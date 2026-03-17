مايكروسوفت تدمج "كوبايلوت" في منصات إكس بوكس.. ما الأسباب؟

أعلنت مايكروسوفت نيتها إضافة نسخة مخصصة من مساعدها الشخصي المعزز بالذكاء الاصطناعي "كوبايلوت" بشكل مباشر في منصات "إكس بوكس" للألعاب التابعة لها، وذلك بعد طرحه في "ويندوز 11" وأجهزة "إكس بوكس ألاي" (Xbox Ally) المحمولة التي تعتمد على نظام ويندوز، حسب تقرير موقع "ذا فيرج" التقني الأمريكي.

ويؤكد التقرير أن الشركة كانت تعمل على إضافة هذه الميزة لأجهزتها المختلفة منذ فترة طويلة، والآن أصبح المستخدمون قادرين على طلب المساعدة من الأداة بشكل مباشر عبر الأوامر الصوتية دون الحاجة للضغط على أي أزرار.

ويعمل المساعد المعزز بالذكاء الاصطناعي على منح اللاعبين أدلة ومعلومات حول الألعاب التي يستمتعون بها، سواء واجه اللاعبون جزءا صعبا لا يستطيعون التغلب عليه أو إخبارهم بالإنجازات والأسرار الموجودة أمامهم في اللعبة.

وفي سياق متصل، يؤكد تقرير موقع "غيمز رادار" التقني الأمريكي أن "كوبايلوت" للألعاب سيصل إلى الجيل الحالي من أجهزة "إكس بوكس" خلال العام الجاري دون تحديد موعد ثابت، وذلك بناء على تصريحات سونالي ياداف، مديرة منتجات مجموعة شركاء الذكاء الاصطناعي للألعاب في "إكس بوكس".

ويشير التقرير إلى أن هذا المساعد الشخصي يعمل بشكل مباشر داخل عالم اللعبة وعبر الوصول إلى المعلومات والتفاصيل المتعلقة بها، إذ يمكن استخدامه مثلا لمعرفة المواد اللازمة لبناء سلاح جديد في "ماين كرافت".

كما يستطيع ترشيح الألعاب بناء على سجل الألعاب السابقة الخاص بك الموجود داخل النظام، فضلا عن إمكانية تذكيرك ببعض الأشياء المتعلقة بالاشتراكات وموعد انتهائها، وهكذا.

وقد تباينت ردود أفعال المستخدمين على هذا التحديث الجديد من مايكروسوفت بين من يراه أداة تساعد اللاعبين بشكل كبير، ومن يراه أداة للغش وتضييع متعة اللعب.