية لمنصة "هيلكس".

ما سعر الجيل الجديد؟

يصعب تحديد سعر الجيل الجديد من منصات "إكس بوكس" قبل طرحه رسميا في المتاجر، خاصة في مثل هذه الأوقات التي تعاني شحا شديدا في الذواكر العشوائية.

ولكن حسب تقرير نشره موقع "إكس دي إيه" التقني الأمريكي، فإن سعر منصات المشروع "هيلكس" سيكون مرتفعا بالمقارنة بمنصات الألعاب التقليدية، وذلك لأنه حاسوب متكامل إلى جانب كونه منصة ألعاب.

ويشبه التقرير منصة "إكس بوكس" الجديدة بمنصة "ستيم" المخصصة للألعاب التي تحمل اسم "ستيم ماشين"، والتي يتوقع صدورها بسعر يصل إلى ألف دولار تقريبا حسب تقرير منفصل من موقع "فيديو غيم كورنيكل" المتخصص بالألعاب.

متى يصل "هيلكس"؟

من المتوقع أن تبدأ مايكروسوفت بإرسال وحدات التطوير الاختبارية التي تحمل اسم المشروع "هيلكس" إلى مطوري الألعاب ومصمميها في عام 2027، أي أن المطورين سيبدؤون العمل على المنصة في ذلك الوقت.

وإذا كان ما حدث مع الأجيال السابقة للمنصات دليلا على معدل التطوير وسرعته، فإن وصول نسخ المطورين في مطلع عام 2027 قد يعني صدور الجهاز النهائي مع نهاية عام 2028 أو مطلع عام 2029 بأقصى تقدير.

ولكن قد يختلف الأمر مع "هيلكس" كون الشركة تسعى لتقديم مفهوم جديد للغاية قد يحتاج وقتا أطول للمطورين ومصنعي الألعاب لبرمجة الألعاب معه بشكل مناسب.