في خطوة تعيد تفكير المستخدمين في كيفية التعامل مع البرمجيات، انتقلت شركة "أوبن إيه آي" بمنصتها الشهيرة "شات جي بي تي" من مجرد "محرك للإجابات" إلى "نظام تشغيل للمهام"، وذلك عبر ميزة دمج التطبيقات، حيث أصبح بإمكان المستخدمين الآن إدارة حياتهم الرقمية من واجهة دردشة واحدة، مما يضع حدا لزمن التنقل المرهق بين عشرات التطبيقات المنفصلة.

فالرؤية الجديدة لأوبن إيه آي تعتمد على مفهوم "الموصلات الذكية"، وهذه التقنية تمنح شات جي بي تي صلاحيات محدودة وآمنة للولوج إلى قواعد بيانات تطبيقات الطرف الثالث.

فعلى سبيل المثال، عند ربط حسابك في تطبيق الموسيقى "سبوتيفاي" (Spotify) يمكن أن تطلب من شات جي بي تي إنشاء قوائم تشغيل موسيقية مخصصة تظهر تلقائيا داخل التطبيق، وهو ما يمثل انتقالا جوهريا من الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الذكاء الاصطناعي الإجرائي.

كيف تبدأ؟

لتبدأ باستخدام هذه الميزة، وتستفيد منها عليك أولا تسجيل الدخول إلى حسابك في شات جي بي تي، بعد ذلك يمكنك ببساطة كتابة اسم التطبيق الذي تريد استخدامه في بداية طلبك، وسيقوم المساعد بإرشادك إلى خطوات تسجيل الدخول وربط الحساب.

وإذا رغبت في إعداد كل شيء دفعة واحدة، يمكنك الانتقال إلى قائمة الإعدادات (Settings) ثم اختيار التطبيقات والموصلات (Apps and Connectors). هناك ستجد قائمة بالتطبيقات المتاحة، ويمكنك اختيار ما يناسبك ليتم تحويلك إلى صفحة تسجيل الدخول الخاصة بكل تطبيق.

التطبيقات التي يمكنك الاستفادة من ربطها

قطاع الخدمات اللوجستية والمنزلية ومن بينها:

أنجي (Angi): تعتبر من أحدث الشركات التي أطلقت تجربة مدمجة داخل شات جي بي تي، وهي متخصصة في خدمات المنازل، وتتيح للمستخدم إمكانية طرح أسئلة حول إصلاحات المنزل أو مشاريع الصيانة، ثم طلب التواصل مع مختصين للحصول على عرض سعر أو استشارة.

إعلان

داش (DoorDash): يوفر التكامل مع شات جي بي تي طريقة أسرع للتخطيط للوجبات أو التسوق للمواد الغذائية، حيث يمكن للمستخدم طلب خطة وجبات، ليضيف شات جي بي تي بعدها المكونات المطلوبة مباشرة إلى سلة التسوق في التطبيق.

تارغت (Target): يساعد المتسوقين على الحصول على اقتراحات للهدايا أو إعداد سلة تسوق كاملة مباشرة من داخل محادثة شات جي بي تي، ثم إتمام الشراء عبر حسابهم في تارغت.

السفر والخدمات العقارية ومن بينها:

بوكينغ (Booking.com): يساعد التكامل مع شات جي بي تي المسافرين في العثور على أماكن إقامة مناسبة، فبعد ربط الحساب يمكن للمستخدم أن يطلب من شات جي بي تي البحث عن فنادق في مدينة معينة وفق التاريخ والميزانية وعدد المسافرين، مع إمكانية تحديد معايير إضافية مثل القرب من وسائل النقل أو وجود إفطار ضمن الحجز.

خدمات إكسبيديا (Expedia): يتيح التكامل للمستخدم البحث عن الرحلات الجوية والفنادق مباشرة من داخل محادثة شات جي بي تي. ويستطيع تحديد تواريخ السفر والميزانية وعدد المسافرين، ثم الانتقال إلى موقع إكسبيديا لإتمام الحجز.

زيلو (Zillow): يساعد الباحثين عن منزل في العثور على العقارات المناسبة بسرعة عبر تحديد السعر وعدد الغرف والمنطقة المطلوبة في طلب بسيط.

