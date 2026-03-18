عيد الفطر على الأبواب.. 5 هدايا تناسب محبي التكنولوجيا

يمكن القول إن شراء الهدايا لمحبي التقنية يعد مهمة صعبة ومرهقة للمستخدمين المعتادين، وذلك لأنهم في العادة يعرفون الكثير عن المنتجات ويملكون تفضيلات خاصة في كل شيء، فضلا عن كونهم يبحثون دوما عن أفضل المنتجات التي تقدم لهم مزايا حقيقية وليس فقط شكلا جميلا.

وبمناسبة اقتراب عيد الفطر والهدايا الخاصة به، يمكنك اختيار واحدة من هذه الهدايا لتكون الهدية المثالية لمحبي التقنية في حياتك، وهي جميعا منتجات متوفرة في مختلف الأسواق العالمية وتؤدي وظائف مختلفة.

دبابيس الذكاء الاصطناعي

يشير تقرير موقع "إسكواير" (Esquire) الأمريكي إلى أن دبوس "بلود" (Plaud) هو الهدية الأنسب لمحبي الذكاء الاصطناعي والمقتنعين بفعاليته في كافة الجوانب اليومية، وذلك لأنه يوفر لهم وصولا مباشرا إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي دون الحاجة للإمساك بالهاتف والتسجيل من خلاله.

ويتيح دبوس الذكاء الاصطناعي من شركة "بلود" للمستخدمين تسجيل المحادثات والاجتماعات بشكل مباشر ثم تفريغها أو تقديم ملخص لها أو حتى كتابة الملاحظات بشكل مباشر عبر الأوامر الصوتية فقط.

ويمتاز دبوس "بلود" بوصوله المباشر إلى كافة نماذج الذكاء الاصطناعي المتاحة للمستخدمين، سواء كانت "جيميناي" أو "شات جي بي تي" وحتى "كلود"، وذلك يضمن للمستخدمين تجربة أكثر فعالية وكفاءة.

كما يستطيع تفريغ النصوص الصوتية لأكثر من 112 لغة تقريبا ووضع علامات عند كل متحدث على حدة، إلى جانب تخزينه للملفات الصوتية محليا بفضل مساحة التخزين التي تصل إلى 64 غيغابايت الموجودة به.

ويوجد العديد من الخيارات التي يمكن للمستخدمين اقتناؤها في قطاع دبابيس الذكاء الاصطناعي، إذ أصبحت من المنتجات الرائجة الآن وهي تأتي في تصميمات عديدة مناسبة لاستخدامات مختلفة.

طابعة ثلاثية الأبعاد مصغرة

تطورت تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد بشكل كبير في السنوات الماضية، وبدلا من أن تحتاج لشراء طابعة ثلاثية الأبعاد ضخمة واحترافية تحتاج مساحات كبيرة، أصبح من الممكن الآن أن تقتني طابعة ثلاثية الأبعاد مصغرة في منزلك بسعر لا يتجاوز 200 دولار.

ووقع اختيار صحيفة "نيويورك تايمز" على طابعة "بامبو لاب ميني إيه 1" ثلاثية الأبعاد لتكون هي الخيار الأمثل ضمن الهدايا لمحبي التقنية.

وتمتاز هذه الطابعة بسعرها المناسب إلى جانب سهولة تثبيتها في المنزل واستخدامها دون الحاجة إلى وجود خبرة مسبقة كبيرة باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد.

ورغم سهولة استخدامها وبساطته، فإن الطابعة تأتي مع واجهة برمجية وقدرات توازي الطابعات الاحترافية والأغلى ثمنا من "بامبو لاب" التي تقدم مجموعة متنوعة من الطابعات ثلاثية الأبعاد.

ويشير التقرير إلى أن الاختلاف الوحيد بينها وبين الطابعات الاحترافية هو القدرة على استخدام مواد معقدة مثل ألياف الكربون، ولكنها مثالية للاستخدام مع المواد التقليدية في المنازل.

كما توجد العديد من الخيارات المختلفة في قطاع الطابعات ثلاثية الأبعاد التي يمكن اقتناؤها، وتكمن الاختلافات بينها في البرمجيات المستخدمة للتحكم فيها ونوعية المواد التي يمكن الطباعة باستخدامها.

وحدات الشحن المتكاملة

جرت العادة أن يملك محبو التقنية أكثر من جهاز ذكي تحتاج جميعها للشحن في وقت واحد، وتأتي وحدات الشحن المتكاملة استجابة لهذه الحاجة تحديدا.

وذلك لأن هذه الوحدات قادرة على شحن أكثر من جهاز معا بشكل ذكي وتزويد كل جهاز بمستوى الطاقة الذي يحتاجه على حدة، وهو ما يجعلها خيارا مثاليا لمن يملك أكثر من جهاز تقني.

وتوجد خيارات عديدة مناسبة بناء على احتياج كل شخص، فبعض هذه الوحدات توفر مناطق شحن لاسلكي، وبعضها يأتي بأسلاك مباشرة يمكن سحبها من الوحدة، والبعض الآخر يأتي مع شاشة ذكية تخبرك بمعدل الشحن لمختلف الأجهزة وعدد الأجهزة المتصلة بها أيضا.

وتقدم شركة "آنكر" مجموعة متنوعة من هذه الوحدات حسب تقرير موقع "سي نت"، وهي جميعا مناسبة للاستخدام وبمزايا فريدة من نوعها.

أدوات الكتابة الذكية

استطاعت الشركات تطوير مجموعة من الأدوات الذكية التي تحول تجربة الكتابة التقليدية إلى تجربة ممتعة وفريدة للغاية. وذلك لأن هذه الأدوات تحول كل ما تكتبه بيدك إلى نسخة مستندات رقمية تضم كل المعلومات أو الرسومات التي رسمتها.

وتتنوع هذه الأدوات بشكل كبير، بدءا من الأقلام الذكية التي تعمل مع أي ورقة أو الأوراق الذكية التي تعمل مع أي قلم، وصولا إلى المجموعات المتكاملة التي تتكون من حاسوب لوحي يشبه الأوراق وقلم ذكي متصل به.

وبعضها يدعم الرسم والبعض الآخر يدعم الكتابة فقط، وتختلف تجربة الكتابة في كل جهاز منها بناء على طريقة اتصاله بالحواسيب ونقل الملاحظات الذكية الموجودة فيه.

ويشير تقرير موقع "سي نت" إلى أن هذه الفئة من المنتجات تعد خيارا مثاليا لمحبي التقنية من مختلف الأعمار والوظائف.

لوحات المفاتيح الاحترافية

يشير التقرير الذي نشره موقع "كاينتك لابس" إلى أن لوحات المفاتيح الاحترافية التي تأتي بتصميمات مريحة أو تنتمي لفئة لوحات المفاتيح المكيانكية قادرة على خفض التعب والإجهاد الناتج من استخدام لوحة المفاتيح لفترة طويلة.

وينطبق هذا الأمر على كافة استخدامات لوحات المفاتيح، سواء كانت في الألعاب الاحترافية التي يمضي البعض فيها ساعات طويلة خلال اليوم أو حتى خلال العمل والكتابة على الحواسيب لفترات طويلة.

لذلك، فإن اقتناء لوحة مفاتيح احترافية لم يعد رفاهية وأصبح ضرورة للحفاظ على أيدي المستخدم، وهذا يجعلها الهدية المثالية لمحبي التقنية من مختلف الأعمار.

وتوجد العديد من الخيارات المناسبة في عالم لوحات المفاتيح الاحترافية الميكانيكية وغيرها، ويعتمد الاختيار بينها على تفضيلات المستخدم في المقام الأول.

ولكن بشكل عام، فإن أي لوحة مفاتيح احترافية تأتي بأزرار ميكانيكية ستكون أفضل من لوحات المفاتيح التقليدية التي تعتمد على الغشاء البلاستيكي لتسجيل الضغطات.

وتوجد العديد من الخيارات الاحترافية من شركات مختلفة مثل "ريد دراغون" و"ريزر" الشهيرة بصناعة ملحقات الألعاب وحتى "لوجيتيك" المعروفة بصناعتها لأدوات مكتبية فائقة الجودة.