أوبر (Uber): يسمح بالعثور على خيارات التنقل بسهولة أثناء السفر. حيث يمكن إعداد الرحلة داخل شات جي بي تي ثم إتمام الطلب والدفع في تطبيق أوبر.

الإنتاجية والتعليم الرقمي ومن بينها:

ويكس (Wix): يتيح التكامل مع شات جي بي تي للمستخدمين إنشاء موقع إلكتروني كامل عبر أمر نصي أو صوتي، كما يمكن لأصحاب المواقع إدارة أعمالهم من داخل شات جي بي تي، بما يشمل المواعيد والمدفوعات وتحسين محركات البحث.

كانفا (Canva): يسمح هذا التكامل بإنشاء تصاميم بصرية بسرعة، مثل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أو الملصقات أو عروض الشرائح، حيث يمكن للمستخدم وصف التصميم المطلوب، مع تحديد الألوان والخطوط والأبعاد، ليقوم شات جي بي تي بإنشاء نموذج أولي يمكن تعديله لاحقا داخل كانفا.

فيغما (Figma): يسمح التكامل مع شات جي بي تي بإنشاء مخططات ورسوم بيانية مثل خرائط التدفق، ما يساعد الفرق على تحويل الأفكار إلى مخططات واضحة.

كما يمكن رفع ملفات وطلب إنشاء خريطة طريق للمنتج تتضمن مراحل العمل والمواعيد النهائية.

كويزلت (Quizlet): يتيح للطلاب تحويل الملاحظات أو المحادثات مع الذكاء الاصطناعي إلى بطاقات تعليمية ومواد للمراجعة، مع إمكانية الوصول إلى مكتبة ضخمة من مجموعات الدراسة.

كورسيرا (Coursera): يساعد التكامل مع منصة التعليم الإلكتروني في العثور بسرعة على الدورات المناسبة لمستوى المستخدم، فيمكن طلب دورة متوسطة في لغة البرمجة بايثون مثلا، مع مقارنة الدورات بحسب التقييم والمدة والتكلفة.

سبوتيفاي (Spotify): يمكن من خلاله إنشاء قوائم تشغيل جديدة حسب المزاج أو الاهتمامات، إضافة إلى اكتشاف فنانين وأغنيات وبودكاست جديدة. كما يستطيع شات جي بي تي إضافة أو حذف عناصر من مكتبة المستخدم.

تجربة بسيطة

أجرت الجزيرة نت تجربة بسيطة، حيث ربطنا حسابنا في موقع حجز الفنادق الشهير بوكينغ (Booking) بحساب شات جي بي تي، وبعد إتمام الربط حولنا شات جي بي تي إلى شاشة المحادثة التقليدية، مع إشارته إلى أن المحادثة ستكون مرتبطة بموقع بوكينغ.

إعلان

بعد ذلك طلبنا من شات جي بي تي البحث عن فندق من مستوى 4 نجوم لعائلة من 5 أفراد في منطقة معينة خلال يوليو/تموز المقبل، وكانت النتيجة هي أنه أظهر نتائج بحث من داخل تطبيق بوكينغ مباشرة في شاشة الدردشة، مع خيار متابعة معاينة كل فندق على موقع بوكينغ دوت كوم، كما قدم شات جي بي تي ما اعتبره أفضل الخيارات الموصى بها.

معضلة الخصوصية.. الثمن مقابل الراحة

مع هذا التطور، تظهر تساؤلات ملحة حول أمن البيانات، فربط الحسابات يمنح شات جي بي تي وصولا إلى تفاصيلك وسجلك الخاص، وربط تطبيقات مثل باي بال (PayPal) المتوقع قريبا يرفع سقف المخاطر.

من جانبها تؤكد أوبن إيه آي أن المستخدم يملك السيطرة الكاملة عبر قائمة "التطبيقات والموصلات" لإلغاء الربط في أي لحظة، حيث يلتزم النظام بطلب إذن صريح قبل تنفيذ أي إجراء مالي أو مشاركة بيانات حساسة.

وتشير التقارير إلى أن النصف الثاني من هذا العام سيشهد انضمام باي بال لإتمام المدفوعات، ووول مارت (Walmart) لتوسيع نطاق تجارة التجزئة، مما قد يمنح شات جي بي تي قدرات تفوق مجرد الرد على أسئلة المستخدمين والدردشة معهم